Versuchter Einbruch in Pizzeria

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Zwei bislang unbekannte Personen versuchten am Mittwoch 24.05.2023, gegen 23.57 Uhr, in eine Pizzeria in der Oberlinstraße einzubrechen. Die Täter wurden vermutlich von darüber wohnenden Bewohnern bei der Tat gestört und flüchteten anschließend ohne Beute.

Die Tat wurde mit einer Überwachungsanlage aufgezeichnet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Eisdiele

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag 23.05.2023 auf Mittwoch 24.05.2023 in eine Eisdiele in der Oppauer Straße ein. Aus den Räumlichkeiten wurden 20 Euro Bargeld sowie ein Smartphone und ein Laptop entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Katalysator ausgebaut

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag 22.05.2023 auf Dienstag 23.05.2023 einen Katalysator aus einem geparkten Pkw. Der Opel Astra war im Tatzeitraum im Bereich des Bürgermeister-Zorn-Platzes abgestellt.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

In Garage eingebrochen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Zwischen dem 23.05.2023 gegen 21 Uhr und dem 24.05.2023 um 09:15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Garage in der Ebernburgstraße. Aus dem Innern wurde unter anderem eine Säge sowie Lautsprecher gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe am Gebäude und durch das Diebesgut wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Sie können sachdienliche Hinweise geben? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auffahrunfall in der Saarlandstraße

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Saarlandstraße/Schänzeldamm kam es am 24.05.2023, gegen 20:30 Uhr, an einer Ampel zu einem Auffahrunfall zwischen einem 23-Jährigen und einem 28-Jährigen. Hierdurch entstand an den beteiligten Autos ein Sachschaden von geschätzt 8.000 Euro.

Das Autos des 23-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beifahrerin des 28-Jährigen wurde beim Unfall leicht verletzt.

Brand in einem Müllfahrzeug

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Mittwoch 24.05.2023 gegen 15 Uhr, bemerkte der Fahrer eines Müllfahrzeugs in der Dürkheimer Straße Rauchentwicklung aus dem Laderaum. Aus Sicherheitsgründen ließ der Fahrer den Inhalt des Wagens auf der Straße ab.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Ursächlich dürfte unsachgemäß entsorgter Müll gewesen sein. Die Dürkheimer Straße musste während der Aufräumarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt werden.

In Hotel eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag 22.05.2023, gegen 01 Uhr, brachen Unbekannte in ein Hotel in der Bahnhofstraße ein. In der Lobby brachen sie einen Getränkeautomaten auf, entwendeten hieraus Bargeld und flüchteten.

Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Sie haben zur Tatzeit etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

In Auto eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Kropsburgstraße schlug eine bislang unbekannte Person am 24.05.2023, gegen 8 Uhr, zwei Scheiben eines Citroen ein. Danach drang die Person in das Auto ein und entwendete eine Jacke.

Da bislang keine Erkenntnisse auf den Täter oder die Täterin vorliegen, bittet die Kriminalpolizei Ludwigshafen um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Tauben gefüttert – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Ein 69-Jähriger erstattete am 24.05.2023 Anzeige gegen einen Unbekannten. Dieser habe gegen 10 Uhr in der Otto-Stabel-Straße verbotswidrig Tauben gefüttert. Als der 69-Jährige ihn darauf ansprach, habe der Unbekannte mit einem Stein nach ihm geworfen und ihn hierdurch an der Hand leicht verletzt.

Der 69-Jährige habe sodann versucht den Unbekannten zu fotografieren. Woraufhin der Unbekannte mit einem Holzstück nach ihm warf und ihn am Arm traf. Auch hierdurch erlitt der 69-Jährige leichte Verletzungen. Der Unbekannte sei dann mit dem Fahrrad geflüchtet.

Sie haben den Vorfall beobachtet? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Nicht auf Telefonbetrug hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Eine 82-Jährige aus Ludwigshafen-Mitte erhielt am Mittwochmittag (24.05.2023, gegen 13:30 Uhr) einen Anruf, vermeintlich von Polizeikräften. Diese behaupteten, ihre Enkelin habe einen Unfall verursacht und man müsse nun eine Kaution zahlen, um ihre Inhaftierung zu verhindern. Durch geschickte Gesprächsführung setzten die falschen Polizeibeamten die Seniorin immer weiter unter Druck und forderten sie schließlich auf, zu ihrer Bank zu gehen und Bargeld abzuheben. Von dem Telefonat geschockt, ließ sich die 82-Jährige hierauf zunächst ein. Auf dem Weg zur Bank wurde sie jedoch misstrauisch und vertraute sich einer Bankangestellten an. Diese bestätigte den Betrugsversuch und informierte die Polizei.

So wie der 82-Jährigen erging es am 24.05.2023, vier weiteren Seniorinnen aus Ludwigshafen. Allen erhielten betrügerische Anrufe von falschen Polizeibeamten und sollten zur Herausgabe sensibler Daten oder von Bargeld gedrängt werden.

Keine der Seniorinnen ließ sich auf die Forderung ein. Sie beendeten das Gespräch und erstatten Anzeige.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen. Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.

Falsche Abonnement-Versprechen

Ludwigshafen (ots) – Eine 77-Jährige wurde am Mittwochnachmittag 24.05.2023 von einer unbekannten Frau angerufen, die ihr Gutscheine im Wert von 2000 Euro in Aussicht stellte, wenn sie ein Zeitschriften-Abonnement abschließt. Da sich die Seniorin unter Druck gesetzt fühlte, stimmte sie dem Abonnement mündlich zu und beendete das Gespräch. Ob ein finanzieller Schaden eingetreten ist, steht derzeit noch nicht fest.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110

an.

an. Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder

Wertsachen herauszugeben.

Wertsachen herauszugeben. Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen

Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst

über die Tasten ein.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ . Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.