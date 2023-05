Diebstahl auf dem Außengelände von Möbelgeschäft

Worms (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag Lounge-Möbel auf dem Gelände eines Möbelgeschäfts Am Gallborn entwendet. In der Zeit von Mittwoch, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 09:30 Uhr, haben der oder die bislang unbekannten Täter zunächst das Schloss eines mittels Stahlkette gesicherten Bauzaunes aufgebrochen. Anschließend wurden im dortigen Außenbereich stehende Lounge-Möbel im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung unterwegs

B 47/Worms (ots) – Bei Kontrollen am 25.05.2023 durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auf der B 47 in Richtung Worms stellten die Polizeibeamten bei einem 40-jährigen PKW-Fahrer gegen 16 Uhr fest, dass dieser über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Der Mann musste sein Auto stehen lassen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Bei einem 20-Jährigen stellten die Polizisten gegen 16:30 Uhr fest, dass dessen Wagen nicht zugelassen und auch nicht versichert war. Auch für ihn war die Weiterfahrt beendet und er muss mit einer Strafanzeige rechnen. Bei drei weiteren überprüften PKW wurden Verwarnungen ausgesprochen, weil Zulassungsbescheinigungen nicht mitgeführt wurden und in einem Fall der Verbandskasten fehlte.

Kreis Alzey-Worms

Sachbeschädigungen durch Aufkleber und Graffiti

Alzey (ots) – Der Polizei Alzey wurden in den vergangenen vier Wochen vermehrt Sachbeschädigungen in Gundersheim gemeldet. Verteilt über den gesamten Ort wurden eine Vielzahl von Aufklebern und Graffiti an Verkehrsschildern, Haltestellen, Verteilerkästen, Sitzbänken festgestellt und von der Polizei dokumentiert.

Viele Graffitis haben einen Bezug zu den Fußballmannschaften des 1. FSV Mainz 05 und 1. FCK.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911 2622 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Alzey (ots) Am Donnerstag 24.05.2023 kam es in der Albiger Straße in Alzey zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde und der Unfallversucher flüchtete. Gegen 16 Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer die Albiger Straße aus Richtung Nibelungenstraße kommend. In Höhe der Hausnummer 19 wurde er dicht von einem PKW überholt.

Dabei kam es zu einem Kontakt zwischen dem rechten Außenspiegel des PKWs und dem Lenker des 57-Jährigen. Dadurch touchierte der Radfahrer mit seinen Reifen den Bordstein, stürzte und verletzte sich. Hinzugekommene Passanten und ein RTW versorgten den 57-jährigen, verletzten Fahrradfahrer.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen braunen Skoda Fabia handeln, Kennzeichen AZ-X oder AZ-K. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911 2500 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden