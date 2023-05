Wiesbaden: Die Polizei-News

Trickdiebstahl in Tiefgarage,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, 25.05.2023, 09.50 Uhr,

(pl)Am Donnerstagvormittag ist ein 67-jähriger Mann in Wiesbaden gegen 09.50 Uhr

Trickdieben zum Opfer gefallen und wurde um einen großen Geldbetrag gebracht.

Der Geschädigte hatte seinen Pkw in einer Tiefgarage in der Wilhelmstraße

geparkt, um im Anschluss auf einer in der Nähe befindlichen Bank eine größere

Summe Bargeld abzuheben. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug wurde er kurz nach

dem Einsteigen von einem ans Autofenster klopfenden Mann auf mehrere auf dem

Boden liegende Geldscheine aufmerksam gemacht. Als der 67-Jährige daraufhin aus

seinem Wagen ausstieg, um nachzuschauen, nutzte ein zweiter Mann die Ablenkung

aus. Er öffnete eine Tür auf der Beifahrerseite und entwendete die im Fahrzeug

abgelegte Tasche mit dem darin befindlichen Bargeld. Im Anschluss ergriff das

Duo mit der Beute in Richtung Wilhelmstraße die Flucht. Der Mann, welcher den

Geschädigten ablenkte, soll etwa 25-35 Jahre alt gewesen sein und eine kräftige

Statur gehabt haben. Er habe eine dunkelblaue Jeans, ein dunkelblaues T-Shirt,

weiße Sneakers, eine graue Schirmmütze, einen schwarzen Rucksack und weiße

Kopfhörer getragen. Der Komplize war etwa 20-30 Jahre alt, schlank und mit einer

schwarzen Jacke, einer dunklen Hose, einem weißen T-Shirt und schwarzen Schuhen

bekleidet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen. Auch Bürgerinnen

und Bürger, die im Bereich der Bankfiliale oder der Tiefgarage in der

Wilhelmstraße Personen beobachtet haben, die sich verdächtig verhalten haben

und/oder den Eindruck erweckten, Bankkunden zu beobachten, werden gebeten, sich

zu melden.

Tank- & Rastanlage von Einbrechern heimgesucht, Bundesautobahn 3,

Fahrtrichtung Köln, 25.05.2023, 01.30 Uhr bis 01.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde die Tank- & Rastanlage Medenbach Ost von

zwei Einbrechern heimgesucht. Die beiden Täter brachen gegen 01.30 Uhr in das

Gebäude ein und machten sich an der Kasse sowie einem Spielautomaten zu

schaffen. Anschließend ergriffen sie mit dem hieraus erbeuteten Bargeld die

Flucht. Einer der Täter war ca. 1,70-1,75 Meter groß, zierlich und trug einen

schwarzen Kapuzenpullover mit übergezogener Kapuze, graue Handschuhe, eine

hellblaue Jeans sowie schwarze Sportschuhe mit weißer Schuhsohle. Er führte eine

Brechstange mit sich. Der Komplize war stämmig, ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß und

mit einer dunklen Jacke, grauen Handschuhen, einer dunkelblauen Jeans und

schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet. Er trug einen Schraubendreher und

ein weiteres Werkzeug mit sich. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Drei Ford Transit im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden,

Karl-Josef-Schlitt-Straße, Walkmühltalanlagen, Walkmühlstraße, 24.05.2023, 16.00

Uhr bis 25.05.2023, 07.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag gerieten in Wiesbaden drei geparkte Ford

Transits ins Visier von Autoaufbrechern. Während die Täter in zwei Fällen

gewaltsam die Schiebetür öffneten, um sich Zutritt zum Fahrzeuginnenraum zu

verschaffen, schlugen sie bei dem dritten Wagen die Heckscheibe ein. Abgesehen

hatten es die Autoaufbrecher auf zurückgelassene Werkzeuge. Die betroffenen

Fahrzeuge waren im Bereich Karl-Josef-Schlitt-Straße, Walkmühltalanlagen und

Walkmühlstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Mehrere Autos zerkratzt,

