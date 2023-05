Bergstrasse

Bürstadt/Riedrode/Lampertheim-Hofheim: Vier Autos in einer Nacht entwendet / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bürstadt/Riedrode/Lampertheim-Hofheim (ots) – Nachdem es Kriminelle in der Nacht

zum Donnerstag (24.-25.5.) auf einen Audi im Minanoring in Bürstadt abgesehen

hatten (wir haben berichtet) wurde der Polizei jetzt bekannt, dass drei weitere

Fahrzeuge dieses Herstellers im selben Tatzeitraum in das Visier noch

unbekannter Täter gerieten. Dabei handelt es sich ersten Ermittlungen zufolge um

einen grauen und weißen Audi, abgestellt in den Straßen „Im Bruchschlag“ und

„Zum Schlinkenwinkel“ des Ortsteils Riedrode, sowie einen in der

Graf-von-Stauffenberg-Straße geparkten weißen Audi in Lampertheim-Hofheim.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Taten schließen die Kripobeamten

des Kommissariats 21/22 Tatzusammenhänge nicht aus. Zeugenhinweise werden unter

der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Bürstadt: Schwarzer Audi entwendet (HP-OS 8983) / Wer kann Hinweise geben?

Bürstadt (ots) – Auf einen schwarzen Audi, abgestellt in einem Carport im

Minanoring, hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (24.-25.5.)

abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 22.15

Uhr und 3 Uhr Zugang zu dem Fahrzeug und flüchten mit ihrer Beute. Zum Zeitpunkt

der Tat waren an dem Auto die Kennzeichen HP-OS8983 angebracht. Zeugen, die in

diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

sich bei den Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Heppenheim, zu melden

(Rufnummer 06252/706-0).

Zwingenberg: Mehrere Golfschläger aus Auto gestohlen/ Wer kann Hinweise geben?

Zwingenberg (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (20.5.) und Mittwoch (24.5.)

haben sich Diebe auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu einem in der

Pierrefondsstraße geparkten Auto verschafft. Aus dem Innenraum entwendeten sie

mehrere Golfschläger samt Tasche im Wert von rund 2000 Euro. Mit ihrer Beute

suchten sie unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 von der Kriminalpolizei

in Heppenheim ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der

Rufnummer 06252/7060 sachdienliche Hinweise von Zeugen zu den Tätern oder dem

Verbleib der Beute entgegen.

Darmstadt

Darmstadt-Ost: Kriminelle haben es auf Kabel abgesehen / Polizei prüft Tatzusammenhänge

Darmstadt (ots) – Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei

ermittelt derzeit im Zusammenhang mit zwei Fällen des besonders schweren

Diebstahls auf einem Baustellengelände in der El-Lissitzky-Straße. Ob beide

Taten miteinander in Verbindung stehen, wird geprüft.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich Kriminelle zwischen Mittwoch (17.5.)

und Freitag (19.5.) Zugang zu dem Universitätsgelände, suchten dort den Rohbau

auf und ließen zahlreiche Kabel mitgehen. Die zweite Tat ereignete sich zwischen

Samstag (20.5.) und Montag (22.5.)bei der es die Kriminellen wiederholt auf

Kabelstränge abgesehen hatten. Der Wert der Beute beläuft sich nach ersten

vorsichtigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Für den Abtransport dürften

die Täter ein Fahrzeug verwendet haben.

Zeugen, die in diesem Kontext verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Imbiss im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

Griesheim (ots) – In der Zeit zwischen Mittwochabend (24.5.), 23.30 Uhr und

Donnerstag (25.5.), 11 Uhr hatten es Kriminelle in der Bunsenstraße auf einen

Imbissstand abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem

Verkaufsraum und entwendeten unter anderem Bargeld. Das Kommissariat 42 des 3.

