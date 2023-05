Steine auf Schienen gelegt – Bundespolizei warnt vor lebensgefährlichen Aktionen

Pohlheim (Landkreis Gießen) (ots) – Bislang Unbekannte haben vorgestern

Nachmittag (24.5. / 17:30 Uhr) im Bereich des Bahnübergangs in Pohlheim (Am

Lückebach) Steine auf die Schienen gelegt. Eine Regionalbahn (Zugnummer: 24635)

überfuhr die aufgelegten Steine. Aus Sicherheitsgründen wurde bis 18:09 Uhr in

dem Streckenabschnitt eine Langsamfahrt angeordnet. Bei den Tätern soll es sich

um Jugendliche im Alter von 14-16 Jahren handeln. Nähere Täterbeschreibungen

liegen bislang nicht vor.

Glücklicherweise niemand verletzt

Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Beschädigungen am Zug und an

den Gleisköpfen konnten bislang nicht festgestellt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

eingeleitet.

Gießen / Lollar: Polizei kontrolliert

Am Dienstag (24.05.2023) kontrollierten der Regionale Verkehrsdienst Marburg und Lahn-Dill zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr im Gießener Stadtgebiet und Lollar. 27 Autos und ein Motorrad nahmen die Verkehrsspezialisten unter die Lupe. Sechsmal gab es Verstöße wegen nicht eingetragener Rad-/ Reifenkombinationen in Verbindung mit Gewindefahrwerken oder Tieferlegungsfedern und Distanzscheiben zu bemängeln. In einem 1-er BMW eines 20-Jährigen fanden die Ordnungshüter zudem einen Teleskopschlagstock, sowie ein Einhandmesser. Beides wurde sichergestellt. Der 20-jährige Kölner muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Grünberg- in Handtasche gegriffen

Donnerstagvormittag (25.05.2023) war eine 65-Jährige in der Markthalle in der Gießener Straße unterwegs. Ihre Handtasche, in der sich unter anderem auch ihre Geldbörse befand, hatte sie währenddessen im Einkaufswagen liegen. Offenbar nutzte ein Unbekannter einen Moment der Unachtsamkeit, öffnete die Tasche und stahl daraus das Portemonnaie der Frau. Neben verschiedener Karten befanden sich rund 280 Euro in der Geldbörse. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise bei Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0. Wem sind zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr verdächtige Personen aufgefallen?

Fast täglich melden sich Betroffene, denen beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen wurde. Deshalb sollten (Hand-)Taschen mit Geldbörsen keinesfalls in den Einkaufswagen gelegt oder angehängt werden. Stattdessen sollte man Wertsachen in Innentaschen von Jacken oder Mänteln verwahren. Keinesfalls darf die PIN zur Bankkarte mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Denn – auch das passiert leider immer wieder – die Täter gehen sofort zum nächsten Geldautomaten und heben Geld ab, bevor ihr Opfer überhaupt bemerkt hat, dass es bestohlen wurde.

Was tun, wenn die Zahlungskarte gestohlen wurde oder anderweitig verschwunden ist:

Ist Ihnen Ihre Zahlungskarte abhandengekommen, lassen Sie diese sofort sperren (Sperr-Notruf 116 116). Beachten Sie, dass Sie Ihre Karte(n) nur dann über den Notruf sperren lassen können, sofern sich Ihre Bank dem Notruf angeschlossen hat. Ansonsten wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut. Damit Ihre Debitkarte (z.B. Girocard, früher ec-Karte) auch für das elektronische Lastschriftverfahren (SEPA Lastschrift) gesperrt werden kann, für das nur eine Unterschrift und keine PIN benötigt wird, müssen Sie den Verlust der Polizei melden. Nur dort kann eine so genannte freiwillige KUNO-Sperrung bei den Handelsunternehmen veranlasst werden. Erst dann wird die Karte beim Bezahlen in Geschäften auch im Lastschriftverfahren abgelehnt. Notieren sie sich auch ihre IBAN / Kreditkartennummer und die individuelle Telefonnummer Ihrer Bank für sofortiges Reagieren.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch auf das Info-Faltblatt „Schlauer gegen Klauer“ von Pro-PK hin, welches unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/23-schlauer-gegen-klauer/ zur Verfügung steht.

Grünberg: Einbruch scheitert

Bereits am vergangen Wochenende versuchten Unbekannte in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße einzubrechen. Zwischen Freitagabend (19.05.2023), 22:00 Uhr und Samstagmorgen (20.05.2023), 08:00 Uhr hebelten sie am Holzrahmen der Eingangstür. Die Tür stand, die Einbrecher flüchteten und hinterließen einen 500 Euro teuren Schaden. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Gießen-Wieseck- Trickbetrug Gewinnversprechen

„Herzlichen Glückwunsch, Sie haben an einem Gewinnspiel teilgenommen und gewonnen!“ so oder ähnlich beginnen Täter das Telefonat bei der Betrugsmache des sogenannten „Gewinnversprechens“. Es klingt zunächst toll, schließlich wird ein hoher Geldbetrag oder bedeutender Sachwert in Aussicht gestellt, um diesen zu erhalten müsse jedoch eine kleine Gegenleistung erbracht werden. So müsse beispielsweise für die Auszahlung eine Gebühr oder Steuer übernommen oder eine kostenpflichtige Telefonnummer angerufen werden.

Genau mit dieser Masche versuchte in dieser Woche dreiste Betrüger Geld zu machen. Mehrmals riefen sie zwischen Dienstag (23.05.2023) und Donnerstag (25.05.2023) einen 74-Jährigen an. Eine akzentfrei Deutsch sprechende Frau gaukelte dem Senior einen Gewinn von 38.500 Euro vor. Für den Erhalt des Geldes müsse er jedoch 1.000 Euro in Form von sogenannten Google-Play Cards für Verwaltungskosten entrichten. Der 74-Jährige zweifelte an der Richtigkeit des Anrufs, er handelte absolut richtig, indem er das Telefonat beendete und Anzeige bei der Polizei erstattete.

Die Tipps der Polizei:

Ein Gewinn ist verlockend aber: Wenn Sie an keinem Gewinnspiel

teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn

einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen

gebührenpflichtige Sondernummern.

einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern. Machen Sie keine Zusagen am Telefon. Weisen Sie unberechtigte

Forderungen zurück.

Forderungen zurück. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine

Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern, etc.

Wettenberg: Wohnwagen beschädigt

Zwischen Sonntag (21.Mai) 18.30 Uhr und Montag (22.Mai) 6.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Straße „Klingelgarten“ in Krofdorf-Gleiberg einen geparkten Wohnwagen. Als der Besitzer zu seinem Wohnwagen zurückkam, war dieser auf der linken Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 10.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.