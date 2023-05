Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 29.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Altleiningen: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Leichtkraftradfahrer

Altleiningen (ots) – Am Sonntag, 28.05.2023 gegen 15:00 Uhr, wurde die Polizei Grünstadt über einen Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad in der Schillerstraße in Altleiningen in Kenntnis gesetzt. Demnach fuhr der 27-jährige Fahrer des Leichtkraftrads an einem rangierenden PKW eines 29-Jährigen vorbei und kollidierte mit diesem. Der Fahrer stürzte wegen des Zusammenstoßes vom Leichtkraftrad und verletzte sich dabei leicht am rechten Fuß. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Kleinkarlbach: Aufgebrochener Tankdeckel – Diesel entwendet

Kleinkarlbach (ots) – Am Sonntag, 28.05.2023 gegen 14:00 Uhr, meldete eine aufmerksame Spaziergängerin in einem Feldweg nahe des Kleinkarlbacher Friedhofes, dass sie eine Dieselpfütze unter einem dort geparkten Baustellenfahrzeug entdeckt habe. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort feststellen, dass bisher unbekannte Täter den Tank des Fahrzeugs gewaltsam geöffnet haben müssen. Dann wurde vermutlich eine noch unbekannte Menge Dieselkraftstoff aus dem Tank entnommen und mittels Kanister abgefüllt. Hinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):