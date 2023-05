Frankfurt-Bockenheim: Weiterer Containeraufbruch

Frankfurt (ots) – (fue) Ein weiterer Aufbruch von Baucontainern ereignete sich

zwischen Montag, dem 22. Mai 2023, 18.00 Uhr, und Dienstag, den 24. Mai 2023,

15.00 Uhr, auf einer Baustelle in der Kasernenstraße.

Auch hier entwendeten die bislang unbekannten Täter verschiedene

Elektrowerkzeuge im Wert von mindestens 10.000 EUR.

Sachdienliche Hinweise hierzu erbittet das 11. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069-75511100.

Frankfurt-Gallus: Baucontainer aufgebrochen

Frankfurt (ots) – (fue) Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen

Mittwoch, dem 24. Mai 2023, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 25. Mai 2023, 06.45 Uhr,

in mehrere Container auf einer Baustelle in der Frankenallee ein.

Nachdem sie sich gewaltsam Zugang verschafft hatten, entwendeten sie Werkzeuge

wie zum Beispiel Winkelschleifer, Bohrmaschinen und Handkreissägen der Marken

Hilti, Makita und Bosch sowie Arbeitsbekleidung und Funkgeräte der Marke

Midland. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehr als 10.000 EUR beziffern.

Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise

geben können, sich mit ihr unter der Telefonnummer 069-75510400 in Verbindung zu

setzen.

Frankfurt-Höchst: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Auto sichergestellt

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder des 17. Reviers haben in der Nacht zu

Freitag (26. Mai 2023) einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der sich in Höchst

ein illegales Autorennen mit zwei weiteren Verkehrsteilnehmern lieferte.

Die Beamten befanden sich gegen 01.05 Uhr in Höhe der Höchster-Farben-Straße /

Ecke Leunastraße, als sich zwei Autofahrer und ein Motorradfahrer nach einer

Rotlichtphase gemeinsam in Richtung Sindlingen bewegten und nach rund 50 Metern

wieder zum Stehen kamen. Nach kurzer Verständigung ließen die Fahrer die Motoren

aufheulen und beschleunigten auf der zweispurigen Fahrbahn in Richtung

Sindlingen. Die Streife nahm umgehend die Verfolgung des Trios auf, das

teilweise mit über 150 km/h mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs

war. Eines der Fahrzeuge, ein weißer VW Golf, sowie das Motorrad bogen

schließlich nach rechts in die Straße Pfaffenwiese ab und entkamen in unbekannte

Richtung. Der dritte Beteiligte, welcher mit einem Mercedes AMG fuhr, hielt kurz

darauf am Fahrbahnrand an und konnte von den Beamten vorläufig festgenommen

werden.

Das Auto des 26-jährigen Mannes sowie dessen Führerschein wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Sachsenhausen: Personenkontrolle

Frankfurt (ots) – (di) Eine Personenkontrolle in Sachsenhausen wurde gestern

Mittag (25. Mai 2023) einem 21-Jährigen zum Verhängnis. Die Beamten stellten bei

dem Mann sowie in seiner Wohnung Drogen sicher und beschlagnahmten Bargeld.

Der 21-Jährige fiel den Beamten zunächst gegen 12:45 Uhr in Höhe des

Affentorplatzes durch seine Fahrweise mit einem Elektro-Tretroller auf. Doch

bevor die Beamten den 21-Jährigen anhalten konnten, stellte dieser den Roller ab

und lief in verschiedene Richtungen, ohne ein konkretes Ziel zu verfolgen.

Zuletzt versuchte er den Beamten vorzutäuschen, Gast einer Lokalität zu sein,

indem er sich auf die dortigen Stühle setzte und sich unscheinbar verhielt.

Doch das hielt die Beamten nicht davon ab, auf ihn zuzugehen. Als die Beamten

den 21-Jährigen ansprachen, trat dieser zunächst zu Fuß die Flucht an. Die

Flucht dauerte jedoch nicht lange an. Die Beamten hielten ihn unweit an und

stellten schnell den Grund für das Verhalten fest. Der 21-Jährige hatte gut 100

Gramm Haschisch sowie eine geringe Menge Marihuana einstecken.

