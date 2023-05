Versuchter Raub an Straßenbahnhaltestelle – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zwei bislang unbekannte Frauen forderten am Sonntag um 17:30 Uhr an einer Haltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße, eine 29-jährige Frau auf Bargeld im niedrigen

2-stelligen Bereich auszuhändigen. Als diese der Forderung nicht nachkam, zogen die Täterinnen die Frau an den Haaren. Außerdem verletzten sie die 29-jährige Frau mit Schlägen ins Gesicht und bissen ihr in den Finger. Im weiteren Verlauf zerschlug eine der Täterinnen eine Glasflasche und bedrohte die 29-Jährige damit.

Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und eilte der 29-Jährigen zur Hilfe, woraufhin die beiden Täterinnen die Flucht ergriffen. Zur Behandlung ihrer Verletzungen begab sich die Frau leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere den hilfeleistenden Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Brand in den I-Quadraten

Mannheim (ots) – Stand 16:45 Uhr – Heute Mittag gegen 13.00 Uhr, kam es zu einem Brand auf einer Baustelle in den I-Quadraten. Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren bis in den Nachmittag im Einsatz. Der Brand konnte zwischenzeitlich gelöscht werden.

Die Verkehrssperrungen bestehen nicht mehr.

Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Unter Alkohol – und Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Mannheim (ots) – Polizeibeamte des Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt führten bei einem 38-jährigen Renault-Fahrer am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Friedrichstraße eine Verkehrskontrolle durch. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest konnte dann ein Wert von 1,7

Promille festgestellt werden.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-Jährige zudem noch Betäubungsmittel konsumiert hatte und nicht im Besitz eines Führerscheins war. Aufgrund seines Konsums von Alkohol und Betäubungsmittel musste der Mann eine Blutprobe abgeben.

Der Fahrer wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.

Sachbeschädigung an Schule durch mehrere Schmierereien

Mannheim (ots) – Die Außenfassade einer Schule in der Neckarpromenade wurde in dem Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag 16 Uhr und Donnerstagmittag 12 Uhr durch eine bisher unbekannte Täterschaft durch diverse Graffitis beschmiert. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag in 4-stelliger Höhe geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 06221 / 3301 -0, zu melden.

Brand in einer Industrieanlage

Mannheim (ots) – In Mannheim kam es gegen 11.20 Uhr zum Brand in einer Industrieanlage. Die Brandbekämpfung und Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr sind eingeleitet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Einsatz wird noch einige Zeit andauern.

Es kommt zu Sperrungen der Dalbergstraße, Seilerstraße und der Holzstraße. Verkehrskundige werden gebeten, die Örtlichkeit zu umfahren.

Betrugsmasche „Wasserschaden“ – Trio in U-Haft

Umfangreiche Ermittlungen der Spezialistinnen und Spezialisten für Raub- und

Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der

Staatsanwaltschaft Mannheim führten zu einem Tatverdacht gegen einen 46-jährigen

und 51-jährigen Mann aus Deutschland, die nach Vorspiegelung von Wasserschäden

bei Geschädigten Bargeld und Schmuck entwendet haben sollen.

Am 20.04.2023 gegen 13:30 Uhr soll sich der 46-jährige Tatverdächtige unter dem

Vorwand, sich um einen akuten Wasserschaden kümmern zu müssen, Zutritt zu der

Wohnung eines Ehepaars aus Schwetzingen verschafft haben. Dabei gab er sich als

Hausmeisterpraktikant aus. Während das Ehepaar von dem 46-Jährigen abgelenkt

wurde, soll der 51-jährige Tatverdächtige Schmuck im Gesamtwert von über 8.000

EUR entwendet haben.

Am 11.05.2023 gegen 10:00 Uhr soll sich der 46-jährige Tatverdächtige unter dem

Vorwand eines Rohrbruchs- bzw. Wasserschadens in die Wohnung eines Ehepaars in

Mannheim begeben haben. Als der Wohnungsinhaber zur Ablenkung von dem

46-Jährigen erst in die Küche und dann in das Badezimmer geführt wurde, schöpfte

er jedoch schnell Verdacht, dass er Opfer einer Betrugsmasche geworden sein

könnte. Als er das Badezimmer verlassen wollte, versuchte der 46-Jährige ihn

daran zu hindern, was ihm nicht gelang. Im Flur begegnete der Wohnungsinhaber

dem 51-jährigen Tatverdächtigen, der nach einer Rangelei mit dem Wohnungsinhaber

mit Schmuck im Gesamtwert von 2.500 EUR geflüchtet sein soll. Auch der zweite

Tatverdächtige konnte flüchten.

Am 24.05.2023 gegen 10:30 Uhr soll der 46-jährige Tatverdächtige unter dem

Vorwand, dass er die Wasserleitungen aufgrund eines Rohrbruchs im Nachbarhaus

überprüfen müsse, in das Haus einer Seniorin in Speyer gelangt sein. Während sie

durch ihn abgelenkt wurde, soll der 51-jährige Tatverdächtige 500 EUR Bargeld

und diverse Schmuckstücke entwendet haben.

