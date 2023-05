Kaiserslautern: Pippo Pollina – Canzoni Segrete Tour 2023 – am 11. Juli 2023 im Kammgarn

Kaiserslautern – Der italienische Singer & Songwriter Pippo Pollina wird im Rahmen seiner Deutschlandtour am 11.07.2023 in Kaiserslautern live zu erleben sein.

„Canzoni segrete“: über die Kraft der Musik und die Folgen des Wohlstands, über die seltsame Pandemie und die veränderten Leidenschaften, über Träume, Hoffnungen, Enttäuschungen. Die Lieder haben – wie etwa „Leo“, ein Song der schon 1994 als Adaption einer französischen Vorlage von George Moustaki entstand – ihre Wurzeln in den vergangenen Jahrzehnten, überwiegend aber in den Monaten zwischen Januar 2019 und Juni 2020. Sie wurden in Studios in Italien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz aufgenommen, ein umfassendes Projekt, das Pippo Pollina als Komponist und Poet ebenso gefordert hat, wie als Denker, Musiker und Arrangeur:

„Denn ich bin mitten in der Suche und mir bewusst, dass ich in meinem Alter neue Dinge und Herausforderungen entdecken muss. Es ist eine seltsame Phase, nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht alt. Dann auch noch Corona, eine Zeit, in der alles ausgebremst wurde. Ich habe sie genützt, einen Roman geschrieben und in aller Ruhe das Album fertiggestellt. Die Lieder sind daher auch der musikalische Ausdruck dieser Zweifel, mit denen ich mich beschäftige.“ PIPPO POLLINA

Pippo Pollina – „Canzoni segrete“ Tour 2023

04.07.2023 Leipzig Arena am Panometer 19:30 ab 39,50 EUR

11.07.2023 Kaiserslautern Kammgarn 20:00 ab 42,70 EUR

21.07.2023 Berlin ufaFabrik 20:00 ab 39,50 EUR

22.07.2023 Worpswede Music Hall 20:00 ab 38,65 EUR

24.07.2023 Würzburg Hafensommer 20:00 ab 39,70 EUR

Tickets ab 42,70 €. Karten bei Reservix.