Wiesbaden, Herschelstraße, 24.05.2023, 23:30 Uhr bis 25.05.2023, 07:00 Uhr

(pl)In der Herschelstraße wurden in der Nacht zum Donnerstag sechs geparkte

Autos zerkratzt. Der durch die unbekannten Täter verursachte Sachschaden wird

auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter

der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei

für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, zwischen Nordenstadt und

Erbenheim Freitag : Bundesstraße 263

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

A3 Bad Camberg – LKW durchbricht bei Unfall die Mittelschutzplanke – Unfall mit hohem Sachschaden

Wiesbaden (ots) – (Sc) Am frühen Donnerstagmorgen des 25.05.2023 um 10:51 Uhr

ereignete sich auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main bei Bad

Camberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger polnischer Staatsangehöriger

als LKW-Fahrer verunfallte. Bei dem Unfall entstand hoher Sachschaden (ca.

86.000 Euro). Der 62-jährige fuhr mit seinem Sattelzug von der Tank- und

Rastanlage Bad Camberg los und verunfallte bereits nach ca. 500 Metern Fahrt.

Hierbei kam er aus bisher ungeklärter Ursache vom rechten Fahrstreifen nach

links ab und kollidierte dann mit der Mittelschutzplanke. Der Sattelzug

durchbrach „beide“ Mittelschutzplanken und kam auf dem Mittelstreifen und beiden

Richtungsfahrbahnen zum Stehen. Der Sattelzug blockierte hierbei in

Fahrtrichtung Frankfurt am Main die beiden linken Fahrstreifen und in

Fahrtrichtung Köln den linken Fahrstreifen. Die Bergung des Sattelzuges

gestaltete sich schwierig, da dieser durch den hinzugerufenen Abschleppdienst

aus dem Mittelstreifen geborgen werden musste. Hierzu musste die niedergewalzte

Schutzplanke über mehrere Meter entfernt werden. Die Bergung wird

voraussichtlich noch bis um 19 Uhr andauern. Aufgrund von notwendigen

Reparaturarbeiten an der Mittelschutzplanke wird es auch in der Nacht zu

Beeinträchtigungen an der Unfallstelle kommen. Nur durch Zufall kam es zu keinem

Unfall mit anderen Verkehrsteilnehmern, so dass lediglich Schaden am Sattelzug

und an der Schutzplanke entstand. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

In beiden Fahrtrichtungen bildete sich erheblicher Rückstau, der teilweise eine

Länge von 15 Kilometern erreichte. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Erneut Regenbogen-Zebrastreifen mit Graffiti besprüht – Festnahme

Wiesbaden (ots) – Erneut Regenbogen-Zebrastreifen mit Graffiti besprüht –

Festnahme, Wiesbaden, Burgstraße, 26.05.2023, 00.03 Uhr,

(pl)Der Regenbogen-Zebrastreifen in der Wiesbadener Burgstraße ist in der Nacht

zum Freitag erneut mit Farbe beschmiert worden. In dieser Nacht ist es der

Polizei jedoch mithilfe zweier Zeugen gelungen, einen 18-jährigen

Tatverdächtigen festzunehmen. Die beiden Zeugen beobachteten gegen Mitternacht

Personen beim Besprühen der bunten Streifen und verständigten die Polizei. Durch

eine Polizeistreife konnten in unmittelbarer Tatortnähe drei verdächtige

Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei handelte es sich um zwei

20-jährige Männer aus Wiesbaden und um einen 18-jährigen Wiesbadener. Der

18-Jährige, welcher zuvor erfolglos versucht hatte, sich der Kontrolle zu

entziehen, räumte der Streife gegenüber schließlich die Tatbegehung ein. Er

wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen.

