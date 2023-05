Verkehrsunfallflucht am Tierpark Germerode; weitere Details bekannt

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Ergänzend zu der Pressemeldung vom 26.05.2023 (11.07 Uhr) sind noch weitere Details bekannt geworden.

Ursprungsmeldung: „Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen“

Die Eschweger Polizei hat Ermittlungen nach einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer aufgenommen, der am Donnerstagnachmittag einen Auffahrunfall verursacht hat und sich anschließend unerlaubt entfernt hat. Laut Unfallbericht war eine 26-jährige Autofahrerin aus Meißner gegen 16.40 Uhr von Rodebach nach Germerode unterwegs und musste an der Einfahrt zum Wildtierpark aufgrund eines vorausfahrenden Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr befindlicher Pkw bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr dann auf. Anschließend überholte das Fahrzeug den Wagen der Frau und fuhr in Richtung Germerode davon. Am Auto der 26-Jährigen entstand ein Heckschaden von 3500 Euro.

Details zum flüchtigen Unfallverursacher

Bei dem flüchtigen Unfallverursacher, der die Frau nach dem Auffahrunfall überholt hat, soll es sich um einen dunklen Kombi (grau oder grün) mit der Zulassung ESW-K ?? gehandelt haben. Fahrzeug-Typ könnte ein Opel, Ford oder Seat gewesen sein. Als Fahrer konnte eine männliche Person, ca. 25-45 Jahre alt mit dunklen Haaren und Baseballkappe beschrieben werden.

Zeugen sollen sich melden

Als mögliche Zeugin kommt eine Frau in Betracht, welche der geschädigten 26-Jährigen in einem dunklen VW Golf mit der Zulassung ESW-LK ?? zur Unfallzeit vorausgefahren sein soll.

Zudem ist von der Geschädigten ein Radfahrer (männlich, ca. 60-65 Jahre alt, gelb-orangenes Radtrikot, gelb-orange Baseballkappe – KEIN Helm, Sonnenbrille) nahe des Tierparks wahrgenommen worden, der ebenfalls als möglicher Zeuge in Betracht kommt.

Diese Personen oder auch andere Zeugen werden gebeten, mit der Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 Kontakt aufzunehmen.

Wechselseitige Körperverletzung

Am Donnerstagabend sind zwei 27 und 25 Jahre alte Bewohner in einer Flüchtlingsunterkunft aus bislang noch unbekannten Gründen aneinandergeraten. Im Rahmen der Auseinandersetzung sind sich die beiden Männer auch körperlich angegangen, wobei auch ein Taschenmesser und ev. auch Pfefferspray o.ä. zum Einsatz gekommen sein soll. Beide Männer wurden bei dem Vorfall lediglich leicht verletzt. Währen der eine von einem hinzugerufenen RTW ins Krankenhaus gebracht wurde, begab sich der andere Mann eigenständig dorthin und ließ sich behandeln. Die Polizei hat zu den genauen Hintergründen die weiteren Ermittlungen aufgenommen und ermittelt jetzt gegen beide jeweils wegen gefährlicher Körperverletzung.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 41-jähriger Autofahrer aus Kassel ist am Freitagmorgen um kurz nach 07.00 Uhr auf der K 28 auf dem Weg von Donnershag nach Stadthosbach mit einem Hasen zusammengestoßen. Das Tier verstarb nach der Kollision am Unfallort. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Lkw kommt in Kurve von der Fahrbahn ab

Ein 25-jähriger Mann aus Melsungen hat am frühen Freitagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist anschließend verunfallt. Der Mann war gegen 03.00 Uhr in der Ortslage von Hessisch Lichtenau mit einem Lkw unterwegs und befuhr laut Unfallbericht die Industriestraße von Retterode kommend, in Richtung Spangenberger Straße. Hier verlor der Mann in einer Linkskurve offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam anschließend von der Fahrbahn ab, streifte ein Gebüsch und kam dann etwa 70 Meter weiter in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Für den nicht mehr fahrbereiten Lkw, an dem ein Sachschaden in 5-stelliger Höhe entstand, musste eine Abschleppung veranlasst werden.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Albert-Schweitzer-Straße in Hessisch Lichtenau ist ein am rechten Fahrbahnrand in Richtung Stadtmitte geparkter blauer VW Golf im Vorbeifahren beschädigt worden. Dadurch entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugseite (an Außenspiegel, Stoßstange u. Radkasten) in Höhe von 1000 Euro. Der Verursacher ist flüchtig. Ereignet hat sich der Unfall lt. Bericht der Polizei Hessisch Lichtenau zwischen Montag 13.53 und Donnerstag 15.00 Uhr. Hinweise unter 05602/9393-0.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr; Polizei sucht Zeugen

