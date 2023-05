LKA-HE) Beschuldigter in Untersuchungshaft // Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in mehreren Fällen und Besitz kinderpornographischer Inhalte

Bezug: Öffentlichkeitsfahndung vom 24.05.2023 sowie Pressemitteilung vom 25.05.2023

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg, des Hessischen Landeskriminalamts und der Polizeipräsidien Mittel- und Nordhessen

Der am Donnerstag, 25.05.2023, vorläufig festgenommene 34-jährige Beschuldigte wurde am heutigen Freitag, 26.05.2023, der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl u.a. wegen des dringenden Tatverdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie des Herstellens kinderpornographischer Inhalte jeweils in mehreren Fällen. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist der Beschuldigte dringend verdächtig, von Mitte November 2022 bis Mitte Mai 2023 über Internetcommunity-Plattformen bzw. Messenger-Dienste Kontakt zu Kindern und Jugendlichen – alle weiblich – aufgenommen und sie u.a. aufgefordert zu haben, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen und ihm hiervon sowie von sich selbst in sexuell motivierten Posen Fotos bzw. Videos zu schicken. Zudem soll sich der Beschuldigte in mehreren Fällen mit den von ihm kontaktierten Mädchen getroffen und gegen Zuwendungen (Geld bzw. Geschenke) sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen haben.

Derzeit ist von mindestens elf geschädigten Kindern und Jugendlichen aus dem Schwalm-Eder-Kreis, dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, Wiesbaden sowie Nordrhein-Westfalen und dem Saarland auszugehen.

Die umfangreichen Ermittlungen der Polizeipräsidien Mittel- und Nordhessen unter Koordinierung des Hessischen Landeskriminalamts – BAO FOKUS – zu den einzelnen Taten dauern an. Im Zuge der am Donnerstag, 25.05.2023, durchgeführten Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden, darunter insbesondere Datenträger sowie mobile Endgeräte. Diese werden nunmehr ausgewertet.

Mögliche Opfer können sich weiterhin an das Polizeipräsidium Nordhessen per Telefon 0800-1108801 sowie 0561-910-4444 wenden.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte erfolgen ausschließlich über die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg.

Hintergrundinformation zur BAO FOKUS:

Die BAO FOKUS (Besondere Aufbauorganisation für Fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie Und Sexuellen Missbrauch von Kindern) hat aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Oktober 2020 ihre Arbeit aufgenommen. In der BAO arbeiten hessenweit über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind über 190 Ermittlerinnen und Ermittler. Sie ist organisatorisch im Hessischen Landeskriminalamt angesiedelt. Über den dortigen Führungsstab wird eine landesweite Koordination der Einsatzmaßnahmen gewährleistet. In jedem der sieben hessischen Polizeipräsidien wurde ein Regionalabschnitt gebildet.

Nächtliche Graffiti-Schmierereien an 18 Stellen am Auedamm: Polizei erbittet Hinweise auf Täter-Trio

Kassel-Süd: Drei unbekannte Männer haben in der Nacht zum heutigen Freitag Graffitis mit verschiedenen Schriftzügen an mindestens 18 Stromkästen am Kasseler Auedamm gesprüht. Alle Graffitis in roter und weißer Farbe nehmen Bezug auf den Verein „KSV Hessen Kassel“ und deuten auf eine Affinität der Täter zu dem Fußballverein hin. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und erbittet Zeugenhinweise.

Ein Passant war gegen 00:10 Uhr an der Schwimmbadbrücke auf die drei jungen Männer aufmerksam geworden, die sich bei seinem Anblick plötzlich in einem Gebüsch versteckt hatten. Da es zudem nach frischer Farbe roch, alarmierte der Zeuge die Polizei. Die sofort hinzugeeilten Streifen konnten noch einen der Verdächtigen, einen schlanken, ca. 1,75 Meter großen Mann mit weißen Turnschuhen, dunkler Kleidung und schwarzer Mütze, flüchten sehen. Dieser rannte in die Karlsaue, wo sich seine Spur am Küchengraben trotz der sofortigen Fahndungsmaßnahmen verliert. Im Anschluss stellten die Polizisten 18 frische Farbschmierereien mit verschiedenen Schriftzügen und Motiven an Stromkästen entlang des gesamten Auedamms, zwischen der Hessenkampfbahn und der Blumeninsel Siebenbergen, fest. Wie hoch der entstandene Gesamtsachschaden ist, steht bislang noch nicht abschließend fest.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen, die in der vergangenen Nacht rund um den Auedamm und die Karlsaue verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Einbruch in Schule: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel/Wolfsanger: Am heutigen Morgen, gegen 05:00 Uhr, wurde die Polizei durch die Einbruchmeldeanlage einer Schule am Roßpfad alarmiert. Der Einbrecher schlug eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Nachdem er ein Laptop erbeutet hatte floh der bislang Unbekannte auf einem weißen Fahrrad in Richtung Roßpfad.

Der Täter kann aufgrund von Bildaufnahmen wie folgt beschrieben werden:

30- 40 Jahre

trug bei der Tatbegehung schwarze Mund-Nasen-Bedeckung

grauer Kapuzenpullover

schwarze Jacke

graue Jogginghose

graue Bauchtasche

grau-weiße Sneaker

dunkle kurze Haare

blauer Rucksack mit oranger Applikation

Der Täter konnte, trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang noch nicht ergriffen werden. Nun sucht die Polizei mit der Täterbeschreibung nach Zeugen, welche den Einbrecher in den frühen Morgenstunden gesehen haben und Hinweise auf ihn geben können.

Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Nordhessen bitten Zeugen darum, sich unter Tel. 0561 – 9100 zu melden.

Polizei sucht mit Fotos die Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut

Kassel-Bettenhausen: Die Ermittler der EG 3 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen die Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut und wenden sich hierbei mit Fotos auf der Internetseite der Polizei Hessen unter https://k.polizei.hessen.de/142343751 an die Öffentlichkeit. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, dass ein 50-jähriger Mann in seinem Keller in Kassel-Bettenhausen gestohlene Gegenstände aufbewahren soll, konnte die Polizei bei einer Durchsuchung am 24. März 2023 zahlreiche Dinge, wie Werkzeuge, Laptops, Handys und Armbanduhren dort auffinden. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Bei den anschließenden Ermittlungen konnten Bohrmaschinen der Marke Makita zugeordnet werden, die aus einem Diebstahl in Kaufungen stammten und anhand der Gegenstandsnummern zur Fahndung ausgeschrieben waren. Gegen den 50-Jährigen leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Hehlerei ein. Angaben zu den weiteren Gegenständen und deren Herkunft machte der Tatverdächtige nicht. Die Auswertung der technischen Geräte dauert teilweise noch an. Die Herkunft der nun veröffentlichten Gegenstände, eine Kamera, ein Notebook und vier Armbanduhren, konnte bei den bisherigen Ermittlungen noch nicht geklärt werden.

Sollten sich die rechtmäßigen Eigentümer nicht finden lassen, so würde dies bedeuten, dass sichergestellte Gegenstände im ein oder anderen Fall aus rechtlichen Gründen wieder an den Tatverdächtigen ausgehändigt werden müssten. Das könnte im schlimmsten Fall bedeuten, dass mutmaßliches Diebesgut zurück an einen Dieb oder Hehler geht. Daher bitten die Beamten die rechtmäßigen Eigentümer oder Zeugen, die Angaben zur Herkunft der noch nicht zugeordneten Gegenstände machen können, sich bei den Ermittlern der EG 3 unter Tel. 0561-910 2435 oder per E-Mail an Kassel-REG-EG3.ppnh@polizei.hessen.de zu melden.