BAO FOKUS – Fahndungserfolg: Tatverdächtiger festgenommen Bezug: Öffentlichkeitsfahndung (24.05.2023) – u.a. Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg, des Hessischen Landeskriminalamts und der Polizeipräsidien Mittel- und Nordhessen

Nachdem mehr als ein Dutzend Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen waren, konnte der Gesuchte am Donnerstag, 25. Mai, gegen 11.20 Uhr in seiner Wohnung in Marburg festgenommen werden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 34 Jahre alten Mann, der bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist. Derzeit wird seine Wohnung durchsucht. Die Vorführung des Beschuldigten vor die Haftrichterin ist für morgen (26.05.2023) geplant.

In einem gemeinsamen Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeipräsidien Mittel- und Nordhessen unter Koordinierung des Hessischen Landeskriminalamts – BAO FOKUS – wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in mehreren Fällen sowie Besitzes kinderpornographischer Inhalte wurde seit gestern Abend (24.05.23) öffentlich nach dem bis dahin unbekannten Tatverdächtigen gefahndet.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen nahm der Mann über eine Internetcommunity-Plattform Kontakt zu Kindern und Jugendlichen – alle weiblich – auf und tauschte sexuelle Inhalte mit ihnen aus. Teilweise traf er sich auch mit ihnen und führte gegen Zuwendungen sexuelle Handlungen mit den Mädchen durch. Derzeit ist von mindestens elf geschädigten Kindern und Jugendlichen aus dem Schwalm-Eder-Kreis, dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, Wiesbaden sowie Nordrhein-Westfalen und dem Saarland auszugehen. Die Ermittlungen dauern an.

Aufgrund der noch andauernden Maßnahmen und der noch nicht erfolgten Vorführung des Beschuldigten vor die Haftrichterin können weitere Informationen erst im Laufe des morgigen Nachmittags erteilt werden.

Mögliche Opfer können sich weiterhin an das Polizeipräsidium Nordhessen per Telefon 0800-1108801 sowie 0561-910-4444 wenden.

Nach Einbruch in Imkerei: Polizei fahndet nach dem Täter und sucht Zeugen

Kassel/Wesertor: Am frühen Morgen des heutigen Tages wurde die Polizei gegen 02:00 Uhr alarmiert. Die Alarmanlage einer Imkerei in der Kurt-Wolters-Straße, Ecke Weserstraße, löste aus. Unmittelbar entsandte Einsatzkräfte der Wachpolizei, des Polizeireviers Mitte sowie ein Diensthundeführer trafen zeitnah am Einsatzort ein. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich mögliche Täter noch in den Räumlichkeiten befanden, wurden diese durch die Polizisten mit dem Diensthund durchsucht. Der Täter war bereits geflohen und konnte auch im näheren Umfeld nicht mehr aufgefunden werden. Im Rahmen des Einbruchs wurde eine Fensterscheibe beschädigt, der Täter kam jedoch nicht mehr dazu, etwas zu stehen. Ein Zeuge konnte im Umfeld angetroffen werden, dieser war in der Lage den flüchtigen Tatverdächtigen wie folgt zu beschreiben:

männlich

ca. 1,75 m- 1,80 m groß

normale Statur

trug bei der Flucht ein Basecap

weiß/hellgrauer Pullover

Die Spuren vor Ort wurden durch die Polizei gesichert, die weiteren Ermittlungen werden bei den Beamten des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Da der Täter trotz weitere Fahndungsmaßnahmen bislang noch nicht ergriffen werden konnte, sucht die Polizei mit der Täterbeschreibung nun nach Zeugen, welche Hinweise auf den noch unbekannten Mann geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Folgemeldung zu Diebstählen von Brandschutzleitern: 37-Jähriger auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Kassel-Nord: Nachdem unbekannte Täter in den vergangenen Tagen acht Brandschutzleitern aus zwei Gebäuden auf dem Kasseler Universitätsgelände gestohlen hatten, konnte am gestrigen Mittwoch ein 37-jähriger Tatverdächtiger auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Universität waren am Nachmittag auf den Mann aufmerksam geworden, der den Campus mit einer Klappleiter verlassen wollte. Sofort stellten sie den mutmaßlichen Dieb, der kurze Zeit später von der alarmierten Streife des Polizeireviers Mitte festgenommen werden konnte. Wie sich anschließend herausstellte, handelte es sich um einen neuen Diebstahl, denn die Brandschutzleiter fehlte aus einem Universitätsgebäude an der Mönchebergstraße. Offenbar waren die Wandschlösser in dem Flur des Gebäudes kurz zuvor aufgehebelt und die Klappleiter entwendet worden. Die Tat sowie die weiteren Diebstähle bestritt der 37-Jährige aus Kassel, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Bei einer Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Polizisten ein Messer, das sichergestellt wurde. Ob er dieses zum Aufbrechen der Schlösser nutzte, wird nun bei den weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen geprüft.

Der Verbleib der anderen gestohlenen Brandschutzleitern konnte bisher noch nicht geklärt werden. Hinweise werden weiterhin unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Zwei Fußgänger bei Unfall am Platz der Deutschen Einheit schwer verletzt

Kassel-Unterneustadt: Schwere Verletzungen erlitten am gestrigen Mittwochnachmittag zwei junge Fußgänger im Alter von 13 und 16 Jahren, die gegen 16:20 Uhr am Platz der Deutschen Einheit in Kassel von einem fahrenden Auto erfasst wurden. Rettungswagen brachten das 13-jährige Mädchen aus Espenau und den 16-jährigen Jugendlichen aus Niestetal anschließend in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nach bisherigen Informationen für beide nicht vorliegen. Auch die 26-jährige Autofahrerin aus Kassel wurde leicht verletzt. Aufgrund des Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden, wodurch es zu Stau und erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs war auch ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Nach rund drei Stunden konnten alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten die beiden Fußgänger die dreispurige Leipziger Straße nahe der Ausfahrt zur L 3460 in Richtung Platz der Deutschen Einheit überqueren, um die dortige Haltestelle zu erreichen. Nach Zeugenangaben achteten sie dabei offenbar nicht auf den Verkehr, sodass die 26-Jährige, die mit ihrem Audi auf dem linken Fahrstreifen in Richtung stadtauswärts unterwegs war, einen Zusammenstoß mit den plötzlich von rechts kommenden Fußgängern nicht mehr verhindern konnte. Der Pkw wurde sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Am Mittwochabend ist ein 52-jähriger Autofahrer aus Meißner mit einem Reh kollidiert, als er gegen 22.40 Uhr von Reichensachsen in Richtung Vierbach unterwegs war. Das Tier lief nach dem Aufprall in die angrenzende Feldgemarkung. Am Wagen des 52-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Ein Schaden in gleicher Höhe entstand auch bei einem weiteren Wildunfall, der sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 00.15 Uhr auf der A 44 zwischen Hessisch Lichtenau und Eschwege ereignete. Hier hat ein 60-jähriger Autofahrer aus Eschwege einen Waschbären erfasst, der dabei tödlich verletzt wurde.

Auf der Landesstraße L 3249 zwischen Weißenhasel und Hornel hat ein 55-jähriger Autofahrer aus Sontra am Mittwochabend gegen 22.35 Uhr ein Reh erfasst, welches dann am Unfallort verendete. Der Schaden am Auto des Mannes beläuft sich auf 3000 Euro.

Frau stürzt mit Fahrrad und wird anschließend von Ex-Freund angegangen; Polizei sucht Zeugen

Die Eschweger Polizei ist am Mittwochnachmittag zu der Parkanlage unterhalb des Hauptfriedhofs (Höhenweg/Ecke Boyneburger Straße) in Eschwege gerufen worden. Dort war eine 29-jährige Frau aus der Kreisstadt gegen 14.50 Uhr mit ihrem Mountainbike zu Fall gekommen, nachdem sie ihren eigenen Angaben zu Folge auf ihren 20-jährigen Ex-Freund getroffen sei. Dadurch verschreckt, sei die Frau letztlich in ein Gebüsch gestürzt. Im Anschluss habe sich der 20-Jährige dann noch der gestürzten Ex-Freundin zugewandt und sei ihr mutwillig auf die Hand getreten. Bei Eintreffen der Polizei konnte der 20-Jährige dann nicht mehr angetroffen werden. Zur weiteren ärztlichen Versorgung der 29-jährigen Frau ist ein RTW hinzugezogen worden, der diese dann in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei in Eschwege hat in dem Fall Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht noch Zeugen des Vorfalls. Hinweise unter 05651/925-0.

