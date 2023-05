Karlsruhe: Ruderschnupperkurse für Kinder

Karlsruhe. Der Karlsruher Ruder-Verein „Wiking“ bietet ab Juni 2023 Ruderschnupperkurse für Kinder an.

Du hast Spaß am Teamsport, möchtest mal etwas neues ausprobieren und scheust dich nicht vor Wasser? Dann bist du beim Karlsruher Ruder-Verein Wiking genau richtig! Entweder beim entspannten Rudern in unserer Anfänger- und Freizeitgruppe oder beim wettkampforientierten Rudern ab dem Alter von 15 Jahren in unserer Juniorengruppe – hier kannst du dich sportlich selbst herausfordern, sei es im Einer, Zweier, Vierer oder Achter.

Mit Unterstützung unserer Junior*innen führen wir dich an die Ruderbewegung im Renneiner heran. Dabei erzählen sie dir auch, wie das Mannschaftsleben der Jugend im KRV Wiking aussieht.

Wann: 10.6.-11.6.23 9:30-12:00 Uhr und 13:30-16:00 Uhr

Wo: KRV Wiking, Hansastraße 18b, 76189 Karlsruhe

Kosten: Der Kurs kostet 25 Euro – bei Kursbeginn vor Ort zu zahlen.

Kontakt: Maren Punke & Lisa Merz, kindertrainer@krv-wiking.de

Voraussetzungen für die Teilnahme:

● Du bist mindestens 11 Jahre alt (Jahrgang 2012).

● Du kannst sicher schwimmen.

Außerdem werden Sonnen- und ggf. Regenschutz, ausreichend zu Trinken und zwei Garnituren enganliegender Sportkleidung benötigt.

Für die Pause zwischen den Einheiten bring dir bitte etwas zu essen mit. Damit du auch in der zweiten Einheit gut gestärkt bist.

Für eine verbindliche Anmeldung sende bitte das ausgefüllte und von deinen Eltern

unterschriebene Anmeldeformular an kindertrainer@krv-wiking.de.

Wir freuen uns auf dich!

