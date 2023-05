Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Karben: Polizei codiert bei Feuerwehr

Friedberg (ots)

Am Mittwoch, 07.06.2023, bietet die Polizei in Karben die Möglichkeit, sein Fahrrad kostenlos codieren zu lassen. Die Aktion findet zwischen 9 und 15.30 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Karben Mitte (Am Breul 3, 61184 Karben) statt, die den Polizeibeamten das Liegenschaftsgelände zu diesem Zwecke dankenswerterweise zur Verfügung stellt.

Warum codieren:

Polizeibeamte versehen Ihren Fahrradrahmen in einem speziellen Verfahren mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der aufgebrachte Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

Bitte beachten:

Eigentümers notwendig!

Herausnahme des Akkus.

nicht möglich.

Wichtig:

Leider stellen die Kolleginnen und Kollegen während der Überprüfung von Eigentumsnachweisen immer wieder fest, dass diese fehlerhaft ausgefüllt wurden. Oftmals weichen die in den Dokumenten eingetragenen Rahmennummern von der tatsächlichen Kennzeichnung der mitgebrachten Zweiräder ab. Im Rahmen einer der letzten derartigen Veranstaltungen bemerkten die Schutzleute bei insgesamt 45 zu codierenden Fahrrädern in 8 Fällen entsprechende Abweichungen. Die Polizei empfiehlt Ihnen daher, die Nummer auf den Papieren mit jener auf dem Fahrradrahmen bereits im Vorhinein abzugleichen. Idealerweise prüfen Sie dies bereits im Rahmen des Kaufprozesses.