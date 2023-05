Hinweise auf verdächtige Personen

Maikammer (ots) – Am Mittwoch 24.05.2023 gegen 16 Uhr und später noch einmal gegen 17 Uhr, melden Bürger 2 verdächtige Personen (m/w) die sich in Höhe der Immengartenstraße und Marktstraße in auffälliger Weise die dortigen Häuser angesehen hatten. Die beiden schauten auch in diverse Höfe.

Hinweise zu den Personen oder bei erneuten Wahrnehmungen bitte dies umgehend an die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323 9550 melden.

Motorradfahrer kommt zu Fall

Maikammer (ots) – Am Mittwochnachmittag (24.05.) kam es auf der Weinstraße Süd in Maikammer in Richtung Ortsmitte im Einmündungsbereich zur Schwimmbadstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW. Aus der Schwimmbadstraße fuhr der PKW auf die Weinstraße ein und missachtete die Vorfahrt des Motorradfahrers.

Dieser konnte auf seiner Maschine zwar noch eine Vollbremsung einleiten und einen Zusammenstoß mit dem PKW verhindern, fiel darauf aber zu Boden und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Das Motorrad musste abgeschleppt und ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn gereinigt werden.