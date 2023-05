Verkehrsunfall mit Schulbus – 10 verletzte Kinder

Ober-Flörsheim (ots) – Am heutigen Donnerstagmorgen kam es um etwa 07:30 Uhr auf der B271 in Ober-Flörsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem unter anderem ein Schulbus mit ca. 40 Schülern auf dem Weg nach Flomborn beteiligt war. Der Bus befuhr die B271 in Fahrtrichtung Alzeyer Straße. Ein unbekannter, roter PKW habe den Bus kurz vor Ortseingang Ober-Flörsheim aus Richtung Dalsheim kommend überholen wollen.

Während des Überholvorgangs sei plötzlich ein weiterer, schwarzer PKW aus einem linksseitigen Feldweg in die Wormser Straße eingebogen, sodass der überholende PKW unmittelbar vor den Bus eingescherte. Nur durch eine Vollbremsung des Busfahrers habe eine Kollision zwischen den Fahrzeugen verhindert werden können.

Durch die Vollbremsung wurden insgesamt 10 Kinder im Alter zwischen 11-13 Jahren im Bus leicht verletzt. Bei einem besteht der Verdacht auf Fraktur des Schlüsselbeins. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung durch Rettungskräfte in Krankenhäuser verbracht. Die übrigen Kinder wurden durch Lehrkräfte der Flomborner Schule betreut.

Bei dem 45-Jährigen Busfahrer konnte im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholeinfluss festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,42 Promille. Dem Fahrer wurde im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen eine Blutprobe entnommen.

Die beiden am Verkehrsunfall beteiligten PKW sind bis dato flüchtig. Wer sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

VW-Bus fährt in die Böschung

A 61/Gau-Bickelheim (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 50-jähriger Fahrer eines VW-Busses am 25.05.2023 gegen 10:53 Uhr nach rechts von der Autobahn ab und fuhr in die Böschung. Der Mann, der mit 3 weiteren Insassen im Alter zwischen 35-44 Jahren die A 61 in Richtung Süden befuhr, gab an, sich während der Fahrt erschreckt zu haben.

Dabei geriet er in der Gemarkung Gau-Bickelheim von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 15 Meter durchs Grün und blieb zwischen 2 Bäumen stehen. Bei dem Unfall wurden alle Insassen des VW-Busses

leicht verletzt. Sie wurden zwecks weiterer Untersuchungen durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste durch einen Kran geborgen werden. Dazu wurde durch die

Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim der rechte Fahrstreifen gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Polizei schätzt den Schaden am VW-Bus auf ca. 30.000 Euro und ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Worms

Unfallflucht – Zeugen/Geschädigte gesucht

Worms (ots) – Zu einer Unfallflucht kam es am gestrigen Dienstagabend. Gegen 18:45 Uhr war ein 43-jähriger Autofahrer in der Gymnasiumstraße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Goethestraße eine von rechts kommende Radfahrerin übersah. Die bislang unbekannte Frau stürzte zu Boden und zog sich augenscheinlich eine Verletzung im Gesicht zu.

Anschließend fuhr sie davon, ohne mit dem 43-Jährigen in Kontakt zu treten. Näheres ist zur Geschädigten derzeit nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizeiinspektion Worms

Worms (ots) – Am Mittwoch, den 24.05.2023, wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Worms Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zunächst wurden die Geschwindigkeiten auf der Kreisstraße 9 zwischen Worms-Pfeddersheim und Worms-Pfiffligheim im Zeitraum zwischen 09-11 Uhr gemessen. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h betrug die höchste, gemessene Geschwindigkeit 135 km/h.

Anschließend wurde zwischen 12:40 Uhr und 14:40 Uhr eine weitere Kontrollstelle auf der Kolpingstraße zwischen Worms-Horchheim und Worms-Zentrum eingerichtet. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 70 km/h betrug die höchste, gemessene Geschwindigkeit hier 94 km/h.

Bei beiden Kontrollstellen wurden insgesamt 36 Personen kostenpflichtig vor Ort verwarnt und 19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.