Die Justiz folgte dem Antrag der Polizisten, die Wohnung des jungen Mannes

genauer unter die Lupe zu nehmen. Auch hier hatten die Beamten den richtigen

Riecher. Der 21-Jährige bunkerte in seiner Wohnung nochmal gut 750 Gramm

Marihuana, knapp 150 Gramm Haschisch sowie szenetypische Utensilien. Weiterhin

wurden mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt, bei denen der Verdacht

besteht, dass diese aus Btm-Geschäften stammen.

Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels von Cannabis in nicht

geringer Menge verantworten. Doch nicht nur das. Es besteht zudem der Verdacht,

dass der junge Mann zuvor den Elektro-Tretroller unter Betäubungsmitteleinfluss

gefahren hat.

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main stellt Jahresergebnisse 2022 vor – Stark im Einsatz gegen illegale Drogen, unversteuerte Waren, verbotene und beschränkte Güter sowie Geldwäsche

Frankfurt am Main / Kaiserslautern / Kassel / Mainz / Saarbrücken / Wiesbaden

(ots) – Rund 6,1 Tonnen Rauschgift; Über 14,6 Millionen unversteuerte Zigaretten

Das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main zieht für das vergangene Ermittlungsjahr

2022 eine beachtliche Bilanz.

Rund 6,1 Tonnen verbotene Betäubungsmittel entzogen die Frankfurter

Zollfahnderinnen und Zollfahnder dem illegalen Markt und beschlagnahmten u. a.

über 14,6 Millionen Stück unversteuerte, größtenteils gefälschte Zigaretten.

„Die zielgerichtete und erfolgreiche Bekämpfung der mittleren, schweren und

organisierten Zollkriminalität steht im absoluten Fokus unseres Handelns. Die

Frankfurter Zollfahnderinnen und Zollfahnder decken mit großem Einsatz und

Herzblut Straftaten in unserem Zuständigkeitsbereich auf, verfolgen diese und

betreiben zusätzlich Präventionsarbeit“, so Cosima Schmidt, Leiterin des

Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main.

Cosima Schmidt erklärt weiter: „Tätigkeitsschwerpunkte des Zollfahndungsamtes

Frankfurt am Main stellen die Bekämpfung des Schmuggels

verbrauchsteuerpflichtiger Waren, z.B. von Zigaretten und Wasserpfeifentabak,

als auch das Vorgehen gegen grenzüberschreitende Betäubungsmittelkriminalität

dar. Weiterhin macht sich das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main gegen den

Handel mit verbotenen und beschränkten Waren, wie illegalen Waffen, Arznei- und

Dopingmitteln, Produktfälschungen, geschützten Arten sowie gegen Geldwäsche

stark.“

Auszüge aus der Bilanz – Zahlen und Fakten aus 2022

Die Ermittlungen richteten sich in 2.789 neu eingeleiteten Verfahren gegen 2.934

Tatverdächtige (2021: 2.537 / 2.752). Insgesamt wurden 381

Durchsuchungsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte durchgeführt, über 141

mutmaßliche Tatbeteiligte festgenommen und 100 Haftbefehle vollstreckt.

„Auch wir beobachten, dass die Tatverdächtigen immer organisierter und

konspirativer agieren: Die illegalen Geschäfte wickeln sie zunehmend über

speziell verschlüsselte, vermeintlich sichere Kommunikationswege ab“,

konstatiert die Leiterin des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main.

Durch die geleistete Arbeit der Zollfahnderinnen und Zollfahnder wurden durch

ordentliche Gerichte in 2022 Freiheitsstrafen von insgesamt 234 Jahren sowie

Geldstrafen in Höhe von über 250.000 Euro bewirkt.

Der ermittelte Steuerschaden aus zuvor hinterzogenen Zoll- und

Verbrauchsteuerstraftaten betrug rund 3,3 Millionen Euro.

Grenzüberschreitende Rauschgiftkriminalität

Auch im Jahr 2022 machten die Betäubungsmittelverfahren mit 74 Prozent den

größten Teil der beim Zollfahndungsamt Frankfurt am Main geführten

Ermittlungsverfahren aus (2021: 70 Prozent). Insgesamt wurden über sechs Tonnen

der berauschenden und regelmäßig höchst gesundheitsschädlichen Substanzen in

amtliche Verwahrung genommen.

