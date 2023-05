Mitarbeiter der DB Sicherheit am Haltepunkt Mainz Nord angegriffen

Mainz (ots) – Am Freitag 26. Mai 2023 gegen 07:30 Uhr am Bahnsteig 1, wurden 2 Mitarbeiter der DB Sicherheit am Haltepunkt Mainz Nord von 3 vermutlich jugendlichen Tätern, im Alter zwischen 16-20 Jahren, mittels Pfefferspray und Faustschlägen angegriffen.

Die Mitarbeiter der DB Sicherheit wurden zuvor von Reisenden auf die randalierenden Jugendlichen aufmerksam gemacht. Nachdem die Mitarbeiter der DB Sicherheit am Haltepunkt Mainz Nord den Zug verließen, wurden sie kurze Zeit später von den Tätern unvermittelt angegriffen.

Nach Aussage der Geschädigten trugen die Täter dunkle Kleidung und waren mit einem Basecap bzw. einer Kapuze bekleidet.

Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor, da die Geschädigten durch den Einsatz des Pfeffersprays ihre Augen nicht mehr öffnen konnten und im Uniklinikum Mainz im Anschluss ärztlich

versorgt werden mussten. Eine gemeinsame Fahndung der Polizei Mainz sowie der Bundespolizei verlief im Nachgang erfolglos.

Sollten Sie Informationen zu dem Sachverhalt haben, kontaktieren Sie bitte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631/34073-0 oder unter

bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Fahrraddieb durch Bundespolizei gestellt

Mainz (ots) – Am 26. Mai 2023 erschien gegen 04:30 Uhr ein 46-jähriger Deutscher im Bundespolizeirevier Mainz und gab an, dass er im Gleisüberbau des HBF Mainz eingeschlafen sei und dabei sein E-Bike der Marke Haibike, im Wert von ca. 4.500 EUR, gestohlen wurde.

Durch eine sofort eingeleitete Videoauswertung konnte sowohl der Täter, als auch dessen Fluchtrichtung, festgestellt werden. Auf den Videoaufnahmen war zu erkennen, dass der Täter in eine S-Bahn in Richtung Wiesbaden eingestiegen war.

Weiterhin lag nun eine exakte Personenbeschreibung des Diebes vor.

Seitens des Bundespolizeireviers Mainz wurde das benachbarte Bundespolizeirevier Wiesbaden verständigt und über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Am HBF Wiesbaden konnte der Täter samt Diebesgut durch eine Streife des Bundespolizeireviers Wiesbaden gestellt werden. Der 31-jährige Täter wurde zur weiteren Bearbeitung des Sachverhalts zur Dienststelle verbracht und das

Diebesgut sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Täter die Dienststelle wieder verlassen und ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet. Der Geschädigte kann sein Fahrrad, nach Vorlage eines Eigentumsnachweises, wieder im Bundespolizeirevier Mainz entgegennehmen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Mainz (ots) – Am Mittwoch 24.05.2023 beteiligte sich die Polizei Mainz an dem sechsten länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstag durch Kontrollen in Mainz, Ingelheim und Oppenheim. Die durchgeführten Verkehrs- und Personenkontrollen wurden insbesondere an bekannten Brennpunkten und zu verschiedenen Themenschwerpunkten durchgeführt, um die Sicherheit im

öffentlichen Raum zu stärken.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt 147 Personen und 96 Fahrzeuge überprüft. Hierbei konnten zwölf Straftaten zur Anzeige gebracht werden, bei welchen es sich unter anderem um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Urkundenfälschungen handelt.

Zudem konnten 9 Ordnungswidrigkeiten und 13 Verwarnungen registriert werden. Bei der Mehrzahl handelt es sich hierbei um Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.

Weiterhin konnte 1 Haftbefehl vollstreckt werden.

Die erhöhte Polizeipräsenz weckte die Aufmerksamkeit und das Interesse der Öffentlichkeit, welche in Gesprächen mit den eingesetzten Polizeikräften die Kontrollmaßnahmen befürworteten.

Kreis Mainz-Bingen

Polizei bitte um Mithilfe nach Unfallflucht

Nieder-Olm (ots) – Am 26.05.2023 gegen 14:15 Uhr befuhr ein 39-jähriger Autofahrer mit seinem blauen BMW die Pariser Straße in Nieder-Olm in Richtung Klein-Winternheim. In Höhe der Hausnummer 85 kam ihm ein silberner Minivan der Marke Mazda entgegen und touchierte seinen linken Außenspiegel.

Anschließend entfernte sich der Mazda unerlaubt von der Unfallörtlich-keit. Der linke Außenspiegel des Mazda müsste ebenfalls beschädigt worden sein. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der zuständigen Polizeidienststelle, PI Mainz 3, Tel: 06131/65-4310.

Einbruch in Tankstelle – Täter festgenommen

Gau-Algesheim (ots) – Hohen Sachschaden verursachte am frühen Morgen ein Täter, als er in eine Tankstelle in der Rheinstraße einbrach. Heute Morgen gegen 3:30 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, dass eine Glaseingangstür der Tankstelle eingeschlagen war und eine Spitzhacke am Tatort lag. Durch eine weitere Zeugin konnte eine Personenbeschreibung an die alarmierten Polizeikräfte übermittelt werden.

Der 17-Jährige Beschuldigte konnte in der Nähe des Tatortes durch Einsatzkräfte des Kriminaldauerdienstes und der Polizeiinspektion Ingelheim festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurde er nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Jugendsachgebiet der Polizeiinspektion Bad Kreuznach hat die Ermittlungen übernommen. Zum Tathergang oder Diebesgut können, aufgrund der laufenden Ermittlungen, derzeit keine Angaben gemacht werden.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad – Zeugen gesucht

Bodenheim (ots) – Am Dienstagmorgen kam es in Bodenheim an der Ecke Wormser Straße/Mühlstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 13jährigen Fahrradfahrers. Der Junge war mit seinem Fahrrad zur Schule in Richtung Nackenheim unterwegs, als er nach links von der Straße auf einen Fahrradweg wechseln wollte.

Dabei wurde er von einer unbekannten Pkw-Fahrerin überholt und am linken Arm und Bein gestreift. Zu dem Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen weißen Kleinwagen handelte.

Die Fahrerin war mittleren Alters, sie hatte kinnlange braun-graue Haare und trug eine Brille.

Der Junge nahm eine Unfallzeugin wahr, deren Personalien leider ebenfalls nicht bekannt sind. Der Radfahrer wurde zum Glück nicht schwer verletzt und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Die Polizeiinspektion Oppenheim bittet um Hinweise zu dem unfallbeteiligten Pkw und dessen Fahrerin. Auch wird die Verkehrsunfallzeugin gebeten sich auf der Dienststelle zu melden.