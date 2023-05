Drei verletzte Schüler nach Verpuffung im Schulunterricht

Zeit: Mittwoch, 24.05.2023, 11:57 Uhr

Nachdem sich drei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren am vergangenen Mittwoch während eines Versuches im Chemie-Unterricht in einer Melsunger Schule verletzten, wurden diese nach dem Vorfall zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Nach jetzigem Ermittlungsstand kam es im Rahmen des durchgeführten Versuches zu einer Verpuffung mittels einer brennbaren Flüssigkeit. Hierbei wurden die drei Kinder durch Verbrennungen verletzt. Zwei der verletzten Kinder konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung noch am gleichen Tag verlassen. Das dritte Kind wurde aufgrund von Verbrennungen stationär aufgenommen. Ein weiteres viertes Kind wurde nach dem Vorfall durch einen Rettungswagen am Einsatzort auf Verletzungen hin untersucht und umgehend wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Anfangsverdachtes wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Die genauen Ermittlungen der Tatumstände, die zu diesem Vorfall führten, dauern derzeit an.

Exhibitionist entblößte sich vor Kindern

Zeit: Donnerstag, 25.05.2023, 17:59 Uhr

Ein männlicher Täter entblößte sich im Bereich einer Schule in der Straße „Am Tor“ in Borken vor mehreren Kindern.

Zur oben genannten Tatzeit spielten mehrere Kinder auf einem dortigen Spielplatz. Der unbekannte Täter begab sich in die Nähe der Kinder, ließ die Hose herunter und manipulierte, vor den Augen der Kinder, an seinem Glied. Als kurz darauf die Eltern der Kinder am Spielplatz auf die Situation aufmerksam wurden, flüchtete der unbekannte Täter in Richtung eines Parkplatzbereichs und weiter in Richtung Singliser Straße.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 17-20 Jahre alt, sehr schlanke Figur, Dreitagebart. Der Unbekannte war zur Tatzeit mit einer blauen Jacke, einer braunen Hose, einem weißen T-Shirt mit „Nike-Emblem“ sowie weißen Adidas Turnschuhen bekleidet. Außerdem trug der Unbekannte ein Basecap.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter 05681/774-0.