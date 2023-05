Brieftasche entwendet

Bad Bergzabern (ots) – Am Donnerstag 25.05.23 zwischen 10-10:30 Uhr, wurde einem 80-jährigen Mann aus einer Umhängetasche, während des Einkaufs in einem Supermarkt im Klingweg, die Brieftasche entwendet. Hinweise zu auffälligen Personen werden unter 06343-93340 oder unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern entgegengenommen.

Gasgeruch auf Betriebsgelände

Edenkoben (ots) – Am Donnerstag 25.05.2023 um ca. 17:25 Uhr, wurden Polizeibeamte der PI Edenkoben zu einem Einsatz in die Staatsstraße in Edenkoben beordert. Ursächlich war eine geringe Menge an Gas, welche auf einem Betriebsgelände aus einem Gasbehälter austrat.

Auf Grund dessen musste die Staatsstraße weiträumig abgesperrt werden. Das Leck konnte schließlich durch die anrückende Freiwillige Feuerwehr geschlossen werden. Um 18:55 Uhr wurde der Verkehr wieder freigegeben.

Polizeieinsatz an Berufsschule

Landau (ots) – Nachtrag – Die Alarmauslösung konnte nach Begutachtung durch die Herstellerfirma definitiv auf einen technischen Defekt der Anlage zurückgeführt werden.