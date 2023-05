Mit Wurfbeil auf Bäume geworfen – 12.000 € Schaden

Kaiserslautern (ots) – Eine Beschädigung an 12 Bäumen im Jean-Schoen-Park beschäftigte die Polizei am frühen Mittwochnachmittag. Ein unbekannter Mann hielt sich um 14:30 Uhr auf dem Parkgelände zwischen der Schoen- und der Lauterstraße auf. Laut einem Augenzeugen konnte er den Verdächtigen dabei beobachten, wie dieser mit einem Wurfbeil auf die Bäume warf.

Eine umgehend entsandte Polizeistreife konnte den Täter nicht mehr vor Ort antreffen. Die

anschließende Fahndung verlief ebenfalls ohne Erfolg. Alle Bäume wurden durch

die Würfe mit dem Beil erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf

12.000 Euro.

Der Unbekannte war mit einem Fahrrad unterwegs. Er soll zwischen 1,70-1,80 Meter groß sein und trug ein „Feinripp“ Unterhemd, schwarze Hosen sowie „Sportlerhandschuhe“, die an den Fingern frei waren.

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in

Kaiserslautern, unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

Pkw schneidet Bus: Drei Verletzte

Kaiserslautern (ots) – Drei Fahrgäste eines Linienbusses sind am Mittwoch bei einem Unfall in der Altenwoogstraße leicht verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer hatte beim Abbiegen den Bus geschnitten. Während der Bus auf der rechten Spur stadteinwärts fuhr, überholte der

Pkw-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen. Plötzlich zog der Unbekannte mit seinem Wagen nach rechts, um in die Tannenstraße abzubiegen.

Der Busfahrer bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Drei Fahrgäste wurden dabei leicht verletzt. Wegen der plötzlichen Bremsung erlitten sie Prellungen beziehungsweise Platzwunden, weil sie sich beispielsweise an Haltestangen stießen. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Omnibus kam es nicht, allerdings flüchtete der Autofahrer von der Unfallstelle.

Der Unbekannte fuhr einen schwarzen Opel. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Anruf durch falschen Bankmitarbeiter

Kaiserslautern (ots) – Frau ist auf einen mutmaßlichen Betrüger hereingefallen. Die Frau wurde von einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Bank angerufen. Dieser richtete mit ihr ein Push-TAN-Verfahren ein. Der Betrüger konnte so vom Konto der 27-Jährigen Abbuchungen vornehmen. Der Schaden liegt im 4-stelligen Bereich.

Die Polizei warnt: Geben Sie am Telefon niemals eine PIN oder TAN preis. Kein Bankmitarbeiter wird das je von Ihnen verlangen. Sollten Sie auch einen solchen Anruf erhalten haben oder bereits Opfer der Masche geworden sein, wenden Sie sich umgehend an die Polizei. |elz

Mutmaßlichen Dieb überführt

Kaiserslautern (ots) – Ein 33-Jähriger ist mutmaßlich des Diebstahls überführt. Der Mann steht im Verdacht, am Mittwoch aus einem Baucontainer in der Mennonitenstraße Bargeld gestohlen zu haben. Ein Arbeiter beobachtete ihn dabei, wie er über einen Bauzaun kletterte und in den Container eindrang.

Der 59-Jährige stellte den Verdächtigen zur Rede, und verwies ihn der Baustelle. Später musste der Arbeiter feststellen, dass aus seinem Geldbeutel 45 Euro fehlten. Das Portemonnaie hatte er im Baucontainer aufbewahrt. Der Bestohlene informierte die Polizei. I

n der Nähe der Baustelle traf eine Streife den 33-Jährigen an. In einer Hosentasche hatte er die 45 Euro in passender Stückelung einstecken. Das Geld händigte der Verdächtige den Beamten aus, die es dem 59-Jährigen zurückgaben. Der mutmaßliche Dieb blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Vorankündigung einer Übung der Bundespolizei

Kaiserslautern (ots) – Am 31. Mai 2023 sowie am 1. Juni 2023 führt die Bundespolizei im Zeitraum von 09:00 bis 14:00 Uhr eine Übung zum Thema lebensbedrohliche Einsatzlagen in der westlichen Abstellanlage am HBF Kaiserslautern durch. An dieser Übung werden voraussichtlich ca. 40 Beamte und Beamtinnen teilnehmen.

Weiterhin wird im Rahmen der Übung eine Nebelmaschine in einem eigens für die Übung bereitgestellten Zug zum Einsatz kommen, so dass auch mit einer Rauchentwicklung außerhalb des Zuges zu rechnen ist.

Der Übungsbereich wird in dem benannten Zeitraum durch die Bundespolizei abgesperrt und mittels Sichtschutzzäunen gesichert.

