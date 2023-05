Landau (ots) – Heute Morgen (25.05.23) gegen 09:50 Uhr wurde an einer Schule in der August-Croissant-Straße Alarm ausgelöst. Die in der Schule befindlichen Menschen mussten sich gemäß den Vorgaben in den Räumen einschließen. Gegen Mittag konnten die Schüler und alle weiteren im Schulgebäude befindlichen Personen, das Gebäude verlassen und wurden mit Bussen zur Festhalle Landau gebracht.

Die Durchsuchung des Schulgebäudes war mittlerweile abgeschlossen. Dabei konnten keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage gefunden werden. Nach derzeitigen Stand wurden auch keine Personen verletzt.

Auch die Alarmgeber im Schulgebäude wurden überprüft und waren alle unbeschädigt. Derzeit ist nicht ausgeschlossen, dass der Alarm durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.