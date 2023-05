Mittenaar-Bicken: Gasbrenner löst Feuer aus

Gestern (25.05.02023), um 14:35 Uhr, wurden Feuerwehren und Polizei aufgrund eines Brands alarmiert. In der Straße „In Heunbächeln war offenbar bei Unkrautarbeiten mit einem Gasbrenner ein Feuer entfacht, welches sich zunächst über eine 70 Meter lange Thuja-Hecke rasch ausbreitete. Im Verlauf dessen griff das Feuer auf zwei angrenzende Gartenhäuser und das unmittelbar angrenzende Wohnhaus über. Die alarmierten Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle und löschten das Feuer. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten unter. Zwei Anwohner mussten mit einer leichten Rauchgasintoxikation durch Rettungskräfte vor Ort behandelt werden. Der Sachschaden wird derzeit mit 450.000 Euro beziffert.

Dietzhölztal-Mandeln: E-Bikes aus Garage gestohlen

Zwischen dem 12.05.2023 und gestern Vormittag (15.05.2023) stahlen Unbekannte zwei e-Bikes aus einer Garage im Bussardweg. Die beiden Fahrräder waren mit Faltschlössern aneinander gekettet. Die Diebe machten sich unbemerkt mit den weißen Giant Fathom E+2 aus dem Staub. Der Schaden dürfte mit mehreren tausend Euro beziffert werden. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Breitscheid-Medenbach: Kupferdiebe am Werk

In der Nelkenstraße waren zwischen Sonntag (21.05.2023) und Mittwoch (24.05.2023) Kupferdiebe zu Gange. Von einem Grundstück stahlen sie rund 50 Meter Kupferrohr. Die Polizei beziffert den Schaden mit mehreren hundert Euro. Hinweise zu den unbekannten Dieben erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar- Unfall in der Altenberger Straße

Ein 6-jähriger Junge wurde gestern (25.05.2023) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Gegen 14:30 Uhr überquerte das Kind die Altenberger Straße in Höhe der Hausnummer 27. Er ging dabei zwischen zwei Fahrzeugen hindurch, die verkehrsbedingt hielten. Beim weiteren Überqueren der Straße, kollidierte er mit dem Golf Plus einer Seniorin, die in Richtung Karlstraße unterwegs war, stürzte und verletzte sich. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Unfallfluchten:

Sinn-Edingen:

In der Wällertorstraße beschädigte ein Unbekannter einen am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ortsmitte geparkten Renault. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite wird mit 1.500 Euro beziffert. Der graue Twingo stand am Donnerstag (25.05.2023) zwischen 14:15 Uhr und 18:30 Uhr in der Wällertorstraße. In diesem Zeitraum muss der Unfallfahrer gegen den Renault gestoßen sein. Hinweise zu diesem oder seinem Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar:

Rund 500 Euro wird die Reparatur des Schadens kosten, den ein Unbekannter am Mittwoch (17.05.2023) hinterließ. Zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr beschädigte er einen auf dem Parkplatz des Real-Marktes im Hörnsheimer Eck geparkten braunen VW Tiguan an der Beifahrertür. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar:

50 Euro Schaden beklagt ein Wetzlarer nachdem ein Unbekannter offenbar gegen seine Grundstücksmauer im „Vogelsang“ gefahren war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer, der den Schaden zwischen 16:30 Uhr am Sonntag (21.05.2023) und 17:00 Uhr am Dienstag (23.05.2023), verursachte oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahn-Dill-Kreis: Verkehrsdienst kontrolliert

Polizisten des Regionalen Verkehrsdienst Lahn-Dill kontrollierten am Mittwoch (24.05.2023) auf den Radwegen in Herborn, Haiger und Dillenburg. Mit Fahrrädern ausgestattet machten sich die Streifenbeamten um 13:00 Uhr auf den Weg. Bis etwa 15:30 Uhr hielten sie insgesamt 48 Fahrräder an. 16 Verstöße ahndeten die Ordnungshüter, die überwiegend darin bestanden, dass die Bikes keine seitliche Kenntlichmachung hatten.

In Dillenburg hielten sie einen 41-jährigen Herborner an, der während der Fahrt mit seinem Pedelec Kopfhörer trug. Bereits zu Beginn der Kontrolle stellten sie fest, dass das handelsübliche Pedelec technisch verändert war und dadurch die Motorunterstützung nicht mehr progressiv verringert wurde. Am Fahrradpedal war der Magnet des Gebers manipuliert, sodass die Umdrehung des Reifens und somit die gefahrene Geschwindigkeit reduziert angezeigt wurde.

Eine Probefahrt ergab bei voller Beschleunigung eine angezeigte Geschwindigkeit von 10-12 km/h, währenddessen dem bei nahezu gleichbleibenden Abstand folgenden dienstlichen Fahrrad eine Geschwindigkeit von 30-32 km/h anzeigt wurde. Die elektrische Unterstützung erfolgte somit dauerhaft und unterstütze über 25 km/h hinaus. Die Bremsen des Pedelec waren dermaßen verschlissen, dass eine Gefahrenbremsung nicht mehr möglich war.

Das Pedelec in diesem Geschwindigkeitsbereich ist als Kleinkraftrad einzuordnen. Der Herborner benötigt somit eine Fahrerlaubnis. Zudem ist für das E-Bike ein Versicherungskennzeichen erforderlich.

Die Polizisten stellten das Pedelec zur Begutachtung sicher. Der Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.