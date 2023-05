Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss

Zeiskam (ots) – Am Mittwochabend, den 24.05.23 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Zeiskam und kollidierte hierbei frontal mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW. Der 74-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 14.000 EUR.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit aufgrund von Medikamentenbeeinflussung. Aufgrund dessen wurde dem 74-Jährigen eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

PKW-Aufbruch

Lustadt (ots) – Am Mittwochabend, den 24.05.23 im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr schlug eine bislang unbekannte Täterschaft eine Scheibe eines in der Straße Am Unterer Griesweg in Lustadt abgestellten PKW ein und entwendete eine Sporttasche sowie einen Rucksack.

Im Anschluss wurde ein Teil des Diebesguts durch einen ehrlichen Finder im Bereich der L507 bei Freisbach aufgefunden und bei der Polizeiinspektion Edenkoben abgegeben.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter unterwegs

Germersheim (ots) …war am Mittwoch ein 37-Jähriger aus dem Kreis Germersheim. Dieser fiel den Beamten gegen 16:15 Uhr in der Josef-Probst-Straße in Germersheim aufgrund eines nicht angebrachten Versicherungskennzeichens auf.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gab der 37-Jährige an, dass ihm nicht bekannt gewesen sei, dass der E-Scooter versichert werden müsse. Der E-Scooter wurde sichergestellt und der 37-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

PKW zerkratzt

Germersheim (ots) – Im Zeitraum von Dienstagabend 23.05.23 um 18 Uhr bis Mittwochmorgen um 08 Uhr zerkratzte eine bislang unbekannte Täterschaft die Motorhaube sowie den rechten Kotflügel eines in der Straße Am Unkenfunk in Germersheim abgestellten PKW. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Trocknerbrand

Wörth (ots) – Am 24.05.2023 kam es gegen 20:30 Uhr in Wörth zu einem Trocknerbrand. In einer ortsansässigen Wäscherei entzündete sich vermutlich durch einen technischen Defekt ein Wäschetrockner. Der Schmorbrand konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr gelöscht werden, sodass außer dem Trockner keine weiteren Schäden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Heckenbrand

Kandel (ots) – Am Mittwoch 24.05.2023 kam es gegen 17:50 Uhr in Kandel zu einem Heckenbrand. Der Eigentümer wollte mit einem Bunsenbrenner Unkraut vernichten. Durch Funkenflug entzündete sich ein Teil der Hecke und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Außer der abgebrannten Hecke entstand kein weitere Sach- bzw. Personenschaden.