Nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind – Zeugen gesucht

Neuhof. Am Donnerstag (25.05.), gegen 7.40 Uhr kam es in der Brandloser Straße in Hauswurz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zehnjähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein Pkw die Straße aus Richtung Taufsteinstraße kommend in Fahrtrichtung Hosenfeld. Auf der Gegenfahrbahn hielt zeitgleich ein Schulbus an einer dortigen Haltestelle. Hinter dem Bus überquerte das Mädchen die Fahrbahn, wobei das Auto dem Kind aus bislang unklarer Ursache mit beiden Reifen über den rechten Fuß fuhr. Der oder die Fahrzeugführende entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Neuhof unter der Telefonnummer 06655/ 9688-0 zu wenden.

Motorraddiebstahl

Cornberg. Eine dunkelblaue Kawasaki ER 500 A im Wert von circa 1.000 Euro entwendeten Unbekannte am Dienstagvormittag (23.05.) von einem Grundstück in der Straße „Unter dem Küppel“. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen schob ein bislang unbekannter, junger Mann das Zweirad bis zu einem nahegelegenen Schotterparkplatz, wo er mehrfach versuchte, dieses zu starten. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Situation und sprach den Unbekannten an. Als dieser daraufhin flüchtete und das Motorrad zurückließ informierte der Zeuge die Polizei. Der Tatverdächtige kann als etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, circa 16 bis 18 Jahre alt, mit Oberlippenbart, schlanker Statur und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er rote Schuhe und eine braune Jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahndungserfolg: 15-Jähriger nach versuchtem Kraftfahrzeugdiebstahl festgenommen

Rotenburg a.d. Fulda. Beamten der Polizeistation Rotenburg gelang es am Dienstagabend (23.05.) einen 15-Jährigen aus Bebra nach einem versuchten Diebstahl eines Kleinkraftrades festzunehmen.

Am Dienstagabend (23.05.), gegen 21.15 Uhr, fiel einem aufmerksamen 32-jährigen Mann aus Rotenburg in der Goethestraße eine männliche Person auf, die zunächst um ein dortiges Einfamilienhaus herumschlich und sich anschließend an einem dort abgestellten Zweirad des Hersteller „Jonway“ zu schaffen machte. Als der Zeuge den unbekannten Jugendlichen ansprach, flüchtete dieser fußläufig in Richtung Bahnhof. Dank der guten Personenbeschreibung des 32-Jährigen sowie der schnellen Kontaktaufnahme mit der Polizei, gelang es Beamten der Polizeistation Rotenburg den 15-Jährigen zeitnah in einer Regionalbahn ausfindig zu machen und nach Verlassen des Zuges in Bebra festzunehmen.

Der Jugendliche muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Fahrzeugdiebstahls verantworten. Er wurde im Anschluss an die polizeiliche Maßnahmen in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Neuhof. In der Zeit zwischen Freitag (19.05.), 22 Uhr, und Montag (22.05.), 13.30 Uhr, wurde in der Lützelbachstraße ein unverschlossener Pkw in einer offenstehenden Garage eines Anwesens durch unbekannte Täter durchsucht. Gestohlen wurde aus dem Fahrzeug allerdings nichts. Wer hat in dem betreffenden Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter 06655/96880, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, Pkw möglichst immer abzuschließen, auch wenn diese nur kurzzeitig abgestellt werden. Wertsachen und vor allem Fahrzeugschlüssel sollten niemals im Fahrzeug belassen werden.

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch (24.05.) in ein Bürogebäude in der Eigilstraße ein. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro und hinterließen circa 750 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Jugendclub

Fulda. Im Gallasiniring brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (24.05.) in eine Jugendeinrichtung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter warfen dazu eine Fensterscheibe ein und suchten im Gebäude nach Diebesgut. Sie stahlen eine Spielekonsole und mehrere hundert Euro Bargeld. Es entstand circa 750 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Ein Vereinsheim in einer Kleingartenanlage in der Birkenallee wurde in der Nacht zu Mittwoch (24.05.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten dazu eine Tür auf und stahlen eine Rüttelplatte und mehrere Kisten Bier. Sie transportierten das Diebesgut mit einem Bollerwagen ab, den sie defekt samt einiger Bierkisten auf dem Gelände des Vereinsheims zurückließen. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Love-Scamming – Betrüger ergaunern mehrere tausend Euro

Fulda. Besonders perfide und für die Opfer mit hohem emotionalem Stress verbunden ist das Love- oder Romance-Scamming. In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken sind die Scammerinnen und Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern – und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Die Schwindler geben sich als attraktive Männer oder Frauen jüngeren Alters aus und erwecken durch das Übersenden von Bildern und Videos in hübscher Aufmachung – mit leichter oder autoritärer Kleidung – bei Ihren Opfern den Eindruck, es handle sich um eine tatsächlich existente Person. Weit gefehlt, die Person auf dem Bildmaterial ist definitiv nicht diejenige, die mit ihnen textet. Daher kommt es auch nie zu einem persönlichen Treffen.

Um eine Vertrauensbasis zu schaffen, überhäufen Scammerinnen und Scammer ihre Opfer bereits früh und über einen langen Zeitraum hinweg mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen. Nicht selten dauern solche Phasen mehrere Wochen oder Monate an, bis schließlich die ersten finanziellen Notlagen vorgetäuscht und Bitten um Überweisungen von Geldbeträgen folgen. Und viele Leidtragende zahlen auch, schließlich sind sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrer Internet-Partnerin oder ihrem Internet-Partner emotional abhängig. Bestehen die Betroffenen doch auf eine persönliche Geldübergabe, geben die vermeintlichen Liebhaberinnen und Liebhaber an, verhindert zu sein und schicken angebliche Vertrauenspersonen, die das Geld in Empfang nehmen und überbringen sollen.

So erging es auch einer Frau aus dem Kreis Fulda. Über mehrere Wochen hinweg baute eine vermeintlich männliche Person eine Liebesbeziehung zu der Frau auf und forderte unter Vorwand einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe. Die Frau glaubte den Angaben des Liebesbetrügers zunächst, bis sie aufgrund einer weiteren Zahlungsaufforderung schließlich den Betrug durchschaute.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Betrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu verständigen, wenn Sie Zweifel haben oder bereits auf einen Betrug reingefallen sind. Die Polizei wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

So erkennen Sie Love-Scammer:

Die erste Kontaktaufnahme findet über soziale Medien oder

Dating-Plattformen statt.

Dating-Plattformen statt. Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch oder

Deutsch.

Deutsch. Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen,

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven

Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung.

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung. Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und

überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun:

IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen

Sie auf keinen Fall Geld.

Sie auf keinen Fall Geld. SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.

HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

Pkw zerkratzt

Schotten. In der Zeit von Sonntagabend (14.05.), gegen 23 Uhr, bis Montagmittag (15.05.), gegen 12 Uhr, zerkratzten Unbekannte eine Fahrzeugseite eines grauen VW Kombi in der Laubacher Straße. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de