Es wurden auch zwei Sprühdosen mit schwarzer Farbe aufgefunden und

sichergestellt. Als Motiv kann ein queerfeindlicher Hintergrund nicht

ausgeschlossen werden. Die beiden anderen kontrollierten Personen wurden mangels

konkreten Tatverdachtes vor Ort entlassen. Der Staatsschutz der Wiesbadener

Kriminalpolizei hat auch in diesem Fall die weiteren Ermittlungen aufgenommen

und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)345-0 entgegen.

Zusätzlich können Hinweise auch bei der LSBTIQ-Ansprechstelle (Lesben, Schwule,

Bisexuelle, trans-& intergeschlechtliche sowie queeren Personen) des

Polizeipräsidiums Westhessen persönlich abgegeben werden. Im Rahmen des morgigen

Christopher-Street-Days in der Landeshauptstadt wird ein Präventionsstand auf

dem Schlachthofgelände eingerichtet. Kontakt außerdem: Polizeihauptkommissar

Florian Meerheim rainbow.ppwh@polizei.hessen.de oder (06192) 2079235

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden. Die hessische Hochschule für öffentliches

Management und Sicherheit (HöMS)hat knapp 1.400 Studierende zu polizeilichen

Alltagserfahrungen sowie individuellen Einstellungen und Erfahrungen im

polizeilichen Berufsalltag befragt. Der Forschungsbericht 2023, der eine

Fortsetzung zur Studie „Polizeiliche Alltagserfahrungen – Herausforderungen und

Erfordernisse einer lernenden Organisation“ darstellt, ist auf der Internetseite

der HöMS abrufbar: https://hoems.hessen.de/forschung. Im Zentrum des Berichts

stehen die Ergebnisse einer im Jahr 2022 durchgeführten Befragung, an der

insgesamt 842 Studierende des Fachbereichs Polizei sowie – als Vergleichsgruppe – 552 Studierende des Fachbereichs Verwaltung der HöMS teilgenommen haben.

Die Befragung der Studierenden setzt das im Jahr 2019 gestartete

Forschungsprojekt „Polizeiliche Alltagserfahrungen – Herausforderungen und

Erfordernisse einer lernenden Organisation“ fort. 2019 hatten sich 4.277

Beschäftigte der hessischen Polizei (ohne Studierende) an einer vergleichbaren

Befragung beteiligt.

Die Befragung der Studierenden wurde durch die HöMS und in Zusammenarbeit mit

dem Hessischen Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus (HKE)

durchgeführt. Die Analyse der Ergebnisse erfolgte durch einen wissenschaftlichen

Beitrat und in Absprache mit dem Hauptpersonalrat der Hessischen Polizei.

Einstellungen zu Staat und Demokratie

Von den 2022 befragten Polizeianwärterinnen und -anwärtern sind 99,1 Prozent der

Auffassung, dass die parlamentarische Demokratie die beste Staatsform ist. 93,3

Prozent sehen in Offenheit und Toleranz Grundpfeiler unserer Gesellschaft. 91,1

Prozent vertreten die Meinung, dass Einwanderer unser Land bunter und

vielfältiger machen.

„In der Gesamtschau ermöglichen die Befragungen einen fundierten Einblick in das

Stimmungsbild, das Klima und den Wertehorizont innerhalb der

Polizeibeschäftigten zum jeweiligen Erhebungszeitpunkt. Die vorliegenden

Forschungsergebnisse zeigen, dass die hessischen Polizeistudierenden von der

Richtigkeit und Wichtigkeit unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung

felsenfest überzeugt sind und einen positiven Blick auf Einwanderung in unser

Land haben. Die Studienergebnisse zeigen aber auch, dass unsere Arbeit in Aus-

und Fortbildung noch nicht beendet ist“, so der Präsident der HöMS, Dr. Seubert.

Durch das Forschungsprojekt sollten neben politischen Einstellungen auch

Informationen zu Arbeitsumfeld und -zufriedenheit erhoben werden. Aus den

Studienergebnissen lässt sich ablesen, dass bei einem hohen Anteil der

Polizeistudierenden für Zufriedenheit sorgt, dass sie einer vielfältigen,

abwechslungsreichen und sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen.

