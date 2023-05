Exhibitionistische Handlung – Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Am Mittwoch 24.05.2023 gegen 15:15 Uhr soll sich eine bislang unbekannte männliche Person in der Bertholt-Brecht-Straße in der Nähe des Bahnhofs und der dortigen Unterführung gegenüber einer 17-jährigen Passantin in unsittlicher Art und Weise berührt haben.

Zuvor hat der Täter unter einem Vorwand versucht, ein Gespräch mit der 17-Jährigen zu beginnen.

Nachdem sich die Jugendliche verbal zur Wehr setzte, entfernte sich der Unbekannte in Richtung der Unterführung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

muskulöse Körperstatur, breite Schultern, 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, sehr helle Haut, rote kurze Haare, längliches Gesicht mit einem kleinen Mund und kleinen Augen. Der unbekannte Täter trug ein weißes T-Shirt und eine kurze schwarze Sporthose.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Hund verursacht Fahrradsturz – Radfahrer verletzt

Weinheim (ots) – Am Donnerstagabend kam es in der Odenwaldstraße zu einer Kollision zwischen einem 68-jährigen Radfahrer und einem nicht angeleinten Hund. Der 14-jährige befand sich mit seiner Mutter und seinem Hund auf der daneben befindlichen Wiese, als der Hund plötzlich auf die Straße lief.

Durch den Zusammenstoß fiel der Radfahrer zu Boden und verletzte sich schwer, weshalb er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste. Der Hund wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Der Hundebesitzer hat sich zudem wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Autofahrerin durchbricht Zaun – PM Nr. 2

Sinsheim (ots) – Am heutigen Freitag 26.05.2023 gegen 08:15 Uhr fuhr eine BMW-Fahrerin die Neulandstraße entlang und verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und durchbrach den Zaun eines Firmengrundstücks.

In der Folge kollidierte die Frau mit einem Firmenwerbeschild und kam an diesem schließlich zum Stehen. Durch den Unfall wurde die BMW-Fahrerin leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus

eingeliefert.

An dem BMW entstand ein Totalschaden. Die Höhe des gesamten Sachschadens ist noch unklar und Teil der derzeitigen laufenden Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Diebesbande nach Verkehrskontrolle festgenommen

Sandhausen (ots) – Den richtigen Riecher bewiesen die Beamten der Autobahnpolizei am Donnerstag 25.05.2023 gegen 16 Uhr auf der BAB5, Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und Heidelberg/Schwetzingen. Nachdem ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, konnten die

Beamten hinter dem Fahrersitz sowie im Kofferraum des Fahrzeugs mehrere große Tüten mit Diebesgut auffinden.

In den Tüten wurden rund 1.000 Gegenstände festgestellt werden. Hierunter befanden sich diverse

Kosmetikartikel, Shampoo-Flaschen sowie Alkoholika. Die Höhe des Diebstahlschadens ist Teil der aktuellen Ermittlungen. Woher das Diebesgut stammt und wie genau die Täter an das Diebesgut gelangten, wird derzeit durch die Ermittler und Ermittlerinnen eruiert.

Die 3 Männer wurden vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen auf das Autobahnrevier gebracht. Hier wurden die Männer erkennungsdienstlich behandelt. Sie müssen nun mit einer

Anzeige wegen Bandendiebstahl rechnen.

Sechster länderübergreifender Sicherheitstag – Bilanz des PP Mannheim

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch, den 24. Mai 2023

fand der sechste länderübergreifende Sicherheitstag zur Stärkung der Sicherheit

im öffentlichen Raum statt. Im Rahmen dieses Sicherheitstages der Polizei in den

Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem

Saarland führte auch in diesem Jahr das Polizeipräsidiums Mannheim in seinem

Zuständigkeitsbereich gebündelt umfangreiche Einsatz-, Kontroll- und

Fahndungsmaßnahmen durch.

Ergänzt wurden diese Maßnahmen durch ein breites Angebot an Informations- und Präventionsveranstaltungen. Polizeipräsident Siegfried Kollmar dazu:

„Unsere Region soll nicht nur sicher sein, sondern die Bürger sollen sich auch sicher fühlen.“ Abgesehen davon, dass wir an so einem Tag mit den konzertierten Aktionen tatsächlich Straftaten oder Risiken im Straßenverkehr aufdecken und verhindern, stärkt die besonders sichtbare Polizeipräsenz natürlich das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und sensibilisiert viele durch die vielfältigen Präventionsveranstaltungen für das Thema „Sicherheit im öffentlichen Raum“.

„Besonders schätze ich an so einem Tag außerdem, dass die behördenübergreifende Zusammenarbeit weiter intensiviert wird und sich viele neue Ermittlungsansätze für unsere tägliche Arbeit ergeben. Ich danke allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen für Ihr Engagement und die gute

Zusammenarbeit“.

Der Sicherheitstag in Zahlen

Zwischen 06-22 Uhr waren in den Städten Mannheim und Heidelberg sowie im

Rhein-Neckar-Kreis 284 Beamtinnen und Beamte eingesetzt, davon 244 eigene des

Polizeipräsidiums Mannheim und 40 unterstützende Beschäftigte des

Polizeipräsidiums Einsatz, des Zolls, der Bundespolizei sowie der Stadt

Mannheim. Neben zahlreichen offenen Kontrollmaßnahmen und verdeckten

Fahndungsmaßnahmen mit Einsatzfahrzeugen sowie Fußstreifen im gesamten

Zuständigkeitsbereich fand in der Zeit von 10 bis 16.00 Uhr eine stationäre

Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West statt. Schwerpunkt waren

hier ganzheitliche Verkehrs-, Fahndungs- und Kriminalitätskontrollen sowie

Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs. Insgesamt wurden 2.498 Kontrollen

durchgeführt, darin involviert waren 1.095 Personen, 404 Fahrzeuge, 971

Dokumente und 20 Objekte. Daraus ergaben sich 26 Fahndungstreffer. 18 Personen,

die bereits zur Fahndung ausgeschrieben waren, wurden festgenommen, bei acht

Personen handelte es sich lediglich um eine Aufenthaltsermittlung. Darüber

hinaus wurden 106 Maßnahmen getroffen, darunter u.a. zwei Platzverweise, drei

Gewahrsamnahmen, 21 Festnahmen, acht Blutentnahmen, zwei Sicherstellungen der

Fahrerlaubnis und vier Einbehaltungen von Sicherheitsleistungen. Durchsucht

wurden 131 Personen, 62 Fahrzeuge und fünf Objekte. Dies führte u.a. zur

Beschlagnahme bzw. Sicherstellung kleinerer Mengen an Betäubungsmitteln sowie

sechs Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen. Insgesamt wurden 132 Straftaten

und 111 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, darunter Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz, das Ausländerrecht sowie

verkehrsrechtliche Verstöße. Die Kolleginnen und Kollegen des Referats

Prävention erreichten mit ihren Infoständen, Vorträgen und Fußstreifen rund 950

Menschen und verteilten an die 450 Infoflyer.