Main-Taunus: Die Polizei-News

Zwei Einbrüche in Sulzbach,

Kelkheimer Straße, festgestellt am 25.05.2023, 16:00 Uhr, Rossertstraße, festgestellt am 21.05.2023, 16:00 Uhr

(da)Am Donnerstag wurden der Polizei zwei Einbrüche in Sulzbach gemeldet. In der Kelkheimer Straße stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses gegen 16:00 Uhr Beschädigungen an ihrer Hauseingangstür fest. Hier hatten Unbekannte versucht, gewaltsam in das Objekt zu gelangen. Als die Tür standhielt, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nicht so viel Glück hatten die Eigentümer eines Reihenhauses in der Rossertstraße. Hier gelangten die Einbrecher in das Haus und entwendeten Schmuck und Wertgegenstände. Der Einbruch wurde bereits am Sonntagnachmittag festgestellt, könnte aber auch bereits davor im Zeitraum seit dem 07.05.2023 erfolgt sein. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06196 / 2073-0 Hinweise entgegen. Wollen Sie sich gegen Einbrüche schützen und haben Interesse an einer individuellen Einbruchspräventionsberatung für Ihr Zuhause oder Gewerbe im Main-Taunus-Kreis, so können Sie unter 06192 / 2079-231 einen unverbindlichen, kostenfreien Termin zur Beratung vereinbaren.

Betrügerische Spendensammler unterwegs!, Hochheim, Frankfurter Straße, 26.05.2023, 17:40 Uhr

(da)Am Donnerstagabend waren in Hochheim unseriöse Spendensammler zugange. Gegen 17:40 Uhr traf ein Bürger auf dem Parkplatz eines in der Frankfurter Straße ansässigen Supermarktes auf einen Unbekannten. Dieser machte mittels Zeichensprache auf sich aufmerksam und gab vor, Spenden für Gehörlose zu sammeln. Als der Angesprochene aber nur 5EUR spenden wollte, gab der Unbekannte dann doch sehr wortreich zu verstehen, dass er eine weitaus höhe Spendensumme als angemessen erachte. Als nun die Polizei verständigt wurde, flüchtete der Spendensammler in unbekannte Richtung. Er war 175-180cm groß, ca. 30 Jahre alt, trug ein weißes T-Shirt und war mit einem blauen Klemmbrett ausgestattet. Weiterhin wurde er vom Erscheinungsbild als „südländisch“ beschrieben.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass bei angeblichen Spendensammlungen – etwa auf Parkplätzen vor Supermärkten – äußerste Vorsicht geboten ist. Auch wenn die Spendenbeträge im Einzelnen nur sehr klein ausfallen, ergeben sich doch durch die Vielzahl an Spenden größere Geldsummen, die niemals dem angepriesenen Zweck zu Gute kommen. Auch wurden in der Vergangenheit schon Spenderinnen und Spender geschickt abgelenkt und bestohlen. Wenn Sie durch eine Spende Gutes tun möchten, empfiehlt es sich, an Ihnen bekannte Organisationen zu spenden. Diese stellen die Daten ihres Spendenkontos in der Regel auf ihrem jeweiligen offiziellen Internetauftritt zur Verfügung. Sollten Ihnen dubiose Spendensammler auffallen, kontaktieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle oder die 110.

Autodieb weckt Nachbarin,

Bad Soden-Neuenhain, Akazienweg, 26.05.2023, 02:18 Uhr

(da)Eine Zeugin konnte am frühen Freitagmorgen einen Autodieb beobachten, wie er den Katalysator eines PKW entwendete. Um 02:18 Uhr wurde die Frau aus Bad Soden-Neuenhain geweckt. Als sie aus dem Fenster in den Akazienweg schaute, sah sie einen dunkel gekleideten Mann, der sich an einem Opel Astra zu schaffen machte. Noch bevor die Polizei zum Tatort kommen konnte, flüchtete der Dieb auf seinem Fahrrad in Richtung Friedhof. Im Gepäck hatte er den Katalysator des Opel, den er bei seiner nächtlichen Aktion ausgebaut hatte. Die Polizeistation Eschborn bittet nun weitere Zeuginnen und Zeugen sich unter 06196 / 9695-0 zu melden.

Achtung – Giftköder im Wald ausgelegt, Hofheim, Hundshager Weg, 24.05.2023, 20:30 Uhr bis 25.05.2023, 09:30 Uhr

(da)Durch das Forstamt der Stadt Hofheim wurden am Donnerstagmorgen gegen 09:30 Uhr Giftköder im Waldgebiet nahe des Hundshager Weges vorgefunden. Die Köder wurden wahrscheinlich in der Zeit von Mittwoch, 20:30 Uhr bis zum Auffindedatum ausgelegt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um Rattengift gehandelt haben. Glücklicherweise ist bis zum jetzigen Zeitpunkt polizeilich kein Tier bekannt, dass einen solchen Köder gefressen hatte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. Sollten Sie zur Sachverhaltsklärung beitragen können, melden Sie sich unter 06196 / 2073-0.

Verkehrsunfallflucht auf B 455,

B 455, zwischen Eppstein und Kelkheim-Fischbach, 24.05.2023, 14:50 Uhr

(da)Am Mittwoch kam es auf der B 455 zu einem Verkehrsunfall zweier PKW, infolgedessen sich die verursachende Person unerkannt von der Unfallstelle entfernte. Gegen 14:50 Uhr fuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem Audi aus Fischbach kommend in Richtung Eppstein, als ihr ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Aus bisher unbekannten Gründe geriet das andere Fahrzeug in den Gegenverkehr und touchierte den Audi der 40-Jährigen mit seinem Außenspiegel. Hierdurch wurde der Außenspiegel des Audi zerstört und es entstand ein Lackschaden. Der Schaden wird derzeit auf ca. 2.000EUR geschätzt. Die Fahrerin oder der Fahrer des nicht näher beschriebenen PKW setzte die Weiterfahrt fort, ohne den Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 061912 / 2079-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

(da)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.