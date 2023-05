Verkehrsunfall mit verletzter Person

Neupotz (ots) – Am heutigen Morgen 24.05.2023 kam es gegen 04:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der B 9 in Fahrtrichtung Germersheim. Kurz vor der Anschlussstelle Neupotz kam eine Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen.

Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und blieb 50 Meter weiter auf der Seite liegen. Die 32-jährige Fahrerin verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt.

PKW-Aufbrüche

Bellheim-L538/Zeiskam (ots) – Am Dienstag 23.05.23 im Zeitraum von 05:40-15:30 Uhr schlug eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Scheiben eines an einem Waldweg entlang der L538 zwischen Westheim und Bellheim abgestellten PKW ein.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Weiterhin wurde am Dienstag, den 23.05.23 im Zeitraum von 06:40-16:15 Uhr durch eine bislang unbekannte Täterschaft eine Scheibe eines in der Johanniterstraße in Zeiskam abgestellten PKW eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 EUR.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände aus den PKW entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim Tel: 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.