Bergstrasse

Bürstadt-Riedrode/Lampertheim-Hofheim: Drei Audi SUVs in einer Nacht entwendet / Zeugenaufruf der Polizei

Bürstadt/Lampertheim (ots) – Nachdem Autodiebe in der Nacht zum Donnerstag

(25.5.) gleich drei Autos der Marke Audi entwendeten, ermittelt nun die Kripo.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Kriminellen mittels technischer

Geräte in die Autos und fuhren anschließend mit den SUVs davon.

Im Bürstädter Stadtteil Riedrode hatten die Diebe jeweils einen weißen und einen

grauen Audi Q7 im Visier. Sie entwendeten die Autos aus den Straßen „Im

Bruchschlag“ und „Zum Schlinkenwinkel“ und flüchteten unerkannt.

Zur Tatzeit waren die Kennzeichen „HP-KL 3300“ an dem grauen Auto und „HP-HF

804“ an dem weißen Audi Q7 angebracht.

Einen weißen Audi Q5 erbeuteten die Kriminellen in Lampertheim-Hofheim in der

Graf-von-Stauffenberg-Straße. Auch hier flüchteten die noch unbekannten Täter

unbemerkt.

An dem weißen Audi Q5 war das Kennzeichen „HP-KC 134“ angebracht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beläuft sich der gesamte Wert der entwendeten

Autos auf über 100.000 Euro.

Sie haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in dem Umkreis verdächtige

Personen oder Geräusche wahrgenommen? Sie können Hinweise zu dem Verbleib der

Autos oder zu den Tätern geben? Dann setzen Sie sich bitte mit dem Kommissariat

21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 706-0 in Verbindung.

Biblis: Plötzlich öffnen sich die Tore / Waschmaschine löst Polizeieinsatz aus

Biblis (ots) – Eine Waschmaschine rief am Mittwoch (24.05.) die Polizei auf den

Plan. Ersten Erkenntnissen zu Folge hatte eine Bibliserin im Laufe des Tages

ihren Hausschlüssel samt Garagen- und Hoföffner verloren. Eine Suche verlief

zunächst ergebnislos. Als sich dann am Donnerstag plötzlich das Garagen- und das

Hoftor des Hauses öffneten, war der erste Gedanke: Kriminelle fanden die

Schlüssel und wollen nun nach Beute suchen.

Die Frau alarmierte umgehend die Polizei über die Vorkommnisse. Noch bevor die

Beamten jedoch bei der Dame ankamen, meldete sie sich erneut telefonisch bei der

Polizei mit einem entscheidenden Hinweis. Nachdem sie die Waschmaschine geleert

hatte, entdeckte sie die Schlüssel samt Öffner in einer Hose. Vermutlich hatte

der Schleudergang der Maschine somit die Tore geöffnet und keine Kriminellen.

Viernheim: Unbemerkt ins Haus – mit Schmuck wieder raus / Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Viernheim (ots) – Mit diversen Schmuckstücken flüchteten Kriminelle am

Mittwochmorgen (24.5.) aus einem Einfamilienhaus in der Molitorstraße. Die

Kriminellen gelangten nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 8.45 und 9.15 Uhr

durch eine unverschlossene Tür unbemerkt in das Gebäude. Dort suchten die Diebe

nach Beute und flüchteten anschließend unerkannt mit verschiedenen

Schmuckstücken.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Wenn Sie

Hinweise zu den Tätern geben können, werden Sie gebeten, sich bei dem

Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 706-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Besonders nachts und in unbemerkten Momenten stellen offene Türen und Fenster

ein großes Risiko dar. Kriminelle nutzen solche Umstände aus, um sich unbemerkt

in Wohnräume zu schleichen und diese nach herumliegenden Wertgegenständen und

Bargeld zu durchsuchen. Gehen Sie daher auf Nummer sicher und verschließen Sie

all Ihre Türen und Fenster, beziehungsweise sichern Sie diese, sobald Sie sie

nicht mehr im Blick haben.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Birkenau (ots) – In dem Zeitraum von Donnerstag mittag (25.05.), 14:30 Uhr bis

18:15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Kirchgasse

47 in 69488 Birkenau eine geparkte BMW Cabrio-Limousine an der hinteren linken

Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich

um den am Fahrzeug entstandenen Schaden zu kümmern. Die Fahrzeughalterin wird

die Reparatur ihres Fahrzeugs etwa 2000 Euro kosten. Hinweise auf den

Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in

Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Handtasche weggerissen und geflüchtet / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Auf die Handtasche einer Passantin im Herrngarten hatte es ein

noch unbekannter Täter am Freitag (26.5.)abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge

ereignete sich die Tat gegen 24 Uhr im Bereich zum Ausgang Richtung Frankfurter

Straße. Beim Vorbeirennen schnappte sich der Unbekannte die Tasche der

Darmstädterin und flüchtete mit seiner Beute. Zu seiner Beschreibung ist den

Beamten derzeit wenig bekannt. Er wurde auf eine Größe von etwa 1,70 Meter

geschätzt, als „jung“ beschrieben. Seine Kleidung war hell und er soll eine

Kopfbedeckung, die als „Turban“ wahrgenommen wurde, getragen haben. Das

Kommissariat 43 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem

Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den

Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Bickenbach: Feuer geriet außer Kontrolle

