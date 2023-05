Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: 15-Jährige am Bahnhof überfallen

Am Dienstagabend (23.05.) wurde am Bad Nauheimer Bahnhof ein 15-jähriges Mädchen von einer Gruppe mehrerer anderer Jugendlicher zusammengeschlagen und -getreten. Dabei nahm man ihr unter anderem offenbar auch ihre Ohrringe weg.

Gegen 20.10 Uhr hatte sich die Geschädigte mit einem Bekannten in Höhe der Ernst-Moritz-Arndt-Straße 18 aufgehalten und auf den Bus gewartet, als drei Mädchen und zwei Jungen die Treppe aus Richtung der Gleise herunter- und auf die beiden zukamen. Ein der Geschädigten persönlich bekanntes Mädchen forderte sie auf, mitzukommen, da diese mit ihr reden müsse. Zusammen ging man in Richtung Auffahrt zum dortigen Parkplatz. Dort wurde die 15-Jährige plötzlich von hinten an den Haaren gepackt und zu Boden gerissen, woraufhin die fünf Personen auf sie einschlugen und -traten. Ein Mädchen soll dabei die anderen der Gruppe aufgefordert haben, der Geschädigten ihre Sachen wegzunehmen.

Erst, als zwei Passanten dazwischen gingen, ließ die Gruppe schließlich von der Geschädigten ab. Einer der beiden Helfer soll dabei ebenfalls zu Boden gestoßen worden sein. Wie der Geschädigten später auffiel, fehlte auch eine Krankenversichertenkarte.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun, unter anderem wegen des Verdachts des Raubes und bittet neben möglichen weiteren Zeugen, die das Geschehen hatten beobachten können, insbesondere die beiden eingreifenden Passanten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Gelegenheit macht Diebe

Friedberg: Aus der Mittelkonsole eines grauen Skoda, der im Dienheimer Pfad parkte, stahlen Kriminelle zwischen Mittwochabend (20 Uhr) und Donnerstagnachmittag (13.45 Uhr) etwa 5 Euro Münzgeld. Wie es den Dieben gelungen war, in das Fahrzeug zu gelangen, ist aktuell nicht bekannt. Möglicherweise war das Auto nicht abgeschlossen gewesen.

In der Nacht zu Donnerstag beobachteten Zeugen gegen 2.24 Uhr im Stettinger Weg , wie zwei schlanke, etwa 180 cm große Männer einen unverschlossenen, schwarzen VW öffneten und aus diesem Fahrzeugschein sowie 10 D-Mark zu entwenden. Einer der beiden trug weiße Turnschuhe, Basecap sowie eine braune Jacke. Auf ihr Handeln angesprochen flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Esso-Tankstelle.

Einen Laptop, mehrere Ladekabel, ein Buch sowie Schulmaterial stahlen zwischen Diebe Dienstag (12.30 Uhr) und Mittwoch (10 Uhr) An den Weilerwiesen aus einem abgestellten, schwarzen Renault. Offenbar war das Fahrzeug nicht verriegelt worden.

In der Danziger Straße durchwühlten Straftäter zwischen Mittwochabend (20 Uhr) und Donnerstagmorgen (10 Uhr) die im Fahrzeuginnenraum eines grauen VW aufbewahrte Sporttasche und entwendeten aus dieser eine mehrere Hundert Euro teure Sonnenbrille samt passendem Etui. Soweit bekannt war auch dieses Fahrzeug nicht verschlossen.

Hinweise zu den genannten Fällen erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Nidda: Aus einem unverschlossen in der Mühlstraße abgestellten, silberfarbenen Mercedes stahlen Diebe am Donnerstagabend zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr eine auf dem Beifahrersitz zurückgelassene Handtasche mitsamt deren Inhalt. In dieser befanden sich neben mehreren z.T. ukrainischen Identitätsdokumenten und anderer Karten auch etwa 10 Euro Bargeld.

Das sichtbar in der Mittelkonsole des silberfarbenen Skoda zurückgelassene und mit diversen Ausweisen, Papieren und Berechtigungskarten sowie Bargeld gefüllte Portmonee griffen sich Langfinger zwischen Donnerstagabend (18 Uhr) und dem frühen Freitagmorgen (4 Uhr) in der Ernstgasse in Ulfa. Um an die schwarze Ledergeldbörse zu gelangen hatten die Kriminellen zuvor eine Seitenscheibe des Autos zertrümmert.

Zwischen Donnerstagabend (20.30 Uhr) und Freitagmorgen (5.30 Uhr) zertrümmerten Langfinger eine Seitenscheibe eines in der Gutleutstraße in Ulfa parkenden, grauen VWs und stahlen den auf dem Fahrersitz liegenden Geldbeutel samt Inhalt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 bei der Polizei in Büdingen bzw. der Polizei in Nidda (06042/9648-180) zu melden.

Das Auto ist kein Safe!

Immer wieder kommt es zu – teils mit einfachen Mitteln vermeidbaren – Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Sei es der arglos auf dem Beifahrersitz zurückgelassene Geldbeutel, die im Fußraum abgestellte Handtasche oder das im Ablagefach ladende Smartphone. All diese Wertgegenstände eint: Sie sind im Fahrzeug nicht sicher! Völlig unerheblich, ob nur für einen schnellen Zwischenstopp beim Bäcker oder wenn das Auto dank Mitfahrgelegenheit auf einem Pendlerparkplatz stehengelassen wird. Selbst das – in der Regel halbherzige – Verstecken seiner Habseligkeiten ändert an diesem Umstand nur wenig. Langfinger suchen oftmals gezielt nach sich ihnen bietenden Gelegenheit, ohne großen Aufwand Beute zu machen. Wurde das Objekt der Begierde erst einmal lokalisiert, ist die Fahrzeugscheibe in Windeseile eingeschlagen. Einem schnellen Griff in den Innenraum steht nun nichts mehr im Wege. Ein zusätzlicher Blick ins Handschuhfach und der Griff hinter die Sonnenblende sind in wenigen Sekunden erledigt. In aller Regel ist der Straftäter bereits über alle Berge, bevor seine Tat überhaupt bemerkt wird. Der folgende Ärger ist meist groß und zeitintensiv. Frühzeitiges Sperren von EC- und Kreditkarten. Anzeigenerstattung bei der Polizei. Wenn vorhanden: Schadenmeldung an die Kaskoversicherung. Behördengänge zur Neubeantragung von Dokumenten… Simple, aber in der Regel wirkungsvolle Lösung: Nehmen Sie Ihre Wertsachen einfach mit, das Auto ist kein Safe!