„Trotz der zum Teil belastenden Alltagserfahrungen im Polizeiberuf freut es mich

sehr, dass sich über 97 Prozent der befragten Polizeistudierenden mit dem

Polizeiberuf identifizieren. Der tagtägliche Einsatz unserer Polizeibeamtinnen

und -beamten verdient unseren Respekt, unsere Anerkennung und unseren Dank. Umso

bedenklicher ist allerdings, dass fast drei Viertel der Polizeistudierenden

(72,8 Prozent) angaben, in ihrer bisherigen – kurzen – Dienstzeit bereits von

Bürgerinnen und Bürgern beleidigt worden zu sein und mehr als jeder Dritte (34,5

Prozent) wurde bereits mindestens einmal körperlich angegriffen. Dies ist

genauso wenig akzeptabel wie Fehlverhalten innerhalb des Kollegenkreises, von

dem etwa jeder fünfte Polizeistudierende berichtet“, so Dr. Seubert.

Forschung in der Polizei

Die Hessische Polizei beteiligt sich zudem an der bundesweiten Polizeistudie

„Motivation, Einstellung & Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten“

(MEGAVO). Zwischenergebnisse dieser umfassenden Polizeistudie wurden Anfang

April 2023 veröffentlicht (abrufbar auf der Internetseite:

www.polizeistudie.de). In Hessen knüpft die bundesweite Polizeistudie an die

bereits im Jahr 2019 gestartete Studie der Hessischen Polizei zum Thema

„Polizeiliche Alltagserfahrungen – Herausforderungen und Erfordernisse einer

lernenden Organisation“ an.

Die wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse aus den jeweiligen Befragungen

werden durch die Hessische Polizei im Hinblick auf mögliche Schlussfolgerungen

für die praktische Arbeit ausgewertet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Schmuck und Geld aus Erdgeschosswohnung gestohlen,

Taunusstein-Hahn, Lessingstraße, Donnerstag, 25.05.2023, 12:00 Uhr bis Freitag,

26.05.2023, 00:30 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagmittag und Mitternacht kam es in Taunusstein-Hahn zu

einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses, bei dem die Täter

Schmuck mitgehen ließen. In der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich die

Einbrecher Zutritt zu der Erdgeschosswohnung in der Lessingstraße, in dem sie

eine Balkontür öffneten und anschließend Bargeld sowie Schmuck stahlen. Die

Flucht, welche augenscheinlich ebenfalls über den Balkon erfolgte, gelang den

Tätern unbemerkt.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen übernommen und nehmen Hinweise unter der

Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Vandalismus in Bus, Niedernhausen, Idsteiner Straße, Parkplatz Autalhalle,

Donnerstag, 25.05.2023, 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Donnerstags wurde ein geparkter Bus in Niedernhausen Ziel

blinder Zerstörungswut. Am Abend fanden Mitarbeiter des Busunternehmens ihren in

der Idsteiner Straße auf dem Parkplatz der Autalhalle abgestellten Bus

beschädigt vor. Der Spurenlage zufolge hatte ein unbekannter Vandale eine

Seitentür des blauen Busses gewaltsam geöffnet, den Innenraum betreten und dort

den Inhalt eines Feuerlöschers großflächig versprüht.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

bei der Polizeistation Idstein.

Parkbank angezündet, Oestrich-Winkel, Gartenstraße / Leinpfad, Freitag,

16.05.2023, 04:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte am Rheinufer in Oestrich-Winkel

eine Parkbank in Brand gesetzt. Gegen 04:30 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei in

den Leinpfad bei Oestrich-Winkel, nahe des Weinverladekrans, ausrücken, da eine

Parkbank brennen würde. Vor Ort konnte die brennende Sitzgelegenheit vorgefunden

und umgehend von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Ersten Ermittlungen

der Polizei zufolge kommt eine vorsätzliche Brandstiftung in Betracht. Der

Sachschaden wird auf knapp 750 Euro geschätzt. Die Hintergründe der Tat sind

bislang unbekannt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise zu den

Verursachern unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

E-Bike aus Garage gestohlen, Idstein, Kronberger Straße, Mittwoch,

24.05.2023, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 25.05.2023, 17:00 Uhr

(ste)In der Kronberger Straße in Idstein kam es zwischen Mittwoch und Donnerstag

zu einem Diebstahl eines E-Bikes aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses.