Aufgrund der bereits laufenden Ermittlungen konnten die zwei tatverdächtigen

Männer am 24.05.2023 direkt nach der Tat in Speyer durch die Polizei

festgenommen werden und das Diebesgut sichergestellt werden. Eine 50-jährige

mutmaßliche Komplizin wurde an ihrer Wohnanschrift in Nordrhein-Westfalen

ebenfalls festgenommen. In der Folge wurde sie einem Haftrichter beim

Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, der einen von der Staatsanwaltschaft Mannheim

bei dem Amtsgericht Mannheim erwirkten Haftbefehl in Vollzug setzte. Bei

Durchsuchungsmaßnahmen konnten in der Wohnung der 50-Jährigen unter anderem

große Mengen an Schmuckstücken, Münzen und Goldbarren sowie neuwertige

Smartphones aufgefunden werden.

Der 46-jährige und der 51-jährige Tatverdächtige wurden am Folgetag bei dem

Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Gegen sie wurden durch den Haft- und

Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim ebenfalls Haftbefehle erlassen und

in Vollzug gesetzt. Alle drei Tatverdächtigen wurden in unterschiedliche

Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizei

Heidelberg dauern weiter an und konzentrieren sich auch auf mögliche

Zusammenhänge und Verbindungen zu anderen Taten.

Blaulichttag auf der Bundesgartenschau – Ein unvergesslicher Tag

Mannheim (ots) – Mehr als 500 Mitarbeitende verschiedener

Blaulichtorganisationen und rund 60 unterschiedliche Blaulichtfahrzeuge sorgen

am Samstag, den 10. Juni für einen ganz besonderen Tag auf der Bundesgartenschau

in Mannheim. Auf dem Spinelligelände findet während der Öffnungszeiten von 9 –

19 Uhr ein spannendes Programm statt, welches von vielen Blaulichtorganisationen

der Region gemeinsam ausgerichtet wird.

Direkt am Haupteingang in der „Kantine Iris“ startet das erste Highlight des

Tages – die Kinderrallye. Zum Start dürfen Kinder an einer Fotobox mit

Uniformteilen entscheiden, für welche Blaulichtorganisation ihr Herz schlägt.

Danach erwartet alle ein mitreißendes Programm mit vielen Stationen, welche in

einem Blaulichthelferausweis abgestempelt werden dürfen. Wer es am Ende des

Tages schafft den „Räuber“ auf dem BuGa-Gelände einzufangen und somit seinen

Blaulichtausweis vollständig auszufüllen, darf sich womöglich über tolle Gewinne

wie einem Polizeihubschrauberflug, einen Nachmittag beim Zoll am Flughafen

Frankfurt oder einem Besuch auf der Hauptfeuerwehrwache in Mannheim mit

Löschübung freuen.

Neben dem Polizeihubschrauber und einem Bootstrailer der Wasserschutzpolizei,

sind etliche Großfahrzeuge wie der Wasserwerfer der Polizei, die

Vollmobileröntgenanlage des Zolls, der Sonderwagen „EAGLE“ der Bundespolizei,

mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr, einem Bergeräumgerät des THW,

Rettungsfahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter und der Malteser

auf dem Gelände verteilt und können von Groß und Klein besichtigt werden. Der

ASB stellt außerdem seinen Wünschewagen vor und die DLRG ist mit einem

Bootsgruppen- und einem Tauchfahrzeug vertreten. Auf dem Polizeimotorrad dürfen

alle Kinder probesitzen und Bilder schießen. Das Motorrad ergänzt übrigens eine

Ausstellung vom über 50 Jahre alten Polizeifahrzeug zum hochmodernen

Elektro-Streifenwagen sowie besonderen Einsatzfahrzeugen der Polizei.

An vielen weiteren Ständen erhalten Sie intensive Einblicke in die Arbeit der

Blaulichtfamilie. Wer schließlich von den vielfältigen Mitmachaktionen auf dem

weitläufigen Gelände eine Verschnaufpause braucht, der findet ein interessantes

Bühnenprogramm an der Hauptbühne oder kann die aufregenden Vorführungen der

Zoll-, Polizei- und Rettungshunde im nördlichen Bereich des Geländes auf der

Wiese genießen. Ab 15:30 Uhr findet im Möglichkeitsgarten ein gemeinsames

Friedensgebet verschiedener Glaubensvertreterinnen und -vertreter statt, zu

welchem herzlich eingeladen wird.

Abgerundet wird der Tag ab 17:00 Uhr unter dem Motto: „Freiheit Leben“ mit einem

großen Konzert. Der Salon Diplomatique e.V. konnte in Kooperation mit dem

Weltzentrum des Friedens, der Freiheit und der Menschenrechte mit Sitz in

Verdun/Frankreich, dem Honorarkonsul von Frankreich in Mannheim und dem Institut

Français Mannheim das Orchester der französischen Police Nationale „Musique des

Gardiens de la Paix“ für einen exklusiven Auftritt in Mannheim gewinnen. Das

50-köpfige Orchester spielt zusammen mit dem Landespolizeiorchester

Baden-Württemberg auf der Hauptbühne.