Bickenbach (ots) – Ein Feuer hat am Freitagnachmittag (26.05.) Polizei und

Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Landwirt auf

seinem Acker außerhalb von Bickenbach im Bereich der Berta-Benz-Straße

Grünschnitt verbrannt. Durch eine Windböe griff das Feuer auf das Feld über. Als

das Feuer außer Kontrolle geriet, alarmierte er gegen 15.15 Uhr die

Rettungskräfte. Sofort herbeigeeilte Wehren konnten den Brand auf einer Fläche

von circa 100 Quadratmetern schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Dieburg: Unbekannte verwüsten Boule-Platz / Kripo sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Durch einen Verein im Schwimmbadweg wurde mitgeteilt, dass noch

unbekannte Vandalen zwischen Dienstag (23.5.) und Donnerstagvormittag (25.5.)

den dortigen Boule-Platz verwüstet haben. Die Täter haben dabei unter anderem

Müll auf dem Platz verteilt sowie Holzstämme beschädigt. Nachdem es in den

vergangenen Monaten bereits zu ähnlich gelagerten Vorfällen an der Örtlichkeit

gekommen sein soll, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Sie

Hinweise auf die Täter geben können, kontaktieren Sie bitte das Kommissariat 41

in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0.

Alsbach: Mehrere Schmierereien rufen die Polizei auf den Plan / Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots) – Nachdem noch unbekannte Täter mehrere Farbschmierereien

im Bereich und rundum der Erpelanlage angebracht haben, ermittelt jetzt der

polizeiliche Staatsschutz. Am Freitagmorgen (26.5.) hatten Mitarbeiter der

Gemeinde Alsbach den Schaden entdeckt und die Polizei informiert. Nach ersten

Erkenntnissen beschmierten die Kriminellen mindestens ein Haltestellenschild im

Beuneweg, zwei Stromverteilerkästen „Am Sportfeld“ und „Am Schelmböhl“, ein

Spielplatzschild sowie zwei Parkbänke. Weil die Schmierereien unter anderem ein

Hakenkreuz und Naziparolen darstellen, hat die Kriminalinspektion Staatsschutz

die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen übernommen.

Zeugen, denen in Zusammenhang mit den Taten Verdächtiges aufgefallen ist, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Staatsschutzkommissariat

20-30 in Verbindung zu setzen.

Weiterstadt: Hofladen von ungebetenen Gästen heimgesucht / Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Weiterstadt (ots) – Am frühen Freitagmorgen (26.5.) haben Einbrecher ihr Unwesen

im „Orfelder Rod“ getrieben und die Büroräume eines Hofladens heimgesucht. Nach

ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 1 Uhr über ein Fenster

gewaltsam Zugang und hielten nach Wertvollem Ausschau. Sie flüchteten ohne

Beute, ließen jedoch einen Schaden von mehreren Hundert Euro zurück. Das

Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Polizei ermittelt und nimmt alle in

diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Weiterstadt: Zivilfahnder nehmen 17-Jährigen vorläufig fest und stellen Roller sicher

Weiterstadt (ots) – Am Donnerstagnachmittag (25.05.) haben Zivilfahnder einen

17-Jährigen nach einer kurzen Verfolgung vorläufig festgenommen und den Roller

sichergestellt, mit dem er unterwegs war. Gegen 16.20 Uhr war der Streife der

Weiterstädter auf dem Kleinkraftrad im Bereich des Industriegebiets aufgefallen.

Als ihn die Zivilpolizisten anhalten wollten, flüchtete der Jugendliche über

einen Parkplatz und einen Feldweg. Im weiteren Verlauf konnte der Rollerfahrer

in Weiterstadt erneut entdeckt und nach einem vergeblichen Fluchtversuch mit

teilweise 80 km/h im Büttelborner Weg festgenommen werden. Eine gültige

Fahrerlaubnis hat der 17-Jährige nicht. Beim Abgleich der Daten stellten die

Beamten fest, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen für einen anderen

Roller ausgegeben ist. Zudem bemerkten sie Fälschungsmerkmale am Typenschild

sowie an der Fahrzeugidentifikationsnummer. Der Roller wurde sichergestellt und

abgeschleppt. Die Fahnder brachten den Jugendlichen auf die Wache und übergaben

ihn an seine Erziehungsberechtigten. Ermittlungen zur Herkunft des Zweirads

dauern an.

Gross-Gerau

Kelsterbach: Attackiert und bestohlen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Nach einem mutmaßlichen Raub am Donnerstagabend (25.05.) im Bereich der Mörfelder Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall oder die Tatverdächtigen bemerkt haben. Gegen 19 Uhr soll ein 33 Jahre alter Mann auf dem Gehweg auf Höhe der Martin-Luther-Straße von mehreren Personen gestoppt und attackiert worden sein. Sie entwendeten den Rucksack des Kelsterbachers und flüchteten mit ihrer Beute. Passanten konnten den Rucksack später in der Elbestraße wieder auffinden. Das Handy, Bankkarten und Bargeld wurden daraus entwendet. Bei den Tätern soll es sich um vier bis fünf Männer gehandelt haben. Eine genaue Beschreibung war bisher nicht möglich. Wer hat in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Kelsterbach unter der Rufnummer 06107/7198-0 entgegen.