Bislang unbekannte Diebe begaben sich in die Garage und schoben gewaltsam das

elektronische Tor eines Abstellplatzes beiseite. Aus diesem entwendeten sie ein

ozeanblaues E-Bike des Herstellers „Canyon“ im Wert von rund 4.300 Euro.

Zeuginnen und Zeugen die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich

bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Nützliche Tipps, um sich vor Fahrraddieben zu wappnen, finden Sie unter der

gestrigen Pressemitteilung „Fahrraddiebe treiben ihr Unwesen – Polizei

informiert und gibt Tipps“ vom 26.05.2023.

Fahrzeug kollidiert mit Straßenschild und Baum, Bad Schwalbach, Hettenhain, K

663, Donnerstag, 25.05.2023, 16:50 Uhr

(fh)Nahe des Bad Schwalbacher Ortsteils Hettenhain ist am Donnerstagnachmittag

ein Autofahrer mit einem Straßenschild und einem Baum kollidiert. Der 24-jährige

Bad Schwalbacher war gegen 16:50 Uhr in einem Ford Kuga auf der K 663 zwischen

Hettenhain und der B 275 unterwegs, als er in einer Kurve aus unbekannten

Gründen von der Fahrbahn abkam und mit dem Mast eines Verkehrszeichens

zusammenstieß. Daraufhin schleuderte das Fahrzeug in eine Böschung und

kollidierte letztlich mit einem Baum, an dem das Fahrzeug auch zum Stillstand

kam. Der Bad Schwalbacher wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert

die Polizei mit knapp 22.000 Euro.

Nach Unfall geflüchtet, Eltville am Rhein, Roßpfad, Dienstag, 23.05.2023,

17:30 Uhr bis Mittwoch, 24.06.2023, 09:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht, die sich Mitte der Woche in

Eltville zugetragen hatte, Zeuginnen und Zeugen. Mutmaßlich in der Nacht wurde

ein in der Straße „Roßpfad“ in Höhe der Hausnummer 6 geparkter weißer Opel

Vivaro angefahren und an der Heckstoßstange beschädigt. Der dabei entstandene

Sachschaden beläuft sich auf knapp 1.200 Euro. Dieser wurde jedoch von der

unfallverursachenden Person außer Acht gelassen und sie fuhr davon.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zum Unfall unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 entgegen.

Blaues Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht, Idstein, Nassauer Straße,

Dienstag, 23.05.2023, 11:00 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag stieß eine Autofahrerin in Idstein mit einem Zaun

zusammen, nachdem sie zuvor einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste.

Dieses Fahrzeug wird nun von der Polizei gesucht. Die 80 Jahre alte Idsteiner

sei ihren Angaben zufolge gegen 11:00 Uhr die Nassauer Straße in Richtung

„Heidestück“ entlanggefahren. In Höhe der Hausnummer 12 sei ihr ein blaues

Fahrzeug entgegengekommen, welches auf ihre Fahrbahn gefahren sei und sie so zu

einem Ausweichmanöver gezwungen habe. Bei diesem Manöver stieß sie mit ihrem VW

Golf gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Zaunpfosten. An diesem und an

dem VW entstand ein Sachschaden von zusammen knapp 3.000 Euro. Der Fahrer oder

die Fahrerin des blauen Fahrzeugs setzt die Fahrt fort, ohne den entsprechenden

Pflichten einer unfallverursachenden Person nachzukommen.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche wird im Rheingau-Taunus-Kreis

die folgende Messstelle angekündigt:

Sonntag, 04.06.2023: Presberg, L 3033, Wispertal

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen

durchgeführt werden.