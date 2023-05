Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 27.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verdacht der Sachbeschädigung durch Farbschmierereien auf den Straßen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht vom 26.05.2023 auf den 27.05.2023 wurden diverse Straßenbeläge im Stadtgebiet von Neustadt/Weinstraße mittels Kreidesprühfarbe mit Schriftzügen versehen. Die Schriftzüge lassen Bezüge zur morgigen Versammlung im Stadtgebiet erkennen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben könnten, werden gebeten, sich telefonisch (Tel: 06321 8540) oder via E-Mail (pineustadt@polizei.rlp.de) mit hiesiger Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Verdacht der Trunkenheit im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Abend des 26.05.2023, kurz vor Mitternacht konnte in der Martin-Luther-Straße in Neustadt an der Weinstraße der 42-jährige Fahrer eines PKW angehalten und einer Verkehrskontrolle zugeführt werden. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Neustadt: Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 26.05.2023, gegen 17:30 Uhr kam es in der Siedlerstraße in Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Verkehrsteilnehmerin verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen, war die Fußgängerin, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn gelaufen, um ihrem Hund hinterher zu eilen. Hierbei wurde sie vom Fahrer eines Renault Clio erfasst, welcher trotz sofortiger Bremsung einen Zusammenstoße nicht mehr verhindern konnte. Die Fußgängerin wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch (Tel: 06321 8540) oder via E-Mail (pineustadt@polizei.rlp.de) mit hiesiger Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):