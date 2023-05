Bergstrasse

Verkehrsunfallflucht in Bensheim

Bensheim (ots) – Am Samstag den 06.05.2023 kam es gegen 15:15 Uhr auf dem

Parkplatz des Edeka-Merz in 64625 Bensheim, in der Wilhelmstraße zu einer

Verkehrsunfallflucht.

Ein SUV-Modell von Porsche hat beim rückwärts Ausparken, einen geparkten Peugeot

beschädigt. Hierbei touchierte der Porsche mit seiner vorderen linken

Fahrzeugseite, die rechte Fahrzeugseite des Peugeot.

Der Porsche entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der Porsche verfügt über eine dunkle (graue) Lackierung.

Der Sachschaden am geparkten Pkw beträgt etwa 4000EUR. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zum Täter, Tatfahrzeug oder Tathergang geben können, werden gebeten

sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel.: 06252 / 7060 in Verbindung zu

setzen.

Lorsch: 89-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Lorsch (ots) – Nachdem seit Montagmorgen (22.05.) nach einem 89-jährigen Mann

aus Lorsch gesucht wurde, ist nun am Freitagabend (26.05.) in Bensheim, im

Uferbereich des Kieswerks An der Erlache, eine tote Person aufgefunden worden.

Erste Ermittlungen lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um den Vermissten

handelt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Darmstadt

Darmstadt: Das Schlossgrabenfest ist zu Ende / Polizei zieht Bilanz

Darmstadt (ots) – Bei bestem Wetter ging das diesjährige Schlossgrabenfest am

Sonntag (28.5.) zu Ende. Damit endeten auch für die Polizei vier Einsatztage.

Aus polizeilicher Sicht verlief das größte innerstädtische Musikfestival in

Hessen, bei dem an den Haupttagen in der Spitze rund 20.000 Besucher gezählt

wurden, friedlich.

Bei bestem Wetter feierten die Besucher, bis auf vereinzelte Ausnahmen,

vorbildlich. Überwiegend in den späteren Abendstunden hatten es die Beamten mit

veranstaltungstypischen Vorkommnissen zu tun. In der Gesamtübersicht erhielten

50 Personen während der Festtage einen Platzverweis. Sie waren rundum der

Veranstaltung unter anderem wegen Pöbeleien und starker Alkoholisierung

aufgefallen. Vier Anzeigen wurden wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Im Verlauf des Sonntags konnte bereits am Nachmittag und im Vorfeld zu dem Top

Musik Act ein erhöhtes Besucheraufkommen vor der Merck-Bühne festgestellt

werden. Gegen 21 Uhr wurden der Polizei und den Rettungskräften vermehrt

Personen gemeldet, die über Kreislaufprobleme klagten.

In enger Absprache mit dem Veranstalter reagierten die Polizei und die

Rettungssanitäter sofort und umgehend wurde medizinische Versorgung

gewährleistet. Zeitgleich erfolgten eine sofortige Regulierung der

Eingangssituation und die temporäre Schließung aller Eingänge. Damit wurde eine

Entzerrung der Menschenmenge ermöglicht. Zudem erfolgte die Ausgabe von Wasser

im vorderen Bereich der Bühne. Die Anzahl der Meldungen nahm stetig zu. Mit Ende

des Bühnenacts gegen 22.45 Uhr, befanden sich rund 60 Personen in ärztlicher

Behandlung bei den Rettungssanitätern. Im Nachgang und bis zum Zeitpunkt dieser

Berichterstattung wurden der Polizei in diesem Zusammenhang rund 160 ärztlich

versorgte Personen gemeldet.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich bei den gesundheitlichen

Beschwerden, mehrheitlich um Kreislaufbeschwerden, die mutmaßlich auf die

Witterungsbedingungen, die langen Wartezeiten im Vorfeld des Auftritts der

Künstlerin sowie die Anzahl der Besucher, überwiegend im unmittelbaren Bereich

vor der Bühne, zurückzuführen sind.

Zu einem weiteren Zwischenfall kam es gegen 23 Uhr im Bereich des Herrngarten,

außerhalb des Festgeländes. Ein 40 Jahre alter Mann warf dort einen mit

Flüssigkeit gefüllten Becher gegen einen Einsatzbeamten mit seinem Diensthund.

Bei seiner anschließenden Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Dabei

wurde er nach derzeitigem Stand verletzt und wurde zur ärztlichen Versorgung in

ein Krankenhaus gebracht.

Mit Blick auf die Gesamtbesucherzahl, die sich an diesem Jahr auf rund 80.000

Besucherinnen und Besucher belief, ist das Gesamtstraftatenaufkommen auch in

diesem Jahr als gering zu bezeichnen.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In den frühen Abendstunden des Freitag, 26.05.2023 kam es in

Darmstadt auf dem Radweg parallel zur Rheinstraße unterhalb der Fußgängerbrücke

in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle „TZ-Rhein-Main“ zu einem

Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. In den Unfall soll eine

dritte, unbekannte Person involviert gewesen sein. Wer sachdienliche Hinweise zu

dem Unfall geben kann, wird gebeten sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt zu

melden. Tel.: 06151 – 969 41210

Gross-Gerau

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Sa. 27.05.23 gg. 15:45 befuhr ein 64jähriger Gernsheimer mit seinem Motorrad mit Beiwagen die K203, Gemarkung Gernsheim in Fahrtrichtung B44. In einer Rechtskurve kam das Gespann aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur, wo es mit einem Pkw zusammenstieß, welcher von einer 72jährigen Frau aus Bensheim gesteuert wurde.

Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei schwer, seine Maschine geriet in Vollbrand.

Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Unfallhergang wird durch einen Gutachter geklärt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme war die K203 auf dem Streckenstück Abzweig Gernsheim bis Kreisverkehr Maria-Einsiedel für ca. 3 Std. gesperrt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 EURO.

Odenwaldkreis

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Michelstadt L3349 (ots) – Am Montag (29.05.) gegen 14:40 Uhr ereignet sich auf

der L3349 zwischen Vielbrunn und dem Hainhaus ein Verkehrsunfall, bei welchem

ein Motorradfahrer verletzt wurde. Ein schwarzer Opel mit Darmstädter Zulassung

befuhr nach jetzigem Ermittlungsstand die L3349 in Fahrtrichtung Hainhaus und

bremste unerwartet auf Höhe eines Forstweges stark ab. Die hinterherfahrenden

Verkehrsteilnehmer mussten hierbei ebenfalls starke Bremsungen durchführen.

Durch die abrupte Bremsung konnte ein 52- jähriger Odenwälder sein Motorrad

nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Er wurde

hierbei leichtverletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes

Krankenhaus verbracht. Der schwarze Opel setzte anschließend seine Fahrt fort

und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schäden an den Fahrzeugen

werden auf 5.000 EUR geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die

Fahrbahn zeitweise gesperrt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem

Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in

Erbach (Tel. 06062/953-0) in Verbindung zu setzen.

Michelstadt: Sachbeschädigung an Auto – Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Am Samstag (27.05) um 11:00 Uhr parkte eine 43-Jährige Odenwälderin ihren grauen Citroen Picasso vor einem Mehrfamilienhaus in der Adolf-Friedrich-Pfreundt-Straße in Michelstadt. Als sie gegen 16:30 Uhr zurück zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass die hintere linke Fahrzeugscheibe an ihrem Auto eingeschlagen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 EUR. Wer sachdienliche Hinweise auf einen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzten.