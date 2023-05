Hilflose Frau

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer hilflosen Person ist die Polizei am Donnerstagabend zum Guimaraes-Platz gerufen worden. Ein Zeuge meldete eine auf dem Boden liegende, schreiende Frau. Da eine Kommunikation mit der 27-Jährigen sich als schwierig erwies, wurde der Rettungsdienst hinzugerufen. Während der Untersuchung beruhigte sich die alkoholisierte Dame.

Die Notfallsanitäter konnten keine Anzeichen für ein medizinisches Problem feststellen. Nach Angaben der später eingetroffenen Lebensgefährtin, käme es bei der 27-Jährigen öfter zu

psychischen Ausnahmesituationen, wenn sie Alkohol konsumiert. Da die Frau einen Transport in ein Krankenhaus ablehnte, wurde sie mit ihrer Lebensgefährtin nach Hause geschickt. |elz

Ins Gesicht geschlagen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagnachmittag in der Moltkestraße unterwegs waren und eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es gegen 14:30 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach Angaben des 75-jährigen Opfers war er zu Fuß in der Straße unterwegs, als ihn ein unbekannter Mann in Höhe der Hausnummer 1 unvermittelt ins Gesicht schlug. Der 75-Jährige erlitt eine Verletzung an der Schläfe.

Der Mann beschrieb den Angreifer als 40 bis 50 Jahre alt. Er hatte ein Kind bei sich, das der 75-Jährige nicht weiter beschreiben konnte.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise auf die Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der

Logenstraße zu melden. |elz

Im Streit verletzt

Kaiserslautern (ots) – Eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist der Polizei in der Nacht zu Freitag aus der Friedrichstraße gemeldet worden. Kurz nach 01 Uhr teilte ein Zeuge telefonisch mit, dass bei einer Schlägerei ein Mann ein Stück Holz abbekommen habe und nun verletzt sei. Die ausgerückte Streife fand vor Ort einen stark alkoholisierten 43-Jährigen,

der an der Lippe blutete.

Ein weiterer Zeuge berichtete, dass er beobachtet habe, wie ein Unbekannter dem Mann einen Holzbalken ins Gesicht warf. Der Täter sei anschließend mit zwei Begleitern in Richtung Adolph-Kolping-Platz davongerannt. Er konnte trotz einer sofortigen Suche in der Umgebung nicht mehr gesichtet werden.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: etwa 20 Jahre alt, ungefähr 1,65 Meter groß, helle Hautfarbe, lange schwarze Haare, dunkle Jacke der Marke Adidas, dunkle Jogginghose.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Seine Wunde musste genäht werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, unter Tel: 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Beschleunigt statt gebremst – Fahrt endet an Baum

Kaiserslautern (ots) – In der Otterberger Straße hat ein Autofahrer am Donnerstag 25.05.2023 einen Unfall gebaut. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Ursache war vermutlich ein Fahrfehler. Der mit 3 Personen besetzte Pkw war auf dem Weg vom Stadtteil Morlautern in

Richtung Kaiserslautern. Weil das Fahrzeug wegen des starken Gefälles der Straße an Geschwindigkeit zunahm, wollte der Fahrer das Tempo durch Bremsen reduzieren.

Dabei trat er aber offenbar aus Versehen aufs Gaspedal, so dass der Wagen noch schneller wurde. Der Mann zog das Steuer stark nach rechts, so dass der Pkw zunächst einen Stromverteilerkasten streifte und dann mit einem Verkehrsschild sowie einem Baum kollidierte. Hier kam das Fahrzeug zum Stehen. Alle 3 Insassen zogen sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Sie

wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. An Verteilerkasten, Schild und Baum entstanden Sachschäden.

Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

Polizei beendet Fahrten mit Moped und E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstagabend eine Anzeige eingehandelt. Der 32-Jährige war einer Polizeistreife kurz vor 23 Uhr in der Maxstraße aufgefallen. Die Beamten stoppten das Leichtkraftrad und überprüften den Fahrer.

Der Mann hatte keine Dokumente bei sich und gab schließlich zu, lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung zu besitzen. Weil er damit das Moped nicht fahren durfte, musste das Zweirad vor Ort stehen bleiben. Die Schlüssel wurden sichergestellt.

Auf den Vater des 32-Jährigen, der Halter des Fahrzeugs ist, kommt ebenfalls eine Strafanzeige zu, weil er geduldet hat, dass sein Sohn ohne Führerschein mit dem Leichtkraftrad fährt.

Zu Ende war die Fahrt kurz vorher auch für einen E-Scooter-Fahrer, den eine Streife in der Martin-Luther-Straße einer Kontrolle unterzog. Bei der Überprüfung des 35-Jährigen fiel dessen Alkoholfahne auf. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Mann einen Pegel von 0,82 Promille. Er musste daraufhin den Elektroroller stehen lassen und für weitere Überprüfungen mit zur Dienststelle kommen. Anschließend wurde der Mann an die US-Militärpolizei übergeben. |cri

Bettwäsche versucht zu klauen

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines versuchten Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 41-jährigen Mann. Er war am Donnerstagabend einem Security-Mitarbeiter in einem Krankenhaus in Kaiserslautern aufgefallen, als er versuchte, Bettwäsche aus der Klinik mitzunehmen.

Als der Sicherheitsmann ihn ansprach, ließ der 41-Jährige die Bettwäsche fallen und flüchtete. Eine Polizeistreife konnte ihn im Bereich des Krankenhauses antreffen. Nach Aufnahme

seiner Personalien erhielt der einen Platzverweis bis zum nächsten Tag. |elz

EC-Karte gestohlen und gleich benutzt

Kaiserslautern (ots) – Eine Frau aus dem Landkreis ist am Donnerstag in Kaiserslautern Opfer von Taschendieben geworden. Tatort war vermutlich in der Einkaufspassage am Fackelrondell. Nach Angaben der 33-Jährigen wurde ihr dort die EC-Karte unbemerkt aus der Tasche gezogen. Als sich die Frau etwa 2 Stunden später bei der Polizei meldete, um den Diebstahl anzuzeigen, stellte sich heraus, dass sie sozusagen „keine Minute zu früh“ da war:

Die Diebe hatten die gestohlene Karte bereits in Gebrauch genommen, es konnten insgesamt 6 unberechtigte Abbuchungen vom Konto der 33-Jährigen im Zeitraum zwischen 18.13-19.38 Uhr festgestellt werden. Die Sperrung des Bankkontos wurde daraufhin umgehend veranlasst. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Unsere Empfehlung:

Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt, wenn Sie unterwegs sind. Tragen Sie sie am besten dicht am Körper, beziehungsweise verschließen Sie die Taschen, in denen Sie die Sachen transportieren.

Sollten Sie trotzdem bestohlen werden, lassen Sie Bank-, EC- oder Kreditkarten möglichst schnell sperren, um den Tätern keinen Zugriff auf ihr Bankkonto zu ermöglichen. Der Sperr-Notruf ist

für solche Fälle rund um die Uhr bundesweit unter der Telefonnummer 116 116 erreichbar. |cri

Unfallfluchten im Stadtgebiet – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag 25.05.2023 im Benzinoring ereignet haben muss. Der Verursacher beging Fahrflucht. Die Unfallzeit liegt zwischen 15.30-17.30 Uhr. Beschädigt wurde ein blauer Ford Kuga, der in Höhe des Hauses Nummer 12 in Richtung Gersweilerweg am rechten Fahrbahnrand abgestellt war.

Wie der Fahrzeughalter der Polizei meldete, entdeckte er bei seiner Rückkehr zum Wagen

einen frischen Schaden an der Heckstoßstange. Offenbar war ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den Ford gestoßen. Er machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. Nach ihm wird gesucht.

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion 1 auch in der Kanalstraße. Hier wurde in der Zeit zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr, ein Pkw beschädigt, der in Höhe des Hauses Nummer 5 stand.

Als der Halter am Morgen zu seinem geparkten Fahrzeug kam, stellte er Kratzspuren am Außenspiegel fest. Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 direkt bei der Polizei in der Gaustraße zu melden. |cri

Gegenstände aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich zwischen Mittwochabend und Donnerstag 25.05.2023 im Lothringer Dell an einem Pkw zu schaffen gemacht. Vor der Hausnummer 65 knackten sie ein parkendes Auto. Die Täter stahlen mehrere Koffer und Taschen mit Instrumenten zur Fußpflege.

Der Schaden liegt laut der Halterin im 4-stelligen Bereich. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen

aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Motorrad-Kennzeichen geklaut

Mehlingen (ots) – Die Kurzzeitkennzeichen eines Motorrads sind am Donnerstag in Mehlingen gestohlen worden. Die Diebe schlugen in der Zeit zwischen 12-14 Uhr zu, während die Maschine in der Abtstraße geparkt war. Der Halter des Motorrads gab bei der Polizei später zu Protokoll, dass er die Kennzeichen erst am Morgen bei der Kreisverwaltung erhalten hatte.

Er befestigte sie mit Gummibändern am Zweirad und stellte dieses in Höhe des Hauses Nummer 25a

ab. Als der Mann zwei Stunden später wieder zu seiner Maschine kam, war das

Kennzeichenschild verschwunden.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Motorrad zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, unter Tel: 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 aufzunehmen. |cri

Betrüger ergaunern mehrere Tausend Euro

Mehlingen (ots) – Einer Betrügerin ging eine 33-jährige Frau aus Mehlingen auf den Leim. Über einen Messengerdienst kontaktierte eine vermeintliche Freundin die Betrogene. Sie lockte mit einer „wasserdichten“ Geldanlage, die eine top Rendite versprach. In dem Glauben mit ihrer Bekannten zu chatten ging sie auf das Angebot ein. Kurzum: alles gelogen.

Das Messengerkonto der Freundin war gehackt worden und wurde jetzt von unbekannten Betrügern genutzt. Die Geschädigte wurde an eine Beraterin weitergeleitet, die ihr telefonisch Schritt für Schritt erklärte, was sie zu tun hatte. Über Trading Apps erfolgte daraufhin der Zahlungsverkehr. Leider bemerkte die 33-Jährige erst, dass alles nicht mit rechten Dingen zugeht, nachdem sie einen 4-stelligen Betrag bereits überwiesen hatte.

Einer weiteren Geldforderung kam sie nicht nach und ging direkt zur Polizei. Diese hat die

Ermittlungen umgehend aufgenommen.

Die Polizei rät dringend zur Vorsicht bei solchen Online-Investitionen auf Trading-Plattformen, die schnelle und hohe Gewinne versprechen. Auch wenn die „Beratung“ am Telefon vielleicht noch halbwegs seriös klingt, bleiben Sie unbedingt wachsam und misstrauisch.

Informieren Sie sich unbedingt über die Anbieter und prüfen Sie solche dubiosen Angebote gründlich, bevor Sie Ihr Geld Betrügern in den Rachen werfen! |kfa

Küchenbrand in Wohnung

Otterbach (ots) – In einem Wohnhaus in der Waldstraße hat es am Donnerstag gebrannt. Als die Bewohnerin gegen 16.30 Uhr nach Hause kam, stellte sie eine starke Rauchentwicklung fest, die aus der Küche ihrer Wohnung kam. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell bekämpfen. Verletzt wurde niemand.

Es entstand allerdings hoher Sachschaden und zwei Katzen konnten nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Neben Feuerwehr und Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Tierrettung im

Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. |cri