Entlang der Landesstraße L 3228, etwa 200 Meter vor dem Ortseingang von Fürstenhagen aus Richtung Quentel, haben Unbekannte auf einer Strecke von 100 Metern ca. 500 Rillennägel (Stärke 4x 80mm) auf der seitlichen Bankette verteilt. Der Polizei wurde das am Donnerstag um 10.30 Uhr gemeldet. Hinweise in dem Fall nehmen die Beamten unter 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Reh ausgewichen und verunfallt

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf ist am Donnerstagabend um kurz vor 23.00 Uhr offenbar einem Reh ausgewichen und dabei dann mit zwei Mitfahrern verunfallt. Die junge Frau war auf der L 3302 von WIZ-Stiedenrode nach Ziegenhagen unterwegs, als das Wildtier im Bereich einer Kurve plötzlich die Fahrbahn kreuzte. Bei dem Ausweichmanöver kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Straßengraben. Eine 22-jährige Mitfahrerin klagte im Anschluss über Schmerzen am Oberkörper, verzichtete aber zunächst auf eine ärztliche Behandlung. Die Fahrerin und ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt. Der Schaden an dem Pkw ist noch nicht abschließend beziffert, aufgrund des nicht mehr fahrbereiten Zustandes musste allerdings eine Abschleppung veranlasst werden.

Alkoholisierte Radfahrerin kommt zu Fall und verletzt sich

Gestern Nachmittag befuhr eine 34-Jährige gegen 16.50 Uhr mit ihrem Fahrrad (Pedelec) in Neu-Eichenberg /Hermannrode die Straße „Unter den Weiden“ in Fahrtrichtung Feldbergweg. Im dortigen Einmündungsbereich bog die Frau dann nach rechts in den Feldbergweg ab, um weiter in Richtung Feldbergring zu fahren. Bei dem Abbiegevorgang geriet die Frau offenbar ins Straucheln, kam von der Fahrbahn ab und stürzte auf den linken Gehweg. Die 34-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu, welche im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt wurden. Bei den Unfallermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau alkoholisiert war (Atemalkoholtest über 1,4 Promille), so dass sich die 34-Jährige auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden, der noch nicht abschließend beziffert ist.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 600 Euro; Verursacher ermittelt

Die Beamten der Polizei Witzenhausen haben am gestrigen Donnerstag Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht gegen einen 49-jährigen Lkw-Fahrer aus Göttingen aufgenommen. Der Mann befuhr lt. Bericht der Beamten mit einem Lkw in Witzenhausen zunächst die Ermschwerder Straße in Richtung Marktplatz, bog dann nach rechts in die Kirchgasse ein und fuhr diese verbotswidrig entgegengesetzt der Einbahnstraße entlang. Zuvor hatte der Lkw bei dem Abbiegevorgang in ca. 4 Metern Höhe zwei an einer Hauswand befindliche Blumenkastenhalterungen (Sachschaden 100 Euro) beschädigt und darüber hinaus eine Beschädigung an der eigenen Lkw-Plane (Sachschaden 500 Euro) verursacht. Der Mann hatte seine Fahrt im Anschluss unvermittelt fortgesetzt, konnte aufgrund von Hinweisen aber zeitnah ermittelt und im Stadtgebiet noch angetroffen werden. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Junge fällt aus Pkw und wird leicht verletzt

Gestern Abend hat ein 83-jähriger Autofahrer aus Herford gegen 20.15 Uhr in der Burgstraße in Witzenhausen angehalten, um zwei Kinder aussteigen zu lassen. Als die Kinder ausgestiegen waren und der Mann wieder anfuhr, öffnete ein weiteres Kind (12-jähriger Junge) unvermittelt die hintere linke Autotür und wollte ebenfalls noch aussteigen, verfing sich dabei aber im Gurtsystem und kam daraufhin außerhalb des Pkw auf dem Boden zu Fall. Dabei wurde er im Bereich des Kniegelenks kurzzeitig unter dem Hinterreifen des Wagens eingeklemmt, wodurch es zu einer Quetschverletzung kam. Der Junge wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt.

Gartenhütte abgebrannt; Schaden 15.000 Euro

Zum Brand einer Gartenhütte wurden Polizei und Feuerwehr am Freitagmittag gerufen. Gegen 12.17 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein. Die Gartenhütte, die sich in Bad Sooden-Allendorf in der Straße Mühlrasen befindet, brannte letztlich komplett aus. Neben der Hütte brannte u.a. auch ein in der Hütte befindlicher Aufsitzrasenmäher aus. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Der Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf ca. 15.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt in der Folge jetzt die Kripo in Eschwege.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem oberen Parkdeck des Herkules-Marktes in der Mündener Straße Witzenhausen, ist ein schwarzer Skoda Fabia von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vmtl. beim Ein-/oder Ausparken beschädigt worden. Der Skoda stand am Freitag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkdeck geparkt. In dieser Zeit ist das Auto im Heckbereich beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.