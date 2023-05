Festgenommener Kofferdieb führt Betäubungsmittel mit sich – Untersuchungshaft

Frankfurt am Main (ots) – Am frühen Mittwochmorgen nahmen Beamte der

Bundespolizei einen 24-jährigen algerischen Mann nach einem zuvor begangenen

Kofferdiebstahl im Hauptbahnhof Frankfurt fest.

Der Mann entwendete den Reisekoffer einer chinesischen Touristin, als diese in

einem Gespräch hinsichtlich einer Fahrplanauskunft am Informationsstand der

Deutschen Bahn verwickelt war und ihren Koffer für einen kurzen Augenblick

unbeaufsichtigt ließ. Anschließend konnte der 24-Jährige zunächst unerkannt

flüchten.

Die Geschädigte wurde daraufhin bei der Bundespolizei vorstellig und erstattete

Strafanzeige.

Die Tathandlung wurde durch die im Hauptbahnhof befindlichen Videokameras

aufgezeichnet und lieferten bei einer Auswertung der Daten Lichtbilder des

Täters. Anhand dieser wurde umgehend nach dem 24-jährigen Mann gefahndet und nur

10 Minuten später klickten die Handschellen.

Den entwendeten Koffer führte der Mann hier bereits nicht mehr mit sich. Er

konnte jedoch im Nahbereich des Hauptbahnhofs samt kompletten Inhalt aufgefunden

und der Geschädigten im Anschluss wieder ausgehändigt werden.

Im Rahmen der Durchsuchung des 24-Jährigen wurde zudem eine Kleinmenge an

Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt.

Wegen des begangenen Diebstahls und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

wurde der 24-jährige Mann heute dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in

Untersuchungshaft.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Mai 2023: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße

Mai 2023: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße

Mai 2023: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim,

Ludwig-Landmann-Straße, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung

Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße

Juni 2023: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Züricher

Straße, Bundeautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5

Juni 2023: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße,

Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Dornbusch: Raubstraftat – Zeugensuche

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 10-jähriger Junge war am Mittwoch, den 24. Mai 2023,

gegen 18.20 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Waldecker Straße. In Höhe der

Hausnummer 19 wurde er mit Pfefferspray besprüht und um sein Smartphone, ein

Apple iPhone 11, beraubt. Die beiden unbekannten Täter flüchteten anschließend

mit einem weißen E-Scooter in unbekannte Richtung. Der 10-Jährige erlitt eine

Augenreizung, musste mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er

ambulant behandelt wurde.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter: 12-14 Jahre alt, nordafrikanisches Erscheinungsbild. Trug einen

schwarzen Trainingsanzug der Marke Nike und eine schwarze Baseballmütze.

Täter: 12-14 Jahre alt, trug eine Kappe der Marke Gucci.



Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben

können, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-5511200 in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Dornbusch: Farbbeutelwurf auf Generalkonsulat

Frankfurt (ots) – (di) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23./ 24. Mai

2023) wurde die Fassade des Generalkonsulats der Islamischen Republik Iran in

der Raimundstraße mit roter Farbe beschmutzt.

In einer Höhe von ca. 5 Metern konnte ein roter Farbfleck festgestellt werden.

Auf dem Boden vor der Fassade befanden sich noch Überreste eines Farbbeutels. Es

liegen derzeit keine Hinweise auf einen möglichen Verursacher vor. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Mutmaßlicher Vergewaltiger und Räuber am Flughafen Frankfurt verhaftet

Frankfurt/Main (ots)

Die Bundespolizei hat am 24. Mai einen mutmaßlichen Vergewaltiger und Räuber bei seiner Ankunft aus Lyon am Flughafen Frankfurt verhaftet. Der 39-jährige Algerier wurde von den französischen Justizbehörden aufgrund eines europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Hildesheim nach Deutschland ausgeliefert. Er soll im August 2022 in der Nähe von Hannover versucht haben, eine Frau zu vergewaltigen. Nachdem dies an ihrer energischen Gegenwehr scheiterte, habe er ihr gewaltsam eine Tasche mit rund 500 Euro Bargeld geraubt. Die Frau wurde bei der Tat verletzt.

Die Bundespolizei führt den Mann am 25. Mai einem Haftrichter vor. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe.