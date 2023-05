Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Ein 58-Jähriger fotografierte am Mittwoch 24.05.2023 gegen 20.45 Uhr mehrere mutmaßliche Falschparker in der Gräfenaustraße. 2 Männer, die sich durch das Fotografieren gestört fühlten, sprachen den 58-Jährigen an. Die entstandene Diskussion führt zu einem Streit. Hierbei zog der 58-Jährige einen Baseballschläger hervor und schlug auf einen der Männer, einem 31-Jährigen, ein.

Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Der zweite bislang unbekannte Mann wehrte sich mit einem Fahrradschloss gegen die Attacke des 58-Jährigen und verließ anschließend die Örtlichkeit.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Mann. Der 58-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .