Herborn-Burg: Wer hat den Anhänger auf das Auto gestellt?

In einem kuriosen Fall ermittelt derzeit die Herborner Polizei. Ein 69-Jähriger meldete am Samstagabend (20.05.2023), gegen 21:15 Uhr, einen Anhänger, der auf einem Pkw stehen sollte. Die informierten Beamten rückten zum Ort des Geschehens in die Junostraße aus. Tatsächlich fanden sie einen Pkw-Anhänger vor, der auf dem Dach eines silbernen VWs stand. Besagter Anhänger befand sich um 19:30 Uhr noch in der Junostraße Höhe der Hausnummer 20. Offenbar hatte ein bislang Unbekannter, vermutlich mit einem Stapler, den Pkw-Anhänger aufgeladen und ihn rund 100 Meter weiter, auf dem Dach des Golfs wieder abgeladen. Der VW wurde durch die Aktion beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wem sind Personen in der Junostraße aufgefallen, die den Anhänger umgesetzt haben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Driedorf-Waldaubach: WhatsApp Betrüger ergaunern Geld

In guten Absichten hatte überwies ein Mann gestern Abend (24.05.2023) ein Mann rund 2.000 Euro auf das Konto von Betrügern. Im Laufe des Tages hatte er über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ Textnachrichten von einer ihm unbekannten Nummer erhalten. In den Nachrichten die vermeintlich von seinem Sohn stammten, bat dieser ihm aus einer Notsituation zu helfen und das Geld zu überweisen. Im Glauben etwas Gutes zu tun und tatsächlich mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, überwies der Mann das Geld auf ein fremdes Konto. Erst im Nachhinein flog der Betrug auf. Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer „neuen Rufnummer“ berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie Opfer einer derartigen Betrugsmasche werden, erstatten sie in jedem Fall Anzeige.

Solms-Albshausen: Holzdiebstahl

Rund fünf Festmeter Brennholz stahlen Unbekannte irgendwann in den letzten drei Wochen. Das Holz lagerte in der Verlängerung der Straße „Mühlberg“ an dem dortigen Forstweg. Der Schaden beläuft sich auf 315 Euro. Wer kann Hinweise zu den Holzdieben geben, die zwischen dem 02.05.2023 und dem 24.05.2023 am Werk waren? Wer hat Personen beobachtet die Holz an besagtem Forstweg aufluden? Wem sind Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Niedergirmes: eingebrochen

Die Abwesenheit der Wohnungseigentümer nutzten Diebe um eine Wohnung des Mehrfamilienhauses im Carolinenweg einzudringen. Vermutlich gelangten die Unbekannten am Mittwoch (24.05.2023) zwischen 12:40 Uhr und 13:00 Uhr, durch eine unverschlossene Kellertür in das Haus, brachen die Eingangstür zur Wohnung auf und durchwühlten die aller Räume. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe flüchteten die Einbrecher. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.