Auffahrunfall auf B 27 Zubringer; Schaden 3500 Euro

Zu einem Auffahrunfall ist gestern Nachmittag um kurz vor 14.00 Uhr die Polizei hinzugerufen worden. Nachdem ein 28-jähriger Autofahrer aus Sontra von der Nordbrücke Bad Sooden-Allendorf kommend auf dem Zubringer zur B 27 verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies eine 40-jährige Autofahrerin aus Eschwege offenbar zu spät und fuhr auf. Bei der Kollision entstanden an den Fahrzeugen Schäden in Höhe von 2000 und 1500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Trunkenheit im Verkehr

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau musste sich am Mittwochabend im Rahmen polizeilicher Ermittlungen einer Blutentnahme unterziehen. Den Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau war um kurz nach 21.00 Uhr gemeldet worden, dass der Mann in alkoholisiertem Zustand mit einem Pkw von einem Parkplatz in Hessisch Lichtenau losgefahren sein soll. Die Ermittlungen nach dem Fahrzeug führten dann zur Wohnadresse des 37-Jährigen, wo er dann auch angetroffen werden konnte, die Autofahrt aber bestritt. Die Polizei leitete entsprechenden Ermittlungen gegen den 37-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr ein, veranlasste eine Blutentnahme und behielt zudem den Führerschein des Mannes ein.

Polizei Witzenhausen

Linienbus nimmt Pkw die Vorfahrt; Schaden 2000 Euro

Ein 54-jähriger Fahrer eines Linienbusses aus Witzenhausen hat gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr einem bevorrechtigten Pkw die Vorfahrt genommen und so einen Unfall mit 2000 Euro Sachschaden verursacht. Der 54-Jährige befuhr die Straße „Am Weidengraben“ und bog dann nach links in die Ermschwerder Straße ein, wo der Mann die Vorfahrt einer 19-jährigen Autofahrerin aus Witzenhausen missachte und mit dieser zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von je 1000 Euro.

Sachbeschädigung; Verwenden v. Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen; Polizei sucht Zeugen

Am Basketballplatz „An der Schlagd“ in Witzenhausen haben Unbekannte mehrere Hakenkreuze und den Namen „Hitler“ mittels wasserfestem Filzstift auf eine Parkbank geschrieben. Die Polizei hat wegen des Vorfalls, der sich zwischen Mittwoch und Donnerstag ereignete, strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

Trickdiebe entwenden Brillen und Bargeld: Polizei fahndet nach den Tätern und sucht Zeugen

Kaufungen/Oberkaufungen (LK Kassel): Am Mittwoch den 24.05.2023 kam es in einem Optikergeschäft in Kaufungen, in der Leipziger Straße, gegen 12:45 Uhr zu einem Trickdiebstahl mit der sogenannten Masche des „Wechselfallenschwindels“. Bei dieser speziellen Art des Diebstahls schaffen die Täter bei Geldwechselvorgängen, typischerweise an einer Kasse, absichtlich Verwirrung. Dies nutzen sie sodann zum eigenen Vorteil, indem sie bspw. Bargeld unbemerkt stehlen, oder durch Irrtum der anderen Seite eine überhöhte Auszahlung (Wechselgeld) für sich erlangen. In diesem speziellen Fall betraten zwei unbekannte Täter das Optikergeschäft. Während der eine Dieb einen Angestellten in ein Wechselfallengespräch verstrickte und einen 50EUR – Schein entwenden konnte, nutzte der zweite Täter die Gelegenheit und entwendete zwei Sonnenbrillen. Nach Feststellung des Diebstahls riefen die Angestellten des Geschäfts die Polizei um den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Die entsandte Streife des Polizeireviers Ost nahm die Anzeige auf.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter:



männlich arabisches Erscheinungsbild Ende 20 Jahre alt 186 – 188 cm groß kurze nach vorn gekämmte Haare leichter Rahmenbart gepflegte Erscheinung grauer Wollmantel

Täter



männlich arabisches Erscheinungsbild Ende 20 Jahre alt 178 – 180 cm groß gegeltes lockiges Haar trug bei Tatbegehung eine Brille gepflegte Erscheinung blau-weiß-kariertes Hemd Sakko

Da die Täter trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang noch nicht ergriffen werden konnte, sucht die Polizei mit der Täterbeschreibung nun nach Zeugen, welche Hinweise auf die unbekannten geben können.

Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 23/24 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Nordhessen bitten Zeugen darum, sich unter Tel. 0561 – 9100 zu melden.