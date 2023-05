Kirchhain – Einbrecher findet nur leere Kasse

Ein Einbrecher fand in der aufgebrochenen Kasse der Backstube nur den leeren Einsatz und blieb deshalb ohne Beute. Der Einbruch in das Geschäft am Bahnhof war von Mittwoch auf Donnerstag, 25. Mai, zwischen 17.30 und 03.30 Uhr. Durch das Aufbrechen einer Eingangstür und der Kasse entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat in dieser Zeit in Kirchhain rund um den Bahnhof verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Zigarettenautomat aufgebrochen

Die Tatzeit des Aufbruchs eines Zigarettenautomaten steht bislang nicht fest. Die Polizei ermittelt seit Mittwoch 24. Mai, um kurz nach 10 Uhr. Der erheblich beschädigte Automat befindet sich in der Straße Auf der Weide. Weder Art noch Umfang der Beute ließen sich bislang bestimmen. Die Kripo hofft auf Zeugen, die den beim Aufbruch vermutlich verursachten Krach hörten, somit Aussagen zur möglichen Tatzeit machen können oder in diesem Zusammenhang vielleicht auch jemanden gesehen haben? Wer hat vor Mittwoch um 10 Uhr in der Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ockershausen – Großes grünes „Z“ auf der Straße

Als die Polizei am Mittwoch, 24. Mai, von dem aufgesprühten großen grünen Z auf der K 68, der Graf-von-Stauffenberg-Straße, erfuhr, war die Farbe bereits trocken. Aufgrund der offensichtlichen politischen Motivation der Tat hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Dienstag und 14 Uhr am Mittwoch, 24. Mai, wahrscheinlich aber eher in der Nacht. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ostkreis – Verdacht auf Drogeneinfluss

Die Polizei Stadtallendorf veranlasste in der Nacht zum Donnerstag, 25. Mai, zwei Blutproben und stellte zur Verhinderung der Weiterfahrt einen E-Scooter und einen Autoschlüssel sicher. Der 22 Jahre alte Fahrer des Elektrorollers hatte bei der Kontrolle um 19.45 Uhr in Neustadt nach seiner Belehrung den Konsum von Marihuana eingeräumt. Bei dem 53 Jahre alten Autofahrer reagierte ein Drogentest bei der Kontrolle in Stadtallendorf um kurz nach Mitternacht auf Amphetamine.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Unfallflucht am Afföller

Auf dem Parkplatz bei Mc Donalds in der Afföllerstraße kam es am Dienstag, 23. Mai, zwischen 07.10 und 17.10 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei entstand an einem schwarzen Opel Astra mit Marburger Kennzeichen hinten links am Kotflügel ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat ein Ein- oder Ausparkmanöver oder auch ein sonstiges Rangiermanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem schwarzen Opel gekommen sein könnte? Hinweise nehmen die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 entgegen.

Gladenbach – Unfallflucht in der Kirchbergstraße – Polizei sucht beschädigtes blaues Fahrzeug

Nach den Unfallspuren am hinten links beschädigten weißen Toyota Yaris sucht die Polizei Biedenkopf ein frisch unfallbeschädigtes blaues Fahrzeug. Der gesuchte Wagen ist mutmaßlich an der Frontstoßstange, wahrscheinlich auf der rechten Seite beschädigt. Vermutlich kam es bei einem Rangiermanöver in die oder aus der Parklücke zur Kollision mit dem vor dem Anwesen Kirchbergstraße 4 geparkten Toyota. Der Schaden an dem Toyota ist vermutlich vierstellig. Die Polizei sicherte den blauen Lack des verursachenden Fahrzeugs. Der Unfall war am Mittwoch, 24. Mai, zwischen 09.15 und 13 Uhr. Wo steht seit dieser Zeit ein an der Front frisch unfallbeschädigtes blaues Fahrzeug? Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat die Kollision gehört, dann ein Fahrzeug wegfahren sehen und kann Angaben zu diesem Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.