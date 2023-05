Glasdach mit Steinen beschädigt

Böhl-Iggelheim (ots) – Bisher unbekannte Kinder beschädigten am frühen Donnerstagabend ein Glasdach von einem Vordach auf dem Schulgelände der Pestalozzischule. Hierbei wurden die vier Unbekannten von Zeugen beobachtet. Nachdem sie das Dach beschädigt hatten flüchteten die Kinder, noch bevor die Polizei eintraf.

Ob es sich bei den Steinewerfern um Schüler der Pestalozzischule handelt, bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise diesbezüglich liegen vor. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Schifferstadt zu melden.

Kind leicht verletzt

Böhl-Iggelheim (ots) – Beim Einfahren von der Straße Am Schwarzweiher auf die L528 übersah eine 84-jährige Pkw-Fahrerin aus Böhl-Iggelheim eine 8-jährige aus Böhl-Iggelheim, die mit ihrem Fahrrad von links kam und Vorfahrt hatte. Da das Kind nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, stieß sie mit dem Fahrzeug zusammen und stürzte daraufhin.

Durch den anschließenden Sturz zog sich das Kind Schürfwunden am rechten Ellbogen und am rechten Knie zu. Sie wurde vor Ort in die Obhut ihrer Mutter übergeben.

Weder am dem Fahrrad noch an dem Pkw der 84-jährigen entstand ein Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Flucht – Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Lambsheim (ots) – Am Donnerstag 25.05.2023, kam es gegen 15:48 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht sowie gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr am Bahnübergang in der Mühltorstraße in Lambsheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/-in befuhr mit seinem/ihrem PKW die Mühltorstraße in Richtung Hauptstraße und wollte den dortige Bahnübergang über die Gegenspur passieren, während sich jedoch bereits die Bahnschranke schloss und auf das Fahrzeug senkte.

Der Beifahrer sei nach Angaben des Zugführers, des sich bereits annähernden Zuges, aus dem blauen PKW ausgestiegen und habe sich den entstandenen Schaden angeschaut. Im Anschluss habe sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ein Sachschaden an der Bahnschranke entstand nicht, jedoch kam es zu einer Störung sowie Verzögerung des Bahnverkehrs.

Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen

Altrip (ots) – Am Donnerstagabend wurde ein 53-jähriger Fahrzeuglenker aus Ellerstadt in der Bezirkstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem Mann alkoholbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille.

Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Nicht ganz so hart erwischte es nur kurze Zeit später eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Altrip. Auch bei Ihr konnte im Rahmen einer Kontrolle in der Adriastraße Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab schließlich einen Wert von 0,4 Promille. Ihr wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Aufgrund des Wertes von 0,4 Promille erwartet die 52-jährige kein Verfahren, muss jedoch die Kosten für die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel tragen.

Motorradfahrer beim Überholen gestürzt

Dudenhofen (ots) – Am 24.05.2023 gegen 18:46 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Speyerer Straße in Richtung Speyer zur B39 unmittelbar hinter einem Lkw. Der 16-Jährige wollte diesen links überholen und stieß dabei an einen in Längsaufstellung geparkten PKW. Durch den Aufprall wurde das Krad nach rechts abgelenkt und stieß an den fahrenden Lkw.

Der 19-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 4.000 Euro.

Nicht aus seinen Fehlern gelernt

Waldsee (ots) – Zum zweiten Mal innerhalb von 14 Tagen rief ein 61-jähriger aus Waldsee die Polizei auf den Plan. Am Donnerstagmittag wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Schlichtstraße eine in einem Auto sitzende Person gemeldet, die nicht ansprechbar sei. Vor Ort konnte recht schnell festgestellt werden, dass der 61-jährige lediglich eingeschlafen war und kein medizinischer Notfall vorlag.

Nach einer Ansprache durch die Polizei konnte bei dem Mann starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Einen Atem-Alkoholtest konnte der Mann aufgrund seiner alkoholbedingten Ausnahmesituation nicht durchführen. Am Fahrzeug des Mannes konnte zudem ein frischer Unfallschaden festgestellt werden, den er kurz zuvor bei einem Unfall verursacht hatte. Bereits vierzehn Tage zuvor hatte der 61-jährige in Altrip ebenfalls unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht.

Infolge dessen wurde ihm bereits die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Geschwindigkeitskontrollen

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 70 km/h auf der L5238 zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim kam es zu zwei Verstößen. Der höchst gemessene Wert war hierbei 91 km/h.

Bei einer zweiten Kontrollstelle auf der L454 in Höhe der Bauschuttdeponie in Schifferstadt gab es ebenfalls zwei Verstöße. Hier war der höchst gemessene Wert 95 km/h. Diese Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld in dreistelliger Höhe sowie einen Punkt.