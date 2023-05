Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Feitag 26.05.2023 gegen 08:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße/Am Böhler Pfad, im Rahmen eines Abbiegevorgangs eines Transporters zu einem Zusammenstoß mit einem Kleinkind (18 Monate alt). Nach ersten Ermittlungen stand das Kleinkind mitten auf der Straße „Am Böhler Pfad“, als der Transporter von der Bahnhofstraße in die erstgenannte Straße einbog.

Der betreffende Fahrer, welcher gemäß unabhängiger Zeugenaussage nicht zu schnell gefahren sein soll, erfasste dabei das Kind frontal. Das Kind erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Der Fahrer gab an, dass er das Kind nicht gesehen habe.

Die genauen Umstände des Unfallgeschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Leichnam wurde sichergestellt und eine Obduktion ist anberaumt.

Die Unfallaufnahme ist abgeschlossen und die Unfallörtlichkeit ist wieder freigegeben.