Polizeireviers hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der

Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Weiterstadt / A5: Zivilfahnder nehmen 42 Jahre alten Autofahrer fest

Weiterstadt (ots) – Zivilfahnder haben am Mittwochmittag (24.05.) einen 42 Jahre

alten Autofahrer festgenommen und Rauschgift beschlagnahmt. Gegen 12.30 Uhr

zogen die Polizisten den Offenbacher auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt aus dem

Verkehr und führten eine Kontrolle durch. Beim Abgleich seiner Daten stellten

sie schnell fest, dass der Gestoppte nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist, da sie ihm rechtskräftig entzogen wurde. Darüber hinaus

fielen den Beamten körperliche Anzeichen beim 42-Jährigen auf, die eine

Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Schließlich räumte er einen kurz zuvor

stattgefundenen Konsum von Betäubungsmitteln ein. In seinem Rucksack

beschlagnahmten die Fahnder mehrere LSD Trips, sowie Kleinstmengen Amphetamin,

Marihuana und Kokain bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges. Es folgte die

vorläufige Festnahme und Blutentnahme auf der Wache. In dem eingeleiteten

Verfahren muss sich der Mann jetzt strafrechtlich verantworten.

Gross-Gerau

Auf der B44 Ladung verloren – Unfall verursacht und Fahrt unerlaubt fortgesetzt

Am Donnerstag (25.05.) kam es gegen 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B44 zwischen Gernsheim und Biebesheim am Rhein. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr mit einem weißen Kasten- bzw. Pritschenwagen die Bundesstraße in nördliche Richtung.

Er verlor, vermutlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung, einen 90l Mörtelkübel. Der Kübel fiel auf die Gegenfahrbahn und touchierte hier einen in südlicher Richtung fahrenden PKW bei welchem Sachschaden entstand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können werden gebeten sich unter der Tel.: 06258/93430 bei der Polizeistation Gernsheim zu melden

Büttelborn: Schwarzer Audi Q5 entwendet (GG-CD 2002) – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

In der Nacht zum Dienstag (23.05.) hatten es bislang noch unbekannte Täter auf einen schwarzen Audi Q5 abgesehen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-CD 2002 war seit 19 Uhr am Montag auf einem Grundstück in der Stauffenbergstraße abgestellt. Gegen 7 Uhr am nächsten Morgen bemerkten die Besitzer den Diebstahl des mehrere Zehntausend Euro teuren Wagens. Ob die Kriminellen das Keyless-Go System genutzt haben, um in das Auto zu gelangen und es zu starten, steht noch nicht abschließend fest. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Nachbarschaft. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Bischofsheim: Polizei fahndet nach durstigen Dieben

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Donnerstag (25.05.) auf einen mit Getränken beladenen Lastwagen samt Anhänger abgesehen. Zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 4.30 Uhr am kommenden Morgen verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter Zugang zu dem Gelände in der Straße „Mittelgewann“. Hier schlitzten sie zunächst die Plane am Lastwagen und dessen Anhänger auf. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten sie anschließend gewaltsam das Vorhängeschloss zum Anhänger, schoben die Plane zur Seite und entwendeten circa 20 Kisten Bier im Wert von rund 300 Euro. Der entstandene Sachschaden wird hingegen auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Mit ihrer Beute suchten sie unerkannt das Weite. Aufgrund des Umfangs des Diebesgutes kann davon ausgegangen werden, dass die Täter ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben. Die Polizei in Bischofsheim sucht deshalb Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatzeitraum aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Rufnummer 06144/9666-0 entgegengenommen.

Odenwaldkreis

Münzgeld aus Kasseneinsatz entwendet – Kriminalpolizei ermittelt nach drei gleichgelagerten Taten

Odenwaldkreis (ots)

Die Kasseneinsätze von Staubsaugerautomaten und Hochdruckreinigern in Bad König, Erbach und Michelstadt waren in der Nacht zum Mittwoch (24.05.) im Visier bislang noch unbekannter Täter. Zwischen 21 uhr am Dienstag und 8 Uhr am nächste Morgen hatten die Kriminellen in der Frankfurter Straße in Michelstadt, in der Michelstädter Straße in Erbach sowie in der Erbacher Straße in Bad König dortige Hochdruckreiniger aufgebrochen und die Geldkassetten im Inneren geplündert. Zudem wurden in Michelstadt und Erbach auch Staubsaugerautomaten geknackt. Mit Münzgeld suchten die Täter anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Erbacher Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06062/953-0.