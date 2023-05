Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Am Mittwochabend ist ein 52-jähriger Autofahrer aus Meißner mit einem Reh kollidiert, als er gegen 22.40 Uhr von Reichensachsen in Richtung Vierbach unterwegs war. Das Tier lief nach dem Aufprall in die angrenzende Feldgemarkung. Am Wagen des 52-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Ein Schaden in gleicher Höhe entstand auch bei einem weiteren Wildunfall, der sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 00.15 Uhr auf der A 44 zwischen Hessisch Lichtenau und Eschwege ereignete. Hier hat ein 60-jähriger Autofahrer aus Eschwege einen Waschbären erfasst, der dabei tödlich verletzt wurde.

Auf der Landesstraße L 3249 zwischen Weißenhasel und Hornel hat ein 55-jähriger Autofahrer aus Sontra am Mittwochabend gegen 22.35 Uhr ein Reh erfasst, welches dann am Unfallort verendete. Der Schaden am Auto des Mannes beläuft sich auf 3000 Euro.

Frau stürzt mit Fahrrad und wird anschließend von Ex-Freund angegangen; Polizei sucht Zeugen

Die Eschweger Polizei ist am Mittwochnachmittag zu der Parkanlage unterhalb des Hauptfriedhofs (Höhenweg/Ecke Boyneburger Straße) in Eschwege gerufen worden. Dort war eine 29-jährige Frau aus der Kreisstadt gegen 14.50 Uhr mit ihrem Mountainbike zu Fall gekommen, nachdem sie ihren eigenen Angaben zu Folge auf ihren 20-jährigen Ex-Freund getroffen sei. Dadurch verschreckt, sei die Frau letztlich in ein Gebüsch gestürzt. Im Anschluss habe sich der 20-Jährige dann noch der gestürzten Ex-Freundin zugewandt und sei ihr mutwillig auf die Hand getreten. Bei Eintreffen der Polizei konnte der 20-Jährige dann nicht mehr angetroffen werden. Zur weiteren ärztlichen Versorgung der 29-jährigen Frau ist ein RTW hinzugezogen worden, der diese dann in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei in Eschwege hat in dem Fall Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht noch Zeugen des Vorfalls. Hinweise unter 05651/925-0.

Auffahrunfall auf B 27 Zubringer; Schaden 3500 Euro

Zu einem Auffahrunfall ist gestern Nachmittag um kurz vor 14.00 Uhr die Polizei hinzugerufen worden. Nachdem ein 28-jähriger Autofahrer aus Sontra von der Nordbrücke Bad Sooden-Allendorf kommend auf dem Zubringer zur B 27 verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies eine 40-jährige Autofahrerin aus Eschwege offenbar zu spät und fuhr auf. Bei der Kollision entstanden an den Fahrzeugen Schäden in Höhe von 2000 und 1500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Trunkenheit im Verkehr

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau musste sich am Mittwochabend im Rahmen polizeilicher Ermittlungen einer Blutentnahme unterziehen. Den Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau war um kurz nach 21.00 Uhr gemeldet worden, dass der Mann in alkoholisiertem Zustand mit einem Pkw von einem Parkplatz in Hessisch Lichtenau losgefahren sein soll. Die Ermittlungen nach dem Fahrzeug führten dann zur Wohnadresse des 37-Jährigen, wo er dann auch angetroffen werden konnte, die Autofahrt aber bestritt. Die Polizei leitete entsprechenden Ermittlungen gegen den 37-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr ein, veranlasste eine Blutentnahme und behielt zudem den Führerschein des Mannes ein.

Polizei Witzenhausen

Linienbus nimmt Pkw die Vorfahrt; Schaden 2000 Euro

Ein 54-jähriger Fahrer eines Linienbusses aus Witzenhausen hat gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr einem bevorrechtigten Pkw die Vorfahrt genommen und so einen Unfall mit 2000 Euro Sachschaden verursacht. Der 54-Jährige befuhr die Straße „Am Weidengraben“ und bog dann nach links in die Ermschwerder Straße ein, wo der Mann die Vorfahrt einer 19-jährigen Autofahrerin aus Witzenhausen missachte und mit dieser zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von je 1000 Euro.

Sachbeschädigung; Verwenden v. Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen; Polizei sucht Zeugen

Am Basketballplatz „An der Schlagd“ in Witzenhausen haben Unbekannte mehrere Hakenkreuze und den Namen „Hitler“ mittels wasserfestem Filzstift auf eine Parkbank geschrieben. Die Polizei hat wegen des Vorfalls, der sich zwischen Mittwoch und Donnerstag ereignete, strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.