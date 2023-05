Sachbeschädigung an Zäunen des Funkturms der Relaisstation

Heidelberg (ots) – Durch eine unbekannte Täterschaft wurde am Mittwoch gegen 19:30 Uhr der innere sowie äußere Maschendrahtzaun am hinteren Funkturm am Hohler Kästenbaumweg beschädigt. Die Höhe des Schadens ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel: 06221/1857-0, zu melden.

Taschendieb auf frischer Tat ertappt

Heidelberg-Hauptbahnhof (ots) – Ein Reisender bemerkte am Dienstagmorgen 23.05.23 im Hbf, wie ein Taschendieb versuchte, ihm während des Einstiegs in die S-Bahn, die Geldbörse aus der Hosentasche zu ziehen. Der 17-jährige Marokkaner versuchte das Gedränge zu nutzen und unbemerkt Beute zu machen. Dies bemerkte der 31-jährige Geschädigte, woraufhin der junge Mann von

ihm abließ und sich in den Bahnhof entfernte.

Aus dem Zug heraus alarmierte der Geschädigte die Polizei. Anhand der Personenbeschreibung identifizierten die Beamten den jungen Mann noch am Hauptbahnhof. Auf der Dienststelle der Bundespolizei stellten die Beamten mehrere Gegenstände sicher. Ob diese aus weiteren Diebstahlshandlungen stammen ist Gegenstand der Ermittlungen.

Gerade im Gedränge sehen Taschendiebe oft ihre Gelegenheit und versuchen an Wertsachen zu gelangen. Diese sollten Reisende daher immer eng am Körper tragen. Eine gute Möglichkeit sich zu schützen ist es auch, Taschen und Rucksäcke in engen Situationen vor dem Körper zu tragen und mit den Armen zusätzlich zu sichern.

Hinweise finden Interessierte unter www.bundespolizei.de oder unter www.stop-pickpockets.eu.

Bei Fahrstreifenwechsel zwei weitere Fahrzeuge beschädigt

Heidelberg (ots) – Am Dienstag 23.05.2023 um 19:15 Uhr, ereignete sich in der Speyerer Straße ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Bei einem Fahrstreifenwechsel auf die linke Fahrspur übersah eine 50-jährige Opel-Fahrerin eine daneben fahrende Skoda-Fahrerin.

Aus bisher ungeklärter Ursache zog die 50-Jährige ihren Opel nach rechts und kollidierte hierbei mit einem weiteren Fahrzeug. Durch den entstandenen Sachschaden waren sämtliche Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro.

Anhänger löst sich und verletzt zwei Rad fahrende Kinder

Heidelberg (ots) – Am Freitagmittag, gegen 12:15 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Römerstraße, bei dem sich aus bisher ungeklärter Ursache ein Anhänger von einem Zugfahrzeug löste und mit zwei Rad fahrenden Kindern, welche sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Gehweg befanden, kollidierte.

Beide Kinder, elf und zwölf Jahre alt, wurden verletzt. Sie erlitten Prellungen, Schürfwunden einen gebrochenen Finger an der rechten Hand. Beide Kinder wurden in ein nahes Krankenhaus gebracht.

Die Fahrräder wurden durch die Kollision ebenfalls beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt 400 Euro.

Der Fahrer muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Der Verkehrsdienst Heidelberg sucht nun weitere Zeugen, insbesondere eine

zufällig am Unfallort hinzugekommene Krankenschwester, die hinter dem gelösten

Anhänger hinterhergefahren ist und am Unfallort Erste Hilfe geleistet hat.

Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem

Verkehrsdienst Heidelberg unter Tel.: 0621 174-4111 in Verbindung zu setzen.