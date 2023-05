Weinheim: 15-Jährige von falschem Polizist durchsucht und abgetastet

Weinheim (ots) – Am Samstag 20.05.2023 gegen 15 Uhr, fuhr eine 15-jährige Fahrradfahrerin durch den Suezkanal und wurde auf Höhe der Einmündung zur Bergstraße von einem bislang unbekannten Mann aufgefordert, anzuhalten. Der Unbekannte gab sich als Polizeibeamter aus und wollte die 15-Jährige aufgrund einer angeblichen „Drogenkontrolle“ durchsuchen.

Hierfür führte er sie zu einem Treppenaufgang eines Schnellrestaurants und zog sich Latexhandschuhe an. Danach tastete er den Körper der Jugendlichen ab und berührte sie dabei mehrfach unsittlich.

Nachdem die 15-Jährige ihn aufgeforderte, sein Handeln zu unterlassen, entfernte sich

der unbekannte Mann in Richtung der Mannheimer Straße und passierte die dortige Unterführung, aus der er zu Beginn kam.

Täterbeschreibung:

ca. 170-175 cm groß, normale Statur, dunkelbraune Haare als Kurzhaarfrisur getragen. Er trug ein weißes T-Shirt, eine dunkle Jeans sowie eine dunkle Jacke, in deren Jackentasche sich die weißen Latexhandschuhe befunden haben.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu melden.

Hinweis:

In diesem Zusammenhang weisen die Ermittler eindringlich darauf hin, sich im Zweifel, immer den Dienstausweis der Polizeibeamten vorzeigen zu lassen. Sollten Sie misstrauisch sein, rufen Sie das für Sie zuständige Revier oder den Notruf unter 110 an. Dort kann man den Einsatz bestätigen oder Ihnen Hilfe senden.

Diebstahlschaden von über 3.000 Euro

Eberbach (ots) – In der Zeit zwischen dem 22.04.2023 und dem 19.05.2023 entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft von einem Baustellengelände in der Straße „Am Schlüsselacker“ 136 Euro-Paletten. Aufgrund der Menge des Diebesgutes, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon

ausgegangen, dass für den Abtransport der Euro-Paletten ein Fahrzeug genutzt wurde.

Der Diebstahlschaden liegt nach derzeitige Erkenntnissen im niedrigen 4-stelligen Bereich. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach,

Tel: 06271/9210-121, in Verbindung zu setzen.

Mann verwechselt Gaspedal mit Bremse und kracht gegen Mauer

Wiesloch (ots) – Am Mittwoch 24.05.2023 um 10:45 Uhr ereignete sich auf einem Parkdeck in der Güterstraße ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Beim Einparken in eine Parklücke verwechselte ein 87-jähriger Nissan-Fahrer das Gaspedal mit der Bremse und beschädigte hierbei eine Mauer sowie eine Parkplatzbegrenzung.

Durch den Aufprall wurden die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst. Der Fahrer sowie dessen 89-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt und anschließend durch den Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Trickbetrüger erbeuten Wertgegenstände im hohen 5-stelligen Bereich

Hockenheim (ots) – Am vergangenen Mittwoch 24.05.2023, in der Zeit zwischen 15:30-19 Uhr erbeuteten Trickbetrüger von einer Seniorin in der Karlsruher Straße Wertgegenstände von

rund 80.000 Euro. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen wurde die Frau von einem unbekannten Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab, via Telefon kontaktiert.

Dieser bewegte die Frau in mehreren Telefonaten dazu, Bargeld in Höhe von 72.000 Euro von ihrer Bank abzuheben. In dem Glauben, einer in einen Verkehrsunfall verwickelten Verwandten

zu helfen, überreichte die Seniorin gegen 17:30 Uhr eine blaue Stofftasche mit mehreren Goldbarren, Wertmünzen, Schmuck und den abgehobenen Bargeldbetrag einem unbekannten Mann, der sich bei der Übergabe als Rechtsanwalt der Verwandten ausgab. Der Mann nahm die Tasche samt Inhalt an sich und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Abholers:

männlich, ca. 170 cm groß, schwarze Haare, kurz und oben etwas länger, dunkle Augenfarbe, leicht gebräunter Teint. Der Mann war mit einer dunklen Hose, einem dunklen Anorak und insgesamt sportlich bekleidet.

Im Laufe des Nachmittags wurde die Seniorin misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang weisen die Ermittler wiederholt und eindringlich darauf hin, keine Geldbeträge vor der Haustür an fremde Menschen zu übergeben oder vor der Tür zu

hinterlegen. Die Polizei holt NIE Geld, Schmuck oder Wertgegenstände an der Haustür ab oder lässt diese von Boten abholen.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugsphänomenen sowie Verhaltenstipps finden Sie unter dem nachfolgenden Link der polizeilichen Kriminalprävention:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Zeugenhinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Hockenheim, Tel: 06205/2860-0.

Motorradfahrer wird unter LKW mitgeschleift

Weinheim (ots) – Am Mittwoch 24.05.2023 ereignete sich gegen 07:50 Uhr im Tiefgewann ein Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigen LKW-Fahrer und einem 44-jährigen Motorradfahrer.

Beim Zurücksetzen übersah der LKW-Fahrer den dahinter befindlichen Motorradfahrer, welcher fünf Meter unter dem LKW mit nach hinten geschleift wurde. Der Motorradfahrer konnte sich durch die seitliche Öffnung des Lkw selbst befreien. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Sachschaden beträgt über 2.000 EUR.