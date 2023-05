Beschuldigter in Untersuchungshaft // Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in mehreren Fällen und Besitz kinderpornographischer Inhalte

Bezug: Öffentlichkeitsfahndung vom 24.05.2023 sowie Pressemitteilung vom 25.05.2023

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg, des Hessischen Landeskriminalamts und der Polizeipräsidien Mittel- und Nordhessen

Der am Donnerstag, 25.05.2023, vorläufig festgenommene 34-jährige Beschuldigte wurde am heutigen Freitag, 26.05.2023, der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl u.a. wegen des dringenden Tatverdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie des Herstellens kinderpornographischer Inhalte jeweils in mehreren Fällen. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist der Beschuldigte dringend verdächtig, von Mitte November 2022 bis Mitte Mai 2023 über Internetcommunity-Plattformen bzw. Messenger-Dienste Kontakt zu Kindern und Jugendlichen – alle weiblich – aufgenommen und sie u.a. aufgefordert zu haben, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen und ihm hiervon sowie von sich selbst in sexuell motivierten Posen Fotos bzw. Videos zu schicken. Zudem soll sich der Beschuldigte in mehreren Fällen mit den von ihm kontaktierten Mädchen getroffen und gegen Zuwendungen (Geld bzw. Geschenke) sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen haben.

Derzeit ist von mindestens elf geschädigten Kindern und Jugendlichen aus dem Schwalm-Eder-Kreis, dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, Wiesbaden sowie Nordrhein-Westfalen und dem Saarland auszugehen.

Die umfangreichen Ermittlungen der Polizeipräsidien Mittel- und Nordhessen unter Koordinierung des Hessischen Landeskriminalamts – BAO FOKUS – zu den einzelnen Taten dauern an. Im Zuge der am Donnerstag, 25.05.2023, durchgeführten Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden, darunter insbesondere Datenträger sowie mobile Endgeräte. Diese werden nunmehr ausgewertet.

Mögliche Opfer können sich weiterhin an das Polizeipräsidium Nordhessen per Telefon 0800-1108801 sowie 0561-910-4444 wenden.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte erfolgen ausschließlich über die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg.

Hintergrundinformation zur BAO FOKUS:

Die BAO FOKUS (Besondere Aufbauorganisation für Fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie Und Sexuellen Missbrauch von Kindern) hat aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Oktober 2020 ihre Arbeit aufgenommen. In der BAO arbeiten hessenweit über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind über 190 Ermittlerinnen und Ermittler. Sie ist organisatorisch im Hessischen Landeskriminalamt angesiedelt. Über den dortigen Führungsstab wird eine landesweite Koordination der Einsatzmaßnahmen gewährleistet. In jedem der sieben hessischen Polizeipräsidien wurde ein Regionalabschnitt gebildet.

Täterin nach räuberischem Diebstahl festgenommen, Limburg, Neumarkt, Freitag, 26.05.2023, 12:20 Uhr

(wie) In Limburg hat die Polizei am Freitagmittag eine Frau nach einem räuberischen Diebstahl festgenommen. Die 60-Jährige hatte in einem Drogeriemarkt am Neumarkt gestohlen und wollte mit einem Trolley den Kassenbereich passieren. Als die Warensicherungsanlage Alarm gab, versuchten Mitarbeiterinnen die Frau aufzuhalten. Diese befreite sich aber mit Gewalt aus der Situation, schlug die Mitarbeiterinnen mehrfach und konnte schließlich mit ihrer Beute fliehen. Polizeibeamte entdeckten die Täterin wenig später in der Fußgängerzone und nahmen sie fest. Unter lautstarkem Protest musste die polizeibekannte Frau in einen Streifenwagen gesetzt und für die polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht werden. Von dort wurde sie am frühen Nachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Streit im Straßenverkehr endet in mehreren Strafanzeigen, Weilmünster, Donnerstag, 25.05.2023, 12:30 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat sich ein Streit zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer in Weilmünster derart hochgeschaukelt, dass es zu mehreren Straftaten kam. In Weilburg soll es an einer Ampel zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen einem 53-jährigen Motorradfahrer und einem 46-jährigen Autofahrer gekommen sein. Dieser Streit eskalierte derart, dass es zu mehreren riskanten Fahrmanövern auf dem Weg nach Weilmünster gekommen sei. Der Motorradfahrer verfolgte den Autofahrer dann bis auf ein Grundstück. Dort soll es dann zu Nötigungen, Beleidigungen, Bedrohungen und einer Körperverletzung sowie der Beschädigung des Motorrads gekommen sein. Die alarmierte Polizei musste die Kontrahenten trennen, im Beisein der Beamten kam es zu weiteren Beleidigungen. Es wurden schließlich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wer hat die riskanten Fahrmanöver zwischen Weilburg und Weilmünster beobachten können?

Schlägerei in Blumenrod,

Limburg, Jahnstraße, Donnerstag, 25.05.2023, 16:40 Uhr

(wie) Im Limburger Stadtteil Blumenrod kam es am Donnerstag zu einer Schlägerei auf offener Straße. Zeugen verständigten die Polizei, da sich in der Jahnstraße mehrere Jugendliche prügeln würden. Die Beamten konnten bei ihrem Eintreffen noch fünf junge Männer/ Jugendliche antreffen und befragen. Offenbar war es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und den vier anderen gekommen. Die Angreifer sollen den Jugendlichen gegen ein Auto und in eine Hecke gestoßen haben. Zudem sei er über den Asphalt gezogen und dadurch leicht verletzt worden. Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen Körperverletzung und den Sachschäden an dem Pkw und einem Zaun auf. Da der 15-Jährige zudem illegale Betäubungsmittel mit sich führte, stellten die Beamten diese sicher und fertigten eine weitere Strafanzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Exhibitionist auf Lahnradweg,

Limburg, Lahnufer, Donnerstag, 25.05.2023, 11:50 Uhr

(wie) Am Donnerstagmittag hat ein unbekannter Exhibitionist sein Unwesen auf dem Lahnradweg in Limburg getrieben. Eine 43-jährige Joggerin war gegen 11:50 Uhr auf dem Radweg zwischen Eschhofen und Dietkirchen unterwegs. Hierbei kam ihr ein Mann auf einem älteren Mountainbike entgegen, der sein Geschlechtsteil entblößt hatte. Dieses packte er auch auf deutliche Ansprache von der Frau nicht ein. Die verständigte Polizeistreife konnte den Exhibitionisten nicht mehr antreffen. Der Mann wird beschrieben als 50 bis 60 Jahre alt, mit normaler Statur und längeren grauen Haaren. Er soll zudem mit einer blauen Arbeitslatzhose und einer Jacke bekleidet gewesen sein und weder Bart noch Brille getragen haben. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Kaugummiautomat gestohlen,

Beselich-Schupbach, Mittelstraße, Mittwoch, 24.05.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 25.05.2023, 18:00 Uhr

(ste)Von Mittwochabend auf Donnerstagabend wurde in Beselich-Schupbach ein kompletter Kaugummiautomat samt Inhalt gestohlen. Die unbekannten Diebe hebelten den in der Mittelstraße platzierten Kaugummiautomaten aus der Wand, wodurch ein Sachschaden von rund 200 Euro an dieser entstand. Der Hersteller des Automaten schätzt den Wert auf ungefähr 250 Euro mitsamt Inhalt.

Zeuginnen und Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

Unfall zwischen Fahrrad und Motorroller, Dornburg-Frickhofen, Waldstraße, Donnerstag, 25.05.2023, 17:00 Uhr

(wie) In Frickhofen wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Motorroller ein Kind verletzt. Ein 12-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Waldstraße vom Sportplatzweg in Richtung Alte Bahnhofstraße. An der Kreuzung zur Elbgrunder Straße fuhr der Junge vom Gehweg auf die Straße, um in die Elbgrunder Straße abzubiegen. Hierbei übersah er offenbar den herannahenden 67-Jährigen auf seinem Motorroller. Der Kleinkraftradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision wurde das Kind verletzt und musste zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Zweirädern entstand Sachschaden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Donnerstag: Bad Camberg, L 3031, Waldschloss

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.