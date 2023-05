Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Kennzeichenschilder gestohlen,

Königstein im Taunus, Mammolshain, Am Wacholderberg, 24.05.2023, 19.30 Uhr bis 25.05.2023, 08.30 Uhr

(pa)In Königstein Mammolshain waren in der Nacht auf Donnerstag Kennzeichendiebe zugange. Wie der Polizei am Donnerstagmorgen mitgeteilt wurde, waren über Nacht an insgesamt vier geparkten Fahrzeugen Kennzeichenschilder abmontiert und gestohlen worden. Die betroffenen Fahrzeuge standen allesamt in der Straße „Am Wacholderberg“. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06174) 9266 – 0 zu melden.

Autos zerkratzt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Nehringstraße, 25.05.2023, 08.30 Uhr bis 14.30 Uhr

(pa)Einen Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro verursachten Unbekannte am Donnerstag in Bad Homburg an zwei geparkten Pkw. Die Fahrzeuge – ein VW Golf und ein VW Polo – waren zur Tatzeit in der Nehringstraße abgestellt, als jemand an beiden jeweils den Lack an der Fahrer- und Beifahrertür zerkratzte. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich zwischen 08.30 Uhr am Morgen und 14.30 Uhr nachmittags. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesstraße 8, Gemarkung Königstein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.