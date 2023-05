Neustadt: Verkehrseinschränkungen wegen Versammlung am 28. Mai 2023

Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund einer angemeldeten politischen Versammlung kommt es am Pfingstsonntag, 28. Mai 2023, zu Verkehrseinschränkungen und -behinderungen in Neustadt an der Weinstraße.

Die Versammlung beginnt gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz Festwiese (Innenstadt). Von hier laufen die Teilnehmer über die Konrad-Adenauer-Straße, Karl-Helfferich-Straße, Exterstraße, B 39, Schillerstraße, Viehberg, Hambacher Straße, Weinstraße und Dammstraße zum Parkplatz Dammstraße (Hambach). Von dort erfolgt ein Aufzug zum Hambacher Schloss. Daher werden die Parkplätze Festwiese, Dammstraße sowie die am Hambacher Schloss an diesem Tag bis zum Ende der Versammlung gesperrt. Der Parkplatz Festwiese wird voraussichtlich bereits ab 12 Uhr wieder zur Verfügung stehen.

An verschiedenen Stellen im Gebiet der Innenstadt und Hambach kommt es zu weiteren Verkehrseinschränkungen. Die Aufzugsstrecke wird im Innenstadtbereich etwa zwischen 8.30 und 12.30 Uhr abgesperrt. Im weiteren Verlauf Richtung Hambacher Höhe und Hambach sind folgende Sperrungen geplant:

Weinstraße ab Viehberg bis Abzweigung Dammstraße: ca. 8.30 bis 14 Uhr

Dammstraße bis Abzweigung Eichstraße: ca. 8.30 bis 17 Uhr

Eichstraße: ca. 7 bis 17 Uhr

Schlossstraße ab Eichstraße bis Schloss: ca. 7 bis 17 Uhr

Freiheitstraße ab Triftbrunnenweg bis Schloss: ca. 7 bis 17 Uhr

Die Sperrungen werden nach Versammlungsende aufgehoben, in Teilbereichen nach Durchzug des Aufzugs bereits vorher.

Anliegerinnen und Anlieger werden gebeten, ihre an diesem Tag benötigten Fahrzeuge rechtzeitig aus den gesperrten Bereichen zu entfernen. Denn in die abgesperrte Aufzugsstrecke darf grundsätzlich weder ein- noch ausgefahren werden. Die Polizei will aber einzelne Querungsmöglichkeiten für die Anliegenden ermöglichen. Eventuell können einzelne Sperren je nach Lage vorzeitig deaktiviert werden, insbesondere auch für Pflegedienste.

Anwohnerinnen und Anwohner westlich der Aufzugsstrecke können in nördlicher Richtung über die Saarlandstraße abfahren, in südlicher Richtung über eine Querung der Eichstraße in die Schlossstraße, weiter zur Mittelhambacher Straße. Der Individualverkehr zum Schloss ist nicht möglich.

Einschränkungen gibt es auch beim Linienbusverkehr:

Die Linie 502 von und zum Hambacher Schloss wird am Pfingstsonntag ganztägig nicht bedient.

Die Linien 500 und 501 (Edenkoben/Landau) werden vom Hauptbahnhof ganztägig über die L 516 nach Diedesfeld (Weinstraße/Kreuzstraße) geführt. Haltestellen dazwischen entfallen.

Die gesamten Linien 508 (Heidenbrunnertal) und 515 (Schöntal) verkehren während der Sperrungen im Innenstadtbereich (ca. 8.30 bis 12.30 Uhr) nicht.

Die Linie 517 (Lambrecht) wird ab Hauptbahnhof über die Landauer Straße, Martin-Luther-, Robert-Stolz- und Maximilianstraße geführt.

Bei der Linien 512 (Ruppertsberg) entfallen die Haltstellen Karl-Helfferich-Straße und Ostschule.

Darüber hinaus ist mit weiteren Einschränkungen des ÖPNVs zu rechnen.

Alle Sperrungen können je nach aktueller Situation individuell angepasst, das heißt auch aufgehoben, werden. Die Einschränkungen sollen so gering wie möglich ausfallen.