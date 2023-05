Pfalz: Anmeldestart Bläserphilharmonie Deutsche Weinstraße 2023/2024

Neustadt an der Weinstraße – Die Bläserphilharmonie Deutsche Weinstraße (BDW) lädt interessierte Musikerinnen und Musiker zur Projektphase 2023/24. Die Projektphase beginnt im November 2023 und endet mit einem Konzert im Januar 2024.

Die BDW ist ein ca. 80-köpfiges Orchester des Musikverbandes Deutsche Weinstraße. Ziel des Orchesters ist es, talentierte und engagierte Musiker zu fördern, den Erfahrungsaustausch zu pflegen, anspruchsvolle Blasorchesterliteratur einzuüben und in Konzerten zu prasentieren.

Zur BDW eingeladen sind alle Musiker im Musikverband Deutsche Weinstraße sowie benachbarter Verbände, die Freude an anspruchsvoller Blasmusikliteratur haben. Die Musiker sollten bereits über Erfahrungen im Orchesterspiel und mit Oberstufen-Werken verfügen. Für ein erfolgreiches Abschlusskonzert wird eine aktive Auseinandersetzung mit der Konzertliteratur auch außerhalb der Proben erwartet.

Musikalischer Leiter der BDW ist Verbandsdirigent Thomas Kuhn. Er studierte Schulmusik mit dem Leistungsfach Dirigieren, absolvierte den C-Dirigentenkurs des Landes-musikverbandes und den B-Kurs an der Bläserakademie Sachsen unter Jan Cober. Er ist Leiter des Musikvereins Mechtersheim, 2. Vorsitzender im Landesblasorchester Baden-Württemberg sowie Lehrer am Gymnasium am Kaiserdom Speyer, wo er auch die Schulorchester leitet. 2010 gründete er die BDW und leitet sie seither.

Programm:

Overture in C – Carles-Simon Catel, arr. Richard T. Godman

Sons of The Midnight sun – Timo Forsstram

Fantasy Variations on a Theme by Niccolo Paganini – James Barnes

Fanfare and Funk – Oliver Waespi

Heaven’s Light – Steven Reineke

Escape from Plato’s Cave – Stephen Melillo

Termine:

11.11.2023: Probetag: 10:00-18:00, NW-Hambach

06.01.2024 : Registerprobe Holzbläser, 9:30-17:00, Deidesheim

07.01.2024 : Registerprobe Blechbläser & Schlagwerk, 9:30-17:00, NW-Hambach

12. – 14.01.2024: Probewochenende, Annweiler

20.01.2024: Generalprobe & Konzert, Saalbau Neustadt

https://mv-weinstrasse.de/lehrgaenge-workshops/

Anmeldeschluss: 15.09.2023 – Teilnahmegebühr: 110 €