Mainz: Öffentliche Personenfahndung nach Angriff auf Polizeibeamten

Mainz-Neustadt (ots) – Nach einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten, während einer Versammlungslage der „Neue Stärke Partei“ mit diversen Gegendemonstrationen, in Mainz am Samstag 16.07.2022, wird nun öffentlich nach dem Täter gefahndet. Durch einen bislang unbekannten Mann wurde in der Hattenbergstraße/Einmündung zur Zwerchallee, vor einem dortigen Bistro ein Polizeibeamter angegriffen. Der Täter feuerte mit einem pyrotechnischen Geschoss, aus wenigen

Metern Entfernung, auf den Kopf eines Polizeibeamten. Dieser erlitt dadurch Verletzungen.

Der Täter flüchtete unerkannt vom Tatort. Es liegt jedoch ein Foto des Täters vor. Demnach handelt es sich hierbei um einen ca. 30-Jährigen Mann mit heller Haut und einem blonden Kurzhaarschnitt. Bekleidet war er am Tattag mit einer Jeans, einer dunklen Jacke, einem roten Schlauchschal und schwarzen Handschuhen.

Bild des Täters unter: https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/oeffentliche-personenfahndung-der-staatsanwaltschaft-mainz-nach-angriff-auf-polizeibeamten/

Wer Hinweise zur Identität des Täters geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der 06131-654112 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Dreister Dieb klaut Handtasche

Mainz-Altstadt (ots) – Die Gutmütigkeit eines 92-jährigen Mainzers nutzte am vergangenen Dienstag gegen 17:00 Uhr ein dreister Dieb in der Altstadt aus. Als der 92-Jährige sich in der Ottiliengasse, auf der Rückseite des Kaufhof-Parkhauses, auf seinen Rollator setzte und die Handtasche seiner 91-Jährigen Ehefrau hielt, nutzte ein bislang unbekannter Täter die Arglosigkeit des Mainzers aus indem er sich von hinten näherte, dem Mann die Tasche aus den

Händen riss und dann davonrannte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg. Wie die Geschädigten berichteten, soll es sich bei dem Täter um einen jungen Mann mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Dieser habe zur Tatzeit ein helles Shirt getragen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter Tel: 06131/65-4110 oder per E-Mail pimainz1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kreis Mainz-Bingen

Handtaschendiebstahl

Oppenheim (ots) – Am Montag 22.5.23, in der Zeit zwischen 16-16:20 Uhr kam es in Oppenheim an einem Feldweg an der Burgruine Landskrone zu einem Handtaschendiebstahl. Die Geschädigte nahm an einer Weinbergsrundfahrt teil und besichtigte die Burgruine.

Als sie danach zu dem Planwagen zurückkehrte, fehlte ihre Handtasche, die sie unbeaufsichtigt auf dem Planwagen zurückgelassen hatte. Der entstandene Schaden beträgt ca. 650 Euro.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-0 zu melden.