Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Lambrecht: Schon über zwanzig Jahre ohne Führerschein unterwegs

Lambrecht (ots) – Schon über zwanzig Jahre ohne Führerschein unterwegs ist laut eigenen Angaben ein 53-Jähriger aus Elmstein, welcher am 24.05.2023 um 18:40 Uhr in der Beerentalstraße in 67466 Lambrecht mit seinem VW Golf einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer des Golfs wurde zuvor durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer hiesiger Dienststelle gemeldet, da dieser mit Schlangenlinien vor dem Mitteiler fuhr. Im Rahmen der Kontrolle konnte letztlich festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist und unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Der Elmsteiner gab im Verlauf der weiteren Maßnahmen an, dass er schon seit zwanzig Jahren ohne Führerschein PKW’s führen würde. Aufgrund der vor Ort getroffenen Feststellungen wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und dem 53-Jährigen eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen. Dieser muss sich nun in zwei Strafverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):