Die Sicherstellungsmenge von hochreinem Kokain verfünffachte sich im

Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr auf 2.159 Kilogramm. Dies ist im

Wesentlichen auf mehrere umfangreiche Großsicherstellungen im Frachtbereich des

Frankfurter Flughafens zurückzuführen. Im Zuge der Ermittlungen gegen

unterschiedliche Täter konnten neun Tatverdächtige verhaftet und zum Teil

bereits Freiheitsstrafen von sechseinhalb Jahren bis neun Jahren und neun

Monaten ausgesprochen werden (s. Pressemitteilung vom 24.05.2023 – Mehr als 1,5

Tonnen Rauschgift -Umfangreiche Rauschgiftsicherstellungen durch Zoll und

Polizei am Frankfurter Flughafen).

Zudem konnten rund 600 Kilogramm weitere Mengen an Kokain und rund 310 Kilogramm

Opium zusätzlich durch die Zollfahnderinnen und Zollfahnder ermittelt werden.

Weitere beachtliche Steigerungen von jeweils 100 Prozent sind bei Marihuana auf

2.069 Kilogramm und bei Haschisch auf 127 Kilogramm zu verzeichnen, während in

2022 weniger synthetische Drogen wie Amphetamin oder Ecstasy durch das

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main sichergestellt wurden als im Vorjahr.

Einen deutlichen Anstieg verzeichneten zudem die Sicherstellungszahlen im

Bereich der sogenannten Neuen Psychoaktiven Stoffe (NpS) von ca. 48 Kilogramm in

2021 auf rund 465 Kilogramm in 2022. „Bei den sogenannten NpS handelt es sich um

meist künstlich hergestellte Stoffe, die der chemischen Struktur bekannter

Drogen sehr stark ähneln und entsprechend modifiziert wurden, um

Strafvorschriften vermeintlich zu umgehen. Diese neuen Suchtmittel sind in der

Regel stark gesundheitsschädlich und nicht nur deswegen verboten“, mahnt die

Behördenleiterin Cosima Schmidt.

Generell werden die Betäubungsmittel nicht ausschließlich auf dem Landweg oder

im Flugverkehr geschmuggelt, sondern zu einem großen Teil auf dem Postweg, der

statistisch gesehen die häufigste Tatörtlichkeit darstellt. Bei den durch den

Zoll sichergestellten Betäubungsmittelsendungen handelt es sich überwiegend um

illegale Bestellungen aus dem Darknet, dem verborgenen Teil des Internets, der

seinen Nutzern unerkanntes Surfen suggeriert.

Verbrauchsteuern – Einnahmen für Deutschland

Durch das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main wurden im Jahr 2022 mehr als 14,6

Millionen unversteuerte, meist gefälschte Zigaretten fest- und sichergestellt.

Die aufgegriffenen Mengen bewegen sich somit, aufgrund einer

Einzelsicherstellung von zwölf Millionen Zigaretten in einem Ermittlungskomplex,

auf extrem hohem Niveau und übertreffen somit sogar die rekordverdächtigen

Sicherstellungszahlen von 14,4 Millionen Stück aus dem Jahr 2021. Hinzu kommen

noch rund 668.000 Stück zusätzlich ermittelte Zigaretten und rund 641 Kilogramm

unversteuerter Feinschnitttabak, der zur Herstellung von Zigaretten verwendet

wird.

Bei dem Verbrauchsteuergegenstand Wasserpfeifentabak ist eine Reduzierung im

Vergleich zum Vorjahr von elf Tonnen auf 4,6 sichergestellte Tonnen zu

vermelden,die im Wesentlichen mit üblichen Schwankungen bei den Sicherstellungen

zu erklären ist.

„Das Betrugspotenzial und die durch unversteuerte verbrauchsteuerpflichtige

Waren entstehenden Steuerschäden sind enorm und treffen letztlich die

Allgemeinheit und damit jeden einzelnen von uns erheblich“, so Cosima Schmidt.

Verbote und Beschränkungen – Sicherheit und Schutz der Bürgerinnen und Bürger

Der Deliktsbereich der Verbote und Beschränkungen beschreibt das Ermittlungsfeld

gegen die unerlaubte Einfuhr und den unerlaubten Handel von illegalen

Arzneimitteln, Dopingmitteln, illegalen Waffen, Produktfälschungen und

geschützten Arten. Sie machen mit 424 Fällen zahlenmäßig den zweitgrößten Anteil

der beim Zollfahndungsamt Frankfurt am Main geführten Verfahren aus.

Allein 228 Stück scharfe Schusswaffen, 45 Kriegswaffen sowie 722 verbotene

Waffen wurden durch die Frankfurter Zollfahnderinnen und Zollfahnder aus dem

Verkehr gezogen, ohne dass deren Besitzer entsprechende Erlaubnisse besaßen.

Zudem konnten rund fünf Kilogramm hochexplosiver Sprengstoff sowie rund 1.680

Stück erlaubnispflichtige bzw. unerlaubte Pyrotechnik sichergestellt werden.

Durch die Beamtinnen und Beamten wurden rund 170.000 Tabletten (2021: über

130.000 Stück) verschreibungspflichtiger oder nicht zugelassener Arzneimittel,

rund 46.000 Tabletten Dopingmittel (2021: 90.213) und über acht Kilogramm

Wirkstoffe in Pulverform in amtliche Verwahrung genommen. Ähnlich wie bei den

Betäubungsmitteln werden die illegalen Arznei- und Dopingmittel oftmals auf dem

Postweg versandt und bei Zollkontrollen sichergestellt.

Hauptsächlich handelt es sich bei den Präparaten um Potenzmittel,

Wachstumshormone und Testosteron, letztere versprechen zweifelhaftes

Muskelwachstum zum Preis ernstzunehmender Gesundheitsschäden.

Finanzermittlungen, Vermögensabschöpfung, Geldwäsche Hand in Hand mit der

Bekämpfung der schweren und organisierten Zollkriminalität geht die Bekämpfung

der Geldwäsche einher. Tatverdächtige nutzen dieses Instrument, um die Herkunft

von Geldern, die aus einer rechtswidrigen Tat herrühren, zu verschleiern.

So prüften Frankfurter Zollfahnderinnen und Zollfahnder 2022 in insgesamt 497

Fällen die Herkunft eingeführter Bargelder, weil Anhaltspunkte für eine mögliche

Geldwäsche gegeben waren.

In einem Umfangsverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen und

bandenmäßigen Geldwäsche durch den mutmaßlichen unrechtmäßigen Verkauf von nicht

verkehrsfähigen 23 Tonnen Tabakwaren ins europäische Ausland erwirkten die

Beamtinnen und Beamten der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe des

Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main sowie des Landespolizeipräsidiums Saarland

Vermögensarreste in Höhe von 1,4 Millionen Euro gegen die Tatverdächtigen. Zudem

wurden Vermögensgegenstände wie ein hochpreisiger Sportwagen, Warenbestände und

Bargeld im Wert von 435.000 Euro abgeschöpft.

Weiterhin konnten im Jahr 2022 bewegliche Gegenstände mit einem Vermögenswert

von 12,4 Millionen Euro, eine Million Euro Bargeld sowie Forderungen im Wert von

895.000 Euro durch die Vermögensabschöpfung des Zollfahndungsamtes Frankfurt am

Main vorläufig gesichert werden.

„Die Vermögensabschöpfung stellt ein probates Mittel dar, den Tätern die mittels

Straftaten erzielten Vermögensvorteile zu entziehen. Dies trifft die meisten

Tatbeteiligten sehr und wirkt zugleich präventiv. Straftaten dürfen sich nicht

lohnen, konstatiert Cosima Schmidt, die Leiterin des Zollfahndungsamtes

Frankfurt am Main.

Zusatzinformationen

Das facettenreiche Aufgabenspektrum des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main

umfasst als eines von acht Zollfahndungsämtern in Deutschland die Bekämpfung der

grenzüberschreitenden Rauschgiftkriminalität, der Organisierten Kriminalität

sowie die Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten im Bereich der

Verbrauchsteuern und hinterzogenen Einfuhrabgaben.

Das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main ermittelt ebenso bei

grenzüberschreitenden Verstößen gegen rechtliche Bestimmungen im Zusammenhang

mit Waffen, Sprengstoffen, Arznei- und Dopingmitteln, Produktpiraterie,

Artenschutz sowie Geldwäsche. Der Bezirk des Zollfahndungsamts umfasst neben

einigen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Thüringen und Niedersachsen

die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland und somit eine

geschätzte Fläche von 52.208 Quadratkilometern und 12,535 Millionen Einwohnern.