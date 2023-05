Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Ein unbekannter Mann schlug am Donnerstag 25.05.2023 mit einem bislang unbekannten Gegenstand in das Gesicht eines 67-Jährigen und verletzte diesen. Der 67-Jährige war gegen 11.20 Uhr in der Eschenbachstraße unterwegs, als er auf den Unbekannten traf, der auf einer Wiese saß. Der 67-Jährige machte den Mann darauf aufmerksam, dass die gesamte Wiese voller Hundekot sei.

Daraufhin stand der Mann auf und schlug mit einem Gegenstand in das Gesicht des 67-Jährigen. Anschließend flüchtete er. Der 67-Jährige musst in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Der Täter war ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80m groß, hatte blondes Haar und trug einen blauen Kapuzenpullover.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Jugendliche werfen Scheiben einer Schule ein

Ludwigshafen (ots) – Ein Zeuge beobachtete am Donnerstagabend 25.05.2023, wie 5 Jugendliche vier Scheiben eines Schulgebäudes in der Schulstraße einwarfen. Der Zeuge verständigte sofort die Polizei. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, versuchten die Jugendlichen zu flüchten.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte die Täter stellen. Alle wurden anschließend an die Eltern übergeben. Durch die Tat entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Betreten verboten – Hausfriedensbruch

Ludwigshafen (ots) – Zwei Männer betraten am Donnerstagabend 25.05.2023 das abgesperrte Gebäude des ehemaligen Rathauscenters und lösten damit die Sicherungsanlage aus. Einer der Männer, ein

22-Jähriger, wurde von der Polizei gestellt. Dem zweiten Täter gelang die Flucht.

Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände aus dem Gebäude entwendet. Die Polizei ermittelt derzeit noch den zweiten Täter. Der 22-Jährige muss sich nun wegen Hausfriedensbruch verantworten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte gelangten in der Nacht von Mittwoch (24.05.2023) auf Donnerstag (25.05.2023) in eine Kleingartenanlage in der Bayreuther Straße und brachen dort mehrere Gartenhäuser auf. Aus den Anlage wurden Werkzeug, vier Fahrräder und ein Stromaggregat entwendet. Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Wechseltrickbetrug

Ludwigshafen (ots) – Eine 82-Jährige wurde am Mittwoch 24.05.2023 gegen 10.35 Uhr, von einem bislang unbekannten Mann im Bereich der Hauptstraße angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Die 82-Jährige suchte daraufhin nach Wechselgeld und wurde gleichzeitig von dem Mann mit einem Zettel abgelenkt. Die kurze Unaufmerksamkeit nutzte der Unbekannte aus und entwendete 80 Euro aus dem Geldbeutel der 82-Jährigen.

Der Täter war circa 1,80m groß, zwischen 30 und 35 Jahren alt und trug eine Glatze.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung in Schule

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte verschafften sich von Mittwoch (24.05.2023) auf Donnerstag (25.05.2023) Zugang zum Gebäude einer Schule in der Rheingönheimer Straße. Im Innern wurde mehrere Räume durchwühlt und Möbel beschädigt. Gegenstände wurden nicht entwendet.

Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Kennzeichendiebstähle

Ludwigshafen (ots) – Die Polizei Ludwigshafen registrierte am Mittwoch (24.05.2023) und Donnerstag (25.05.2023) drei Kennzeichendiebstähle. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Berliner Straße und Hoheloogstraße geparkt. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Polizeikontrollen in der nördlichen Innenstadt

Ludwigshafen (ots) – Anlässlich des sechsten länderübergreifenden Sicherheitstages zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum führte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 am Mittwochabend (24.05.2023) in der Zeit von 22-01 Uhr Kontrollen, insbesondere in Gastronomiebetrieben, in der nördlichen Innenstadt durch.

Der thematische Schwerpunkt des Kontrolltages, an denen sich Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz beteiligten, lag insbesondere auf der Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität sowie der Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen in der nördlichen Innenstadt 63 Personen kontrolliert. Bei einer Person konnten die Polizeikräfte einen offenen Haftbefehl vollstrecken und 6 weitere Personen waren zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Darüber hinaus erfassten die eingesetzten Polizeibeamten 3 Strafanzeigen (zwei Strafanzeige wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Strafanzeige wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes).

Neben Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Technik und Logistik sowie des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Ludwigshafen eingesetzt.

Unabhängig vom länderübergreifenden Sicherheitstag wird die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 auch weiterhin Kontrollen in der Innenstadt durchführen.

Erneut Fälle von Telefonbetrug – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Die Polizei registrierte von Mittwoch (24.05.2023) bis Donnerstag (25.05.2023) erneut Fälle von Betrug am Telefon. In drei Fällen meldeten sich falsche Polizeibeamte oder falsche Enkel und versuchten an das Geld der Betroffenen zu gelangen. Die Seniorinnen und Senioren verhielten sich richtig und beendeten frühzeitig das Telefongespräch.

In einem weiteren Fall gelang es am Donnerstagnachmittag (25.05.2023) Telefonbetrügern in Ludwigshafen Schmuck und Bargeld zu erbeuten. Gegen 14 Uhr erhielt eine Frau in der Maxdorfer Straße einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Dieser teilte der Frau mit, dass ihre Tochter angeblich einen schlimmen Unfall verursacht hätte. Um die Inhaftierung der Tochter abzuwenden forderte der Beamte eine Summe von 80.000 Euro. Da die Frau nur einen Teil der geforderten Summe aufwenden konnte, fragte der Polizeibeamte nach weiteren Wertgegenständen. Die Frau vereinbarte daraufhin in der Maxdorfer Straße die Übergabe, wo um 16 Uhr ein unbekannter Mann erschien und einen Beutel mit Bargeld und Schmuck entgegennahm. Anschließend ging der Unbekannte mit der Beute in Richtung A650.

Der Täter trug eine Sonnenbrille, eine Kappe, einen schwarzen Schal und einen beigen Sakko. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Maxdorfer Straße die beschriebene Person beobachtet oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Falscher Polizeibeamter – Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.