Wiesbaden: Die Polizei-News

Unfall fordert Todesopfer

Wiesbaden (ots) – Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße,

Freitag, 26.05.2023, 21:30 Uhr

(js) Am Freitagabend kam es in der Wiesbadener Straße in Kastel zu einem Unfall

mit einem Motorrad, bei welchem der Fahrer des Zweirades tödliche Verletzungen

erlitt. Ein 42-jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem Kraftrad die Wiesbadener

Straße von der Rampenstraße kommend in Fahrtrichtung Amöneburg, als er nach

ersten Ermittlungen in einer leichten Linkskurve ohne Fremdeinwirkung die

Kontrolle über sein Motorrad verlor und zu Fall kam. Nach dem Sturz rutschte der

Wiesbadener mit seinem Zweirad in ein geparktes Fahrzeug und zog sich derart

schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung

der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.

Die Wiesbadener Straße war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der

Unfallaufnahme komplett gesperrt, der Verkehr durch die Polizei umgeleitet. Der

entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Regionale

Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen

und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der 0611/345-2240 zu melden.

Nach Streit zugeschlagen,

Wiesbaden, Murnaustraße

Samstag, 27.05.2023, 01:45 Uhr

(js) Am frühen Samstagmorgen kam es im Bereich des Schlachthofgeländes zu einer

Körperverletzung, der ein verbaler Streit vorausging. Der 29-jährige Geschädigte

geriet nach einer Veranstaltung in einer dortigen Lokalität mit einem bislang

unbekannten Täter in Streit. Im Verlaufe der nun auf der Straße stattfindenden

Auseinandersetzung schlug der unbekannte Mann dem 29-jährigen mehrfach ins

Gesicht, wodurch der Geschädigte leicht verletzt wurde. Der Täter wurde als etwa

25 – 30 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, von muskulöser Statur, dunkler Hautfarbe,

mit schwarzen kurzen Haaren sowie einem Drei-Tage-Bart beschrieben. Bekleidet

sei der Mann mit einer weißen Jeans sowie einem schwarzen T-Shirt gewesen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Nummer 0611/345-2140 entgegen.

Farbschmierereien an Gebäudefassade

Wiesbaden, Roonstraße

Freitag, 26.05.2023, 23:00 Uhr

(thi) In der Nacht zum Samstag wurde durch einen Anwohner der Roonstraße

mitgeteilt, dass soeben zwei Unbekannte eine Gebäudefassade mit Farbe besprühen.

Ein Anwohner der Roonstraße teilte in der Freitagnacht gegen 23:00 Uhr per

Notruf mit, dass zwei Jugendliche die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses mit

Farbe besprühen. Anschließend seien sie Richtung Westendstraße geflüchtet. Eine

sofort entsandte Streife konnte die Täter nicht mehr antreffen. Die Unbekannten

wurden als 16 bis 20 Jahre alt beschrieben. Einer trug einen dunkelgrauen

Kapuzenpullover und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Der Zweite trug

eine schwarze Schlaghose, ähnlich einer Zimmermannhose.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise

unter der Rufnummer 0611 / 345 0 entgegen.

Versuchter Handyraub

Wiesbaden, Bahnhofsplatz

Samstag, 27.05.2023, 03:15 Uhr

(thi) In der Nacht zum Samstag versuchten zwei junge Männer am Bahnhofsplatz

einem Taxifahrer das Handy zu rauben.

Am Samstag, gegen 03:15 Uhr, kam es zum Streit zwischen einem 34-jährigem

Taxifahrer und einer Personengruppe, unter denen sich auch die zwei Täter, ein

20 und ein 24-jähriger Wiesbadener, befanden. Grund hierfür war, dass der

34-Jährige der Personengruppe die Mitfahrt verweigerte, da der Großteil der

Personengruppe stark alkoholisiert schien. Als der Geschädigte sein Handy in die

Hand nahm, haben die Wiesbadener versucht, ihm das Mobiltelefon zu entreißen.

Dabei haben die Beiden den Taxifahrer geschlagen und getreten. An das Handy

gelangten die Räuber jedoch nicht. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die

beiden Täter angetroffen und festgenommen werden. Sie wurden zwecks weiterer

polizeilichen Maßnahmen auf eine Polizeidienststelle gebracht und anschließend

wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden jungen Männer müssen sich nun in einem

Strafverfahren verantworten. Die gesamte Tat wurde von der Videoschutzanlage

gefilmt und konnte dem Strafverfahren beigefügt werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Rufnummer 0611 / 345 0 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Wiesbaden, Rheinbahnstraße und Hildastraße

Freitag, 26.05.2023, 15:30 Uhr bis Samstag, 27.05.2023, 10:30 Uhr

(thi) Unbekannte Täter zerkratzen in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere

Fahrzeuge in der Rheinbahnstraße und Hildastraße in Wiesbaden. In der

Hildastraße wurde der Lack eines Fahrzeugs der Marke Mitsubishis zerkratzt. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. In der Rheinbahnstraße wurden

zwei Fahrzeuge der Marke Toyota und ein Fahrzeug der Marke Jeep zerkratzt. Es

entstand Sachschaden von insgesamt 6000 Euro. Hinweise auf die Verursacher gibt

es bislang nicht.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der

Rufnummer 0611 / 345 2140 Hinweise entgegen.

Queerfeindlicher Angriff im Rahmen des CSD-Wiesbaden

Wiesbaden (ots) – (da)Am Samstag wurde eine Teilnehmerin der

Christopher-Street-Days-Demonstration in Wiesbaden angegriffen. Als sich die

29-Jährige gegen 16:15 Uhr im Bereich der Burgstraße aufhielt, entriss ihr nach

bisherigem Sachstand eine unbekannte, männliche Person eine mitgeführte

LSBT*IQ-Fahne, zerstörte diese provokativ vor den Augen der CSD-Teilnehmerin und

beleidigte sie anschließend in vulgärer Art und Weise. Im weiteren Verlauf

schlug der Mann seinem Opfer in das Gesicht und entwendete ihr das Smartphone,

um dann in unbekannte Richtung zu flüchten. Eine rettungsärztliche Behandlung

der durch den Schlag entstandenen Verletzungen wurde seitens der Frau abgelehnt.

Bei ihrem Angreifer handelte es sich um einen Mann im Alter von 20-25 Jahren. Er

hatte dunkle, lockige Haare, trug ein dunkles T-Shirt, eine weiß-blau

längs-gestreifte kurze Sporthose mit blauen Sternen sowie weiße Sneaker.

Der Vorfall wurde von mehreren Zeuginnen und Zeugen beobachtet, unter anderem

auch von einer weiteren, ebenfalls bisher unbekannten Person, die der

Angegriffenen kurze Zeit später ihr Handy zurückbrachte. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen

sich unter 0611 / 345-0 zu melden.

Darüber hinaus besteht im Polizeipräsidium Westhessen seit 2010 eine spezielle LSBTIQ-Ansprechstelle (für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans– &

intergeschlechtliche sowie queeren Personen). Sie steht queeren Vereinen /

Institutionen sowie Opfern queerfeindlicher Straftaten als vertrauensvolle und

vorurteilsfreie Anlaufstelle zur Verfügung. Kontakt: Polizeihauptkommissar

Florian Meerheim rainbow.ppwh@polizei.hessen.de oder 06192 / 2079-235.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Tödlicher Verkehrsunfall bei Heidenrod-Gerolstein

Bad Schwalbach (ots) – Am 29.05.2023 kam es auf der L 3033 kurz vor Geroldstein

um 15:40 h zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Motorradfahrer tödlich verletzt

wurden. Ein 32jähriger aus Frankfurt befuhr mit seiner Yamaha die L 3033 aus

Geroldstein kommend in Richtung B 260. In einer Rechtskurve wurde er zu weit

nach außen getragen und kam in den Gegenverkehr. Hier streifte er zunächst den

entgegenkommenden PKW Mercedes eines 57jährigen aus Guntersblum. Dabei geriet er

ins Schleudern und stieß dann mit dem hinter dem Mercedes fahrenden 67jährigen

aus Schmitten, der auf seiner Ducati unterwegs war, zusammen. Bei dem

Zusammenstoß wurden die beiden Motorradfahrer so schwer verletzt, dass sie beide

noch an der Unfallstelle verstarben. Der Autofahrer und seine Beifahrerin

blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 27.000 Euro. Die L

3033 war für 5,5 Stunden voll gesperrt.

Fahrlässige Brandstiftung

65307 Bad Schwalbach-Fischbach, Ochsenberg, Samstag, 27.05.2023, 14:18 Uhr

Bisher unbekannte Personen grillten mit einem Einweggrill in einem frei

zugänglichen Waldstück. Hierbei fing ein Holzstamm Feuer der auf den Waldboden

überschlug. Betroffen war ca. 100 Quadratmeter Waldboden. Die Feuerwehr hatte

den Brand schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf 1000.- Euro

beziffert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611-345-3103 entgegen

Drogenfahrt/Trunkenheit im Verkehr/Führen eines PKW bei Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenuss

65329 Hohenstein-Hennethal, Aubachstraße, 19.36 Uhr.

Ein 26-jähriger Mann aus Aarbergen befuhr mit seinem PKW Opel die Aubachstraße.

Der Polizeistreife fiel die unsichere Fahrweise auf. Der PKW wurde angehalten.

Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert vom

1,61 Promille. Der Fahrer stand zudem unter der Einwirkung von Drogen. Bei der

Durchsuchung des Fahrers wurde ein Tütchen mit weißen Anhaftungen festgestellt.

Ein Test ergab, dass es sich hierbei um Kokain handelt. Bei dem Fahrer wurde

eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

65329 Hohenstein, B54, Sonntag, 28.05.2023, 20:47 Uhr.

Die 26-jährige Motorradfahrerin befuhr die B54 von Taunusstein kommend in

Richtung Aarbergen. In einer Rechtskurve kommt sie von der Fahrbahn ab und

stürzt mit dem Motorrad. Anschließend kollidiert sie mit der Leitplanke. Die

Fahrerin wird leichtverletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus

eingeliefert. Am Motorrad sowie an der Schutzplanke entsteht Sachschaden.

Falschfahrer auf der B42

65343 Eltville, B42 Sonntag, 28.05.2023, 15.53 Uhr

Ein 80-Jähriger Mann aus Dichtelbach befuhr mit seinem PKW Opel, die B42 aus

Richtung Wiesbaden kommend, entgegen der Fahrtrichtung, in Richtung Rüdesheim.

Im weiteren Verlauf mussten mehrere Fahrzeuge dem Falschfahrer ausweichen. In

Höhe der Ausfahrt Kiedrich/Erbach kollidierte der Opelfahrer mit einem

entgegenkommenden PKW BMW. Der BMW kam dabei nach rechts auf den

Beschleunigungsstreifen ab und touchierte einen VW Bus, der in der Böschung an

einem Verkehrsschild zum Stillstand kam. Der Fahrer des VW Busses kommt aus dem

Kreis Altenkirchen und ist 71 Jahre alt. Er und seine Beifahrerin (70 Jahre)

ebenfalls aus Altenkirchen wurden leicht verletzt. Der 30-jährige Fahrer des BMW

kommt aus Wehrheim und erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Seine Mitfahrerin

blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die

Schadenshöhe wird auf 42.000.- Euro geschätzt. Gegen den Fahrer des PKW Opel

wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

65510 Idstein, Weiherwiese, Freitag, 26.05.2023, 18:04 Uhr

Am Freitagabend meldeten Zeugen der Polizei, dass eine männliche Person, die zum

Einparken mit ihrem 5er BMW wenden wollte, rückwärts gegen einen Holzkasten

eines Baumes und einen Stuhl einer Passantin, die im Außenbereich eines dortigen

Restaurants saß, gefahren ist. Der männliche Fahrzeugführer ist daraufhin

kurzzeitig in ein nahegelegenes Restaurant gegangen und im Anschluss mit seinem

Essen im Gepäck noch vor Eintreffen der Polizei wieder davongefahren. Die

Polizei konnte den 42-jährigen Idsteiner Fahrzeugführer kurz darauf an seiner

Wohnanschrift antreffen. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von fast 3

Promille, weshalb der 42-Jährige zur Polizeistation Idstein verbracht wurde.

Dort wurde von einem Polizeiarzt eine Blutentnahme durchgeführt und der

Führerschein wurde sichergestellt. Am Holzkasten entstand ca. 120.- Euro

Sachschaden. Am Fahrzeug des 42-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca.

3.000 EUR. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

65527 Niedernhausen, Platter Straße, Samstag, 27.05.2023, 18:04 Uhr

Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem Unfall auf den Parkplatz eines

Supermarktes gerufen. Dort angekommen wurde festgestellt, dass der

Unfallverursacher, ein 68-jähriger Niedernhausener Bürger deutlich unter dem

Einfluss von Alkohol steht, da er sich nur schwer alleine auf den Beinen halten

konnte. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 3,1 Promille. Zuvor hat der

68-Jährige mit seinem Chrysler Jeep zwei parkende Fahrzeuge touchiert und damit

an den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR verursacht.

Zwecks Durchführung einer Blutentnahme durch einen Polizeiarzt und zur

Sicherstellung seines Führerscheins wurde der Fahrzeugführer zur Polizeistation

Idstein verbracht. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei Leichtverletzten

65527 Niedernhausen, Niederseelbacher Straße, Sonntag, 28.05.2023, 00:08 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wollten zwei 22-Jährige aus Wiesbaden mit

ihrem Krad des Herstellers Honda losfahren und saßen dafür fahrbereit auf dem

Krad auf der Straße. Währenddessen näherte sich ein 31-Jähriger aus

Niedernhausen mit einem VW Golf von hinten und übersah die beiden Männer auf dem

Krad, welche den Golf auf sich zufahren sahen und glücklicherweise kurz vorher

abspringen konnten. Das Krad wurde vom Pkw mehrere Meter mitgezogen. Durch das

beschleunigte Krad, wurde der Kradfahrer am Bein getroffen, wodurch sich dieser

leicht verletzte. Durch den Absprung wurde auch der Beifahrer leicht verletzt.

Am Krad entstand ca. 8.000 EUR Schaden und am Pkw selbst entstand Sachschaden in

Höhe von ca. 1.500 EUR. Während der Unfallaufnahme konnte von den Polizeibeamten

bei dem 31-Jährigen Golffahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein

Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 2,1 Promille. Im VW Golf konnte

zudem noch geringe Menge Cannabis aufgefunden werden. Der 31-Jährige wurde zur

Polizeistation Idstein verbracht. Dort führte ein Polizeiarzt eine Blutentnahme

durch. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde

ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbruch in Gaststätte Bootshaus

65366 Geisenheim, am Rheinufer 2, Freitag, 26.05.2023, 23:58 Uhr

Die Täter gelangten durch eine Seitentür die sie aufhebelten Zugang zum Gebäude.

Von hier gelang es ihnen weiter in den Schankraum der Gaststätte zu gelangen.

Die Täter entwendeten ca. 36 Flaschen mit Champagner, Wein, Gin und Whisky sowie

Bargeld. Der Sachschaden in der Gaststätte wird mit 500.- Euro beziffert. Ein

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinwiese nimmt die Polizei in Rüdesheim

unter der Telefonnummer 06722-91120 entgegen.

Brandstiftung

65385 Rüdesheim am Rhein, Rennweg, „Hinterlandswald“, Samstag, 27.05.2023, 19:30

Uhr bis Samstag, 27.05.2023, 19:40 Uhr

Die unbekannten Täter steckten einen Hochsitz in Brand der zerstört wurde. Die

schnell anrückende Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Ein Übergreifen der

Flammen auf die nahestehenden Bäume konnte verhindert werden. Im Einsatz waren

Feuerwehren aus Geisenheim, Johannisberg, Stephanshausen und Presberg. Der

Sachschaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Ein Ermittlungsverfahren wurde

eingeleitet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

0611-345-3103 entgegen.