Der Zugverkehr wird während der gesamten Übung nicht beeinträchtigt, so dass alle Reisenden zu den Bahnsteigen gelangen und der Zugverkehr, wie geplant, stattfindet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Fußball auf dem Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern trifft auf Fortuna Düsseldorf

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Betzenberg steht am Sonntag 28. Mai 2023, das nächste Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern an. Die „Roten Teufel“ empfangen die Fußballmannschaft von Fortuna Düsseldorf. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 15:30 Uhr.

INFORMATIONEN ZUR AN- UND ABREISE

Die Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Betzenberg und im Stadtgebiet. Heimfans, die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, wird dringend davon abgeraten, auf

dem Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden.

Zudem müssen Autofahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen im direkten

Stadionumfeld, speziell während der Abreisephase, rechnen. Die Polizei

empfiehlt, den „Park & Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt

Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen Universität

Kaiserslautern werden „Park & Ride“-Busse zum Stadion pendeln. Die Stadtwerke

Kaiserslautern informieren unter

https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride im

Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion. Informationen finden Sie

auch unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt auf der Internetseite des 1. FC

Kaiserslautern.

Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz im

Stadtgebiet anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle

Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und

von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis ins Stadion.

BAUSTELLEN IN UND UM KAISERSLAUTERN

Für die An- und Abreise über das Stadtgebiet ist insbesondere die

Baustellensituation im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße/ Trippstadter Straße

zu beachten. Dort ist die Fahrbahn auf eine Fahrspur verengt. Die Durchfahrt

wird durch eine Baustellenampel geregelt. Hier ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Eine Übersicht der Baustellen auf den weiteren Anfahrtstrecken finden Sie im

„Mobilitätsatlas“ des Landesbetriebs Mobilität unter https://lbm.rlp.de/de. Zu

Baustellen im Stadtgebiet informiert die Stadt Kaiserslautern unter

https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen/ im Internet. Die Polizei

empfiehlt: Planen Sie für Ihre An- und Abreise ausreichend Zeit ein. Bauen Sie

vorsorglich genügend Zeitpuffer ein.

INFORMATIONEN FÜR BAHNREISENDE

Aufgrund der Spielbegegnung ist am Sonntag zu dem bereits bestehenden Regelzugverkehr mit

einem zusätzlichen Reisendenaufkommen in und nach Kaiserslautern zu rechnen.

Daher empfiehlt die Polizei allen Besuchern ausreichend Zeit für Verzögerungen

einzuplanen, um pünktlich in Kaiserslautern anzukommen. Für die An- und die

Abreise werden seitens der DB AG zwei zusätzliche Züge aus bzw. in Richtung

Ludwigshafen am Rhein sowie ein zusätzlicher Zug aus bzw. in Richtung Kusel

eingesetzt. Hierzu verweist die Bundespolizei auf die seitens der DB AG

veröffentlichte Fahrplanauskunft für zusätzliche Züge zum Bundesligaspiel:

https://www.s-bahn-rheinneckar.de/fahrplan/sonderverkehr. Wegen des zu

erwartenden Fußgängerverkehrs zwischen Bahnhof und Stadion kann es vor und nach

dem Spiel zu Beeinträchtigungen rund um den Elf-Freunde-Kreisel kommen. Die

damit verbundenen Wartezeiten sollen für alle so kurz wie möglich gehalten

werden; Verzögerungen lassen sich aber nicht immer vermeiden. Für Heimfans hat

sich als Fußweg zwischen Stadion und Hauptbahnhof die Kantstraße als günstigste

Route bewährt. Die Strecke durch die Kantstraße über die Barbarossastraße ist

zwar etwas länger, aber insbesondere nach dem Spiel ist der Hauptbahnhof

hierüber schneller und in kürzerer Zeit zu erreichen.

REGELN IN UND UM DAS STADION

Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien

und Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das Abbrennen von

Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion. Bei Verstößen drohen

den Verantwortlichen Strafanzeigen – insbesondere wegen Körperverletzung

beziehungsweise wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Strafbare Handlungen in Zügen sowie in Bahnhöfen werden konsequent durch die Polizei zur

Anzeige gebracht werden. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem künftigen

Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn oder einem bundesweiten

Stadionverbot rechnen.

Weiterhin verweist die Polizei auf das bestehende Glasflaschenverbot beim Verlassen des Hauptbahnhofs Kaiserslautern. Mitgeführte Glasflaschen können an den Ein- bzw. Ausgängen des Hauptbahnhofes entsorgt werden. Wichtige Informationen des 1. FC Kaiserslautern zu den Stadionregeln beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf finden Sie unter

https://fck.de/de/fan-infos-zum-heimspiel-gegen-fortuna-duesseldorf/ im

Internet.

Die Polizei weist darauf hin, dass am Spieltag Drohnen und ein Hubschrauber im Einsatz sind.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des

Stadions. |kfa