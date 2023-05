Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hünfeld. Am Freitag (26.05.), kam es gegen 6:20 Uhr auf der B 27 zwischen Burghaun und Hünfeld zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kam ein 19-jähriger Fahrer aus Burghaun mit seinem VW Golf aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und landete in einer dortigen Böschung. Der Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Außerdem wurde eine Schilderbrücke beschädigt und die Fahrbahn musste zeitweilig mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Burghaun sowie der Straßenmeisterei Hünfeld gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Rollerunfall – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (25.05.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades aus Bad Hersfeld die Dreherstraße in absteigende Richtung. Plötzlich kreuzte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein Hund die Fahrbahn und bellte den Rollerfahrer an. Der 23-Jährige stürzte in der Folge und musste leicht verletzt in ein Klinikum gebracht werden. Der Hund lief in unbekannte Richtung davon, ein Halter war nicht zu sehen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall

Hohenroda. Am Donnerstag (25.05.), gegen 19 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines Audi A6 aus Hohenroda die L 3173 aus Mansbach kommend in Richtung Oberbreitzbach. Aus bisher noch unklarer Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und streifte einen weiteren Baum. Anschließend fuhr er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen rechts von der Straße weg und hinterließ dabei eine Ölspur. Kurz vor einem Rapsfeld überquerte er dann nochmal die L 3173 nach links und blieb danach auf einer dortigen Wiese stehen. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Klinikum gebracht. Außerdem entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Unfallflucht

Niederaula. Am Donnerstag (25.05.), gegen 22:20 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die B 454 aus Richtung Kirchheim kommend in Richtung Niederaula. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer aus Burgwedel fuhr zeitgleich in entgegengesetzte Richtung. Der unbekannte Fahrer fuhr dabei nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen über die Fahrbahnmitte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Lkw-Fahrer nach rechts aus und streifte dort die Schutzplanke. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kastenwagen gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Alsfeld. Am Freitag (26.05.) wurde ein grauer Ford Kuga in der Löbergasse beschädigt. Die Fahrzeugführerin stellte ihr Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen 8.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ab. Als sie gegen 9.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im Heckbereich in Höhe von rund 5.000 EUR fest. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen um ein größeres, grünes Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei Alsfeld bittet um Hinweise unter der Tel. 06631/974-0.

Kurios und anders als zunächst geplant: Zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln kontrolliert

Hersfeld-Rotenburg. Wenn man sich zur Polizei fahren lässt, um sein Auto abzuholen und dann anstatt mit zwei Pkw mit zwei Personen und ganz ohne fahrbaren Untersatz von dort wieder zurückkommt, dann ist vermutlich etwas nicht ganz wie geplant gelaufen. Doch genau solch ein kurioser Sachverhalt beschäftigte die Beamten der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld zu Beginn der zurückliegenden Woche.

Aber zunächst erst einmal alles auf Anfang. Was war passiert? Am Dienstag (23.05.) kontrollierten Zollbeamte im Bereich des Kirchheimer Dreiecks einen 42-jährigen Autofahrer. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte, woraufhin die Beamten des Zolls umgehend die Polizei informierten. In dem Auto fanden die Polizisten dann eine geringe Menge an Betäubungsmitteln auf, stellten diese sicher und führten eine Blutentnahme bei dem Fahrer durch, der im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen die Weiterfahrt untersagt bekam und – anders als sein Auto – die Dienststelle verlassen konnte.

Als der 42-jährige Fahrzeugführer am nächsten Tag (24.05.) auf der Polizeiautobahnstation in Bad Hersfeld erschien, um sein Fahrzeug abzuholen, reagierte ein durchgeführter Drogenvortest noch immer positiv.

Soweit nichts Ungewöhnliches für die Beamten. Kurios wurde es jedoch, als sich im Anschluss herausstellte, dass sich der Mann von einem 25-jährigen Freund zur Polizei hatte fahren lassen, der sein Fahrzeug ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Auch bei ihm wurde in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt, eine Sicherheitsleistung angeordnet und ihm die weitere Fahrt untersagt.

Beide Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten und verließen dann eben zunächst ohne ihre Fahrzeuge die Polizeiautobahnstation.

Polizeipräsidium Osthessen bildet weitere ehrenamtliche Polizeihelferinnen und Polizeihelfer aus – Bewerbungen weiterhin bis 30. Juni 2023 möglich

Osthessen / Fulda / Alsfeld – Helferinnen und Helfer für den Freiwilligen Polizeidienst gesucht! Das Polizeipräsidium Osthessen beabsichtigt in nächster Zeit wieder mehrere ehrenamtliche Helferinnen und -helfer des freiwilligen Polizeidienstes auszubilden. Sie sollen anschließend in Stadt und Landkreis Fulda sowie in Alsfeld zum Einsatz kommen und das Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort weiter stärken. Interessierte, die sich in den Kommunen Fulda, Petersberg, Künzell, Neuhof, Eichenzell, Bad Salzschlirf, Hünfeld, Hilders, Poppenhausen, Tann, Hofbieber oder Gersfeld engagieren möchten, können sich weiterhin bis zum 30. Juni 2023 bewerben.

Ein Bewerbungsbogen für Bewerberinnen und Bewerber zum Freiwilligen Polizeidienst sowie Informationsmaterial sind auf der Homepage des Polizeipräsidiums Osthessen unter https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueberuns/Ansprechpersonen/Freiwilliger-Polizeidienst/ eingestellt.

Interessierte richten ihre Bewerbungen bis zum 30. Juni 2023, unter Angabe der gewünschten Dienstbereiche, an das Polizeipräsidium Osthessen, Stabsbereich Prävention, Severingstr. 1-7, 36041 Fulda, Herr Özcan Yilmaz.

Der Bewerbungsphase schließen sich die Auswahlgespräche an.

Für weitere Informationen können Sie sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon: 0661/105-2044 oder per E-Mail an: praevention.ppoh@polizei.hessen.de wenden. Die eingangs erwähnten Kommunen stehen Ihnen ebenfalls als Ansprechpartner zur Verfügung. Weitere Informationen rund um den Freiwilligen Polizeidienst sind der Internetseite des Hessischen Innenministeriums (https://innen.hessen.de/Sicherheit/Die-Hessische-Polizei/Freiwilliger-Polizeidienst) zu entnehmen.

Sachbeschädigung

Cornberg. Zwei Unbekannte traten am Mittwochabend (24.05.), gegen 21.30 Uhr, in der Hauptstraße gegen einen schwarzen